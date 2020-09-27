FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 1944 поста • 711 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
"Ты уже не король": герои детской передачи в Белоруссии разыграли сцену смены власти

"Ты уже не король": герои детской передачи в Белоруссии разыграли сцену смены власти (7 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 14:02
Сообщество : Политика
Метки: Калыханка   белоруссия   видео   власть   политика   простест-2020   сменяемость власти   
591
7
1
Политика добралась и до детских телепрограмм. В белорусском аналоге российской передачи "Спокойной ночи, малыши!" рассказали о том, как медвежонок Топа не хотел уступать трон и в итоге упал с него.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Калыханка   белоруссия   видео   власть   политика   простест-2020   сменяемость власти   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Теперь и эти кинулись детям мозги промывать. А потом удивляются откуда моральные дебилы берутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
Хью́берт 18 минут назад
Это телеканал государственный, так, что продюсер передачи уже наверняка ищет работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 58 минут назад
Анархисты хотят на всё готовое. Будет, как на Украине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ыукп zenon 54 минуты назад
Не будет. Тихановская бабло отрабатывает. Не за свои деньги по заграница шляется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALISA2 zenon 47 минут назад
Не трогай Украину своими грязными руками. У тебя страна в говне, а ты всё другим завидуешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Час назад
Я, возможно, чего-то не понимаю, да и в Белоруссии я был последний раз ещё при СССР, но почему все так ополчились на батьку? Разве братьям белорусам при нём так плохо жилось? Стабильно, тихо, мирно, чисто, аккуратно, никаких войн, конфликтов, криминал и тот сведён к минимуму, живи да радуйся. Что ещё людям надо-то??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
albedo Cornho Час назад
криминал и тот сведён к минимуму, живи да радуйся. Что ещё людям надо-то??
=========================
Как ни парадоксально - "протестунам" нужен именно криминал - торговать и приватизировать хотят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
zloykoyot Cornho 55 минут назад
Людям всегда что-то надо и всегда мало. На самом деле есть у народа претензии к батьке, некоторые весьма обоснованные. Но нормальные люди понимают, что менять плохого батьку на тупую продажную шалаву совсем не вариант и ничем хорошим не закончится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
krivsan Cornho 47 минут назад
в том то и дело,что они сами не знают,вот ходят как зомби в белых простынях,давай им Тихановскую,а что дальше????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Я Только спросить. Час назад
"Ты уже не король": герои детской передачи в Белоруссии разыграли сцену смены власти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
242
andrey Час назад
таракана усатого тролят уже по тв !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 andrey Полчаса назад
Х.у.ёвого пианиста с хохлостана не тролят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
242
andrey winergy2012 Полчаса назад
я тролю,только какое он отношение имеет к Белорусии ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 andrey 21 минуту назад
Конечно,хохлоскот никакого отношения к событиям в Беларуссии не имеет отношения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
242
andrey winergy2012 8 минут назад
так это понятно ! туда свое рыло сунет гандон кацапский , в народе прозваный х.у.йл.о.м !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Jānis Bērziņš Час назад
От всей души надеюсь на то, что белорусскую оппозицию додавят. Эти работают исключительно на разрушение собственной страны. Там априори ни здравого рассудка, ни ответственного анализа, ни чувства самосохранения. А вообще, очень важно уделять много времени на хорошее воспитание детей. Дабы не было того смрадного вертепа, что произошёл на Украине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
krivsan Jānis Bērziņš 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
562
arcush Jānis Bērziņš 43 минуты назад
Ты негр или крепостной? Потомок рабов и сосателей? А крепостные дети твои тоже будут сосать? А папа с мамой тоже сосут? А деды? Раб, он не человек, его(тебя) и детей твоих можно продать? За 11-80? Поставить раком и отфигачить резиновой дубиной? А твою жену, дочь? То же готов поставить раком? Страну разрушают лукашески и путьки! А ты им подмахиваешь! Ну и давно ты был в Украине? У них рост ВВП выше нашего!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Детям ,которые это смотрят голосовать через 10-15 лет,вот их и подготавливают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом «Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН «Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН Хасиды устроили хоровод в аэропорту Минска Хасиды устроили хоровод в аэропорту Минска У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной Минский таксист спас убегающего от преследования силовиков Минский таксист спас убегающего от преследования силовиков Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

578187



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Жизнь и смерть безумного африканского президента
6
88
Жизнь и смерть безумного африканского президента
Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части?
1
111
Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Отдых осенью в Сочи
0
6
Отдых осенью в Сочи
Салат-коктейль с курицей и горошком
2
6
Салат-коктейль с курицей и горошком
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#природа#кино#актеры#позитив#сша#дети#красиво
#факты#прикол#россия#яавтор#прикольные#интересное#смешные#на различный вкус#еда#люди
#история#интересно#австралия#картинки#СССР#комментарии#собаки#gif#коты#насекомые

На что жалуетесь?

Вернуться