Не то чтобы это именно тот пласт человечества, который хочется пожалеть, но все же здравый смысл стоит соблюдать на всех уровнях. Так вот, одна из заключенных подала иск против министерства юстиции с требованием запретить нахождение транссексуалов в женских тюрьмах, однако в минюсте отвергли ее претензии.



Для тех, кто запутался в терминах: транссексуал – это когда человек самоидентифцирует себя противоположно природному полу. То есть, у человека даже может не быть физических преобразований с помощью хирургии – достаточно заявить, мол, «я себя так ощущаю». Соответственно, любой осужденный хрен теперь может представиться дамой и полноправно поднимать мыло за своими сокамерницами в душе.



Примечательно, что по статистике за 2017 год (свежее не встретил, но уверен, что она только усугубилась с годами), 45% заключенных-трансгендеров были осуждены за преступления сексуального характера, из них значительная часть за изнасилование. Для сравнения, доля осужденных за те же преступления женщин-заключенных в том же году составила 4%.



В ходе споров на эту тему в минюсте сказали, что статистика – это еще не последняя инстанция, а вот зато законы, защищающие права и интересы трансгендеров – это да. Короче, заявление заключенной умело оспорили, а ее жалобу об изнасиловании ощущающим себя бабой мужиком проигнорировали.



Вообще странно, что Запад все еще продолжает делить что-то на мужское и женское. Скоро дети вообще не будут понимать, кем они уродились: вырастут до пубертата в семье с мамой MTF и папой Trans Male, а потом выберут себе один из 54 гендеров. Да, ранее Facebook и ЛГБТ-активисты составили полный список наименований гендерной идентичности, который включил в себя немного-немало 54 определения.