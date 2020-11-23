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Женщина с тремя детьми лишилась работы и жилья, но ситуацию исправил восьмилетний сын

Женщина с тремя детьми лишилась работы и жилья, но ситуацию исправил восьмилетний сын (7 фото)

Автор:
23 ноября 2020 19:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: деньги   заработок   мальчик   растения   ребёнок   суккуленты   сша   
2281
7
В марте, когда весь мир охватила пандемия, американка Беренис Пачеко потеряла работу и не смогла уже оплачивать съёмное жильё.
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Метки: деньги   заработок   мальчик   растения   ребёнок   суккуленты   сша   
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1k
Homer 2 часа назад
Американский миллионер говорит:
- Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было всего 2 цента. Мы
купили 2 грязных яблока, вымыли их и продали за 4 цента. Потом купили 4
яблока и продали за 8 центов.
- А потом?
- Потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство 2 миллиона
долларов!!
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2k
glazz_19 Полчаса назад
Ви все вретииии! В благословенной Омериге такого не может быть! Там даже бомжи на завтрак едят омаров и ночуют в пятизвездочных ночлежках на шелковых простынях!
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44k
Albert GER Час назад
До чего страну довели!
Дети вместо того чтобы жить играть в школу ходить вынуждены торговать на улице. Куда смотрит правительство? Разворовали всё коррупционеры все!
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2k
мемфрид 2 часа назад
Настоящий мужик
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4k
Летучий Мыш 2 часа назад
"Дело пошло, о мальчике узнали люди, мама создала ему страницу в инстаграме, а местные газеты написали о нём."

Поэтому приехала служба опеки, сказала, что условия проживания для детей недопустимы, и забрала детей. Дети были отданы опекунам, на маму наложен штраф. Начат процесс по лишению ее родительских прав
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6k
Перст Указующий Летучий Мыш 36 минут назад
а также завели дела по факту незаконной предпринимательской деятельности и использования детского труда.
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4k
Летучий Мыш Перст Указующий Полчаса назад
Налоговая, опять же...
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3k
Кистень Летучий Мыш 7 минут назад
К тому же детей отдали опекунам-гомосекам.
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