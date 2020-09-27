"Ты уже не король": герои детской передачи в Белоруссии разыграли сцену смены власти

Политика добралась и до детских телепрограмм. В белорусском аналоге российской передачи "Спокойной ночи, малыши!" рассказали о том, как медвежонок Топа не хотел уступать трон и в итоге упал с него.
Герои детской передачи "Калыханка" на телеканале "Беларусь-3" разыграли сцену смены власти: мишка Топа объявил себя царем и не хотел покидать трон.
На трон претендует также лисичка Янка. которая дождавшись, когда Топы не будет рядом с троном, усаживается на него. Но так просто медвежонок свое место уступать не намерен. Он сгоняет хитрую лису, заявляя, что теперь будет "на своем троне сидеть и приказы отдавать".
Та спрашивает, а нельзя ли ей вместе с ведущей тоже посидеть на троне, на что межвежонок, поправляя корону, заявляет, что только он может его занимать. Топа не хочет играть с лисой, ссылаясь на важные дела и, боясь оставить трон, даже отказывается от вкусного пирога.
Аналогия с происходящими недавно в стране выборами так прозрачна, что никто и не сомневается в прототипах героев программы. Впрочем, ни сценаристы, ни руководство канала передачу не прокомментировало.
Тем временем, оппозиция белорусской власти заявила о подготовке 27 сентября "народной инаугурации" Светланы Тихановской. В связи с предполагаемыми акциями протеста в Минске не будут работать крупные торговые центры. В столицу Белоруссии выдвинулись спецтехника, автозаки и армейские грузовики. На улицах замечены добровольцы "Красного Креста", которые будут оказывать медпомощь пострадавшим, если такие появятся.
Закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Площадь Якуба Коласа», «Площадь Победы», «Октябрьская», «Немига» и «Фрунзенская».
Как, однако, циклична история!— Светличная Лариса (@svetlichnajalo5) September 27, 2020
Вот и в Белоруссии сегодня "народная инаугурация" очередного лже-Дмитрия в юбке.
Только вот конец этой истории многие предпочитают не помнить по разным причинам, а зря))
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Как ни парадоксально - "протестунам" нужен именно криминал - торговать и приватизировать хотят.