10 вещей из будущего, которые вам непременно захочется испробовать

Когда видишь предметы представленные в этом посте, то кажется, что они сошли со страниц фантастических книг. Некоторые из них все еще находятся на стадии усовершенствования, а другие уже доступны для каждого, и их можно уже приобрести прямо сейчас. Эти новинки настолько интересны и необычны, что вы поймёте - будущее уже наступило.