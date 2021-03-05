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В последнее время особенно отчетливо ощущается, как сильно на Западе у общества съехал крышняк на фоне гипертолерантности. От ее проявлений пострадал уже и млад, и стар, а теперь вот и заключенные жалуются на распределение транссексуалов в женские тюрьмы.
Не то чтобы это именно тот пласт человечества, который хочется пожалеть, но все же здравый смысл стоит соблюдать на всех уровнях. Так вот, одна из заключенных подала иск против министерства юстиции с требованием запретить нахождение транссексуалов в женских тюрьмах, однако в минюсте отвергли ее претензии.
Для тех, кто запутался в терминах: транссексуал – это когда человек самоидентифцирует себя противоположно природному полу. То есть, у человека даже может не быть физических преобразований с помощью хирургии – достаточно заявить, мол, «я себя так ощущаю». Соответственно, любой осужденный хрен теперь может представиться дамой и полноправно поднимать мыло за своими сокамерницами в душе.
Примечательно, что по статистике за 2017 год (свежее не встретил, но уверен, что она только усугубилась с годами), 45% заключенных-трансгендеров были осуждены за преступления сексуального характера, из них значительная часть за изнасилование. Для сравнения, доля осужденных за те же преступления женщин-заключенных в том же году составила 4%.
В ходе споров на эту тему в минюсте сказали, что статистика – это еще не последняя инстанция, а вот зато законы, защищающие права и интересы трансгендеров – это да. Короче, заявление заключенной умело оспорили, а ее жалобу об изнасиловании ощущающим себя бабой мужиком проигнорировали.
Вообще странно, что Запад все еще продолжает делить что-то на мужское и женское. Скоро дети вообще не будут понимать, кем они уродились: вырастут до пубертата в семье с мамой MTF и папой Trans Male, а потом выберут себе один из 54 гендеров. Да, ранее Facebook и ЛГБТ-активисты составили полный список наименований гендерной идентичности, который включил в себя немного-немало 54 определения.
Для тех, кто запутался в терминах: транссексуал – это когда человек самоидентифцирует себя противоположно природному полу. То есть, у человека даже может не быть физических преобразований с помощью хирургии – достаточно заявить, мол, «я себя так ощущаю». Соответственно, любой осужденный хрен теперь может представиться дамой и полноправно поднимать мыло за своими сокамерницами в душе.
Примечательно, что по статистике за 2017 год (свежее не встретил, но уверен, что она только усугубилась с годами), 45% заключенных-трансгендеров были осуждены за преступления сексуального характера, из них значительная часть за изнасилование. Для сравнения, доля осужденных за те же преступления женщин-заключенных в том же году составила 4%.
В ходе споров на эту тему в минюсте сказали, что статистика – это еще не последняя инстанция, а вот зато законы, защищающие права и интересы трансгендеров – это да. Короче, заявление заключенной умело оспорили, а ее жалобу об изнасиловании ощущающим себя бабой мужиком проигнорировали.
Вообще странно, что Запад все еще продолжает делить что-то на мужское и женское. Скоро дети вообще не будут понимать, кем они уродились: вырастут до пубертата в семье с мамой MTF и папой Trans Male, а потом выберут себе один из 54 гендеров. Да, ранее Facebook и ЛГБТ-активисты составили полный список наименований гендерной идентичности, который включил в себя немного-немало 54 определения.
Авторский пост
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Методичку смени, имбецил...
Это будет что то вроде чёрнго транссексуала-некрофила с зоофильскими отклонениями. круче некуда
Т.е. если вы сидя в тюрьме услышите что какой-то из ваших сокамерников сказал что он идентифицирует себя как женщина - вы захотите трахнуть его в жопу?
Странные вы люди.
Мне в голову не придет сама идея что у меня или у кого либо в тюрьме поднимется хрен на другого мужика. Вне зависимости от того как он себя ведет и с кем ассоциирует.
Шутка Альберта из Германии - забавная. Правда контингент тюремный, пусть и женский, далеко не из приятных.
К слову вообще - странно, а к чему эти однополые тюрьмы? Ну давать контрацепцию и ради бога сиди где и как хочешь. Школы не раздельные, Армия контрактная - служат все. Тюрьмы будучи исправительными учреждениями ничем в этом плане не отличаются.