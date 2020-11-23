Женщина с тремя детьми лишилась работы и жилья, но ситуацию исправил восьмилетний сын

В марте, когда весь мир охватила пандемия, американка Беренис Пачеко потеряла работу и не смогла уже оплачивать съёмное жильё.
К большому сожалению 30-летней матери троих детей, они были вынуждены переехать в сарай на окраине города. Душ там был только на улице, а в туалет они ходили в соседнюю забегаловку. В сарае было невыносимо жарко. А у детей даже не было стола, за которым можно было делать уроки.
8-летний сын женщины Аарон, всегда просил деньги на вкусняшки, но небольших сумм с подработок женщины хватало только на необходимые вещи – оплатить связь или прачечную.
В какой-то момент она в шутку сказала, что мальчик может придумать какую-нибудь подработку, а мама ему поможет.
Аарон действительно пораскинул мозгами и решил, что будет ездить по утрам за оптовый цветочный рынок, а потом продавать суккуленты около своего жилища чуть дороже.
8-летний сын женщины Аарон, всегда просил деньги на вкусняшки, но небольших сумм с подработок женщины хватало только на необходимые вещи – оплатить связь или прачечную.
В какой-то момент она в шутку сказала, что мальчик может придумать какую-нибудь подработку, а мама ему поможет.
Аарон действительно пораскинул мозгами и решил, что будет ездить по утрам за оптовый цветочный рынок, а потом продавать суккуленты около своего жилища чуть дороже.
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Он рассказал о свей идее маме, а та отдала последние 12 долларов сыну. На эти деньги он купил 8 маленьких растений и смог продать их за 16 долларов. Так он стал делать постоянно, вкладывая всю прибыль в новые растения. Дело пошло, о мальчике узнали люди, мама создала ему страницу в инстаграме, а местные газеты написали о нём.
История мальчика взволновала многих взрослых, и они ехали через весь город, чтобы закупиться именно у него, а также оставить щедрые чаевые. На инстаграм Аарона сейчас подписано 26 тыс человек.
Два месяца назад мальчик прикупил со своих сбережений маме автомобиль. А также ему помогли открыть сбор денег на краудфандинге и Аарону насобирали 37 тыс долларов. На эти деньги семья купила маленькую квартирку в начале ноябре. Дети были просто счастливы, что у них есть нормальная кухня, санузел и долгожданный стол для уроков.
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- Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было всего 2 цента. Мы
купили 2 грязных яблока, вымыли их и продали за 4 цента. Потом купили 4
яблока и продали за 8 центов.
- А потом?
- Потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство 2 миллиона
долларов!!
Дети вместо того чтобы жить играть в школу ходить вынуждены торговать на улице. Куда смотрит правительство? Разворовали всё коррупционеры все!
Поэтому приехала служба опеки, сказала, что условия проживания для детей недопустимы, и забрала детей. Дети были отданы опекунам, на маму наложен штраф. Начат процесс по лишению ее родительских прав