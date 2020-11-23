Женщина с тремя детьми лишилась работы и жилья, но ситуацию исправил восьмилетний сын

К большому сожалению 30-летней матери троих детей, они были вынуждены переехать в сарай на окраине города. Душ там был только на улице, а в туалет они ходили в соседнюю забегаловку. В сарае было невыносимо жарко. А у детей даже не было стола, за которым можно было делать уроки.



8-летний сын женщины Аарон, всегда просил деньги на вкусняшки, но небольших сумм с подработок женщины хватало только на необходимые вещи – оплатить связь или прачечную.



В какой-то момент она в шутку сказала, что мальчик может придумать какую-нибудь подработку, а мама ему поможет.



Аарон действительно пораскинул мозгами и решил, что будет ездить по утрам за оптовый цветочный рынок, а потом продавать суккуленты около своего жилища чуть дороже.