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На западе мужиков, идентифицирующих себя женщинами, селят в женские тюрьмы

На западе мужиков, идентифицирующих себя женщинами, селят в женские тюрьмы (3 фото)

Автор:
05 марта 2021 14:13
Метки: запад   лгбт   сша   тюрьмы   
2327
3
В последнее время особенно отчетливо ощущается, как сильно на Западе у общества съехал крышняк на фоне гипертолерантности. От ее проявлений пострадал уже и млад, и стар, а теперь вот и заключенные жалуются на распределение транссексуалов в женские тюрьмы.

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Метки: запад   лгбт   сша   тюрьмы   
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43  комментария
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34k
kalinser 12 часов назад
Мотоциклист идентифицирующий себя велосипедистом,занял первое место в велогонке "Тур де Франс"
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68k
Медведь. 58 минут назад
50 оттенков черного..
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2k
Дмитрий Маликов 2 часа назад
А что если заявить что идентифицируешь себя женщиной, но при этом лесбиянкой, тоже в женскую посадят?
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12k
Роман 5 часов назад
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203
Ххх 5 часов назад
Проблема решается просто, три вида тюрьмы: для женщин и мужчин и третья для всех остальных, ( мужчин идентифицирующих себя как женщин и наоборот)
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2k
Андрей Ххх 3 часа назад
Проблема в том, что стало очень много разновидностей "всяких остальных"
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35k
Бабай Ххх Час назад
Не требуется велосипед изобретать. Были нормальные тюрьмы третьего сорта - психбольницы.
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1k
denis karablev 6 часов назад
....но нет..
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146
Иванов Петров Сидоров 6 часов назад
И в баню не надо ходить подглядывать
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20k
Влад 7 часов назад
Вычитал в соседнем посте про "западную ориентацию". 55-й гендер.
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20k
Влад 7 часов назад
Не, скорее обобщающий. Вы, кстати, заметили что в этом списке из 54 гендеров нормальных Male и Female (мужчин и женщин) вообще нет.
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1k
Vovan Petroff 8 часов назад
Сам не видел, но знающие люди говорили, что попадание мужика в женскую зону, это ему кранты без вариантов. Затрахают в прямом смысле.
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9k
Максим Vovan Petroff 7 часов назад
Пока ниточка не порвется или член не засохнет.
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12k
sssss3 9 часов назад
Какашка идентифицировавшая себя брильянтом была кинута в компостную яму. Но вот в США её на шею повесят и на колени перед ней становятся, и других к этому склоняют. Камера Обскура.
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20k
Влад 10 часов назад
А почему на фото только черные? Срочно половину отпустить и посадить на их место белых. Невиновных не существует, это недорабатка.
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9k
3.6o6pa Влад 7 часов назад
Их построила охрана для ежедневного коленопреклонения и мытья ног.
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873
ZloyPupsik 10 часов назад
Дебилизм
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3k
Севастьян 10 часов назад
С жиру бесятся.
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38k
Нанук Паналык 10 часов назад
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60k
Доктор Джонс Нанук Паналык 10 часов назад
Пластинку смени, а то ты такой однообразный, аж до тошноты...
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38k
Нанук Паналык Доктор Джонс 10 часов назад
А вы,псинки пригожинские,прям такие разнообразные!
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60k
Доктор Джонс Нанук Паналык 9 часов назад
Ты еще и долпойоп, если всех инакомыслящих пригожинскими считаешь...
Методичку смени, имбецил...
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42k
Цыц тут у меня Нанук Паналык 9 часов назад
Кто тебя выпустил из палаты, больная тварь?
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77
rehbinder Нанук Паналык 2 часа назад
Иди на КУЙ хохлятина позорная! фууу
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2k
* You All 10 часов назад
а надо в дурки или лучше к стенке,толку от ЭТИХ существ...
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808
Андрей 11 часов назад
В России проще - пид@р, он и есть пид@р...)))
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726
Любушка 11 часов назад
Мужчины, идентифицирующие себя, как мужчин, мы вас очень любим. Мы, это женщины, которые идентифицируют себя, как женщины. А остальные особи человеческого рода пусть лечатся. У психиатров. Долго. Пока не вымрут!!!
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16k
Ego sum qui sum Любушка 10 часов назад
не вымрут, они составная часть разрастающейся нормы, но перегибают нынче в требованиях до маразма
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9k
Максим Любушка 7 часов назад
С наступающим!
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726
Любушка Максим 6 часов назад
Спасибо!
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855
Ловите наркомана! 11 часов назад
Долго думал над 28 пунктом...
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364
Алексей 11 часов назад
Не очень понял по таблице - а где просто классический мужик и классическая баба?
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580
★Lucifer★ Алексей 11 часов назад
Вымерли....
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4k
TirAn 12 часов назад
Скоро выберут самое наименьшее меншинство и поставят во главе всего запада.
Это будет что то вроде чёрнго транссексуала-некрофила с зоофильскими отклонениями. круче некуда
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46k
Albert GER 12 часов назад
Если случится в тюрьму попасть, я знаю шо сказать. Спасибо за идею))
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46k
Albert GER livaneth 11 часов назад
В немецкой тюрьме?
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7k
costa livaneth 9 часов назад
Т.е. каждый российский зек - активный гомосексуал?
Т.е. если вы сидя в тюрьме услышите что какой-то из ваших сокамерников сказал что он идентифицирует себя как женщина - вы захотите трахнуть его в жопу?
Странные вы люди.
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9k
Максим costa 7 часов назад
Не идентифируй, и вопросы отпадут. Ну и жопа целее будет...
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3k
livaneth costa 5 часов назад
Они называют себя глиномесами
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7k
costa livaneth 5 часов назад
Да без разницы как вы там себя с Максимом называете.

Мне в голову не придет сама идея что у меня или у кого либо в тюрьме поднимется хрен на другого мужика. Вне зависимости от того как он себя ведет и с кем ассоциирует.

Шутка Альберта из Германии - забавная. Правда контингент тюремный, пусть и женский, далеко не из приятных.

К слову вообще - странно, а к чему эти однополые тюрьмы? Ну давать контрацепцию и ради бога сиди где и как хочешь. Школы не раздельные, Армия контрактная - служат все. Тюрьмы будучи исправительными учреждениями ничем в этом плане не отличаются.
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