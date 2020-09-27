"Ты уже не король": герои детской передачи в Белоруссии разыграли сцену смены власти

Та спрашивает, а нельзя ли ей вместе с ведущей тоже посидеть на троне, на что межвежонок, поправляя корону, заявляет, что только он может его занимать. Топа не хочет играть с лисой, ссылаясь на важные дела и, боясь оставить трон, даже отказывается от вкусного пирога.