10 вещей из будущего, которые вам непременно захочется испробовать

Когда видишь предметы представленные в этом посте, то кажется, что они сошли со страниц фантастических книг. Некоторые из них все еще находятся на стадии усовершенствования, а другие уже доступны для каждого, и их можно уже приобрести прямо сейчас. Эти новинки настолько интересны и необычны, что вы поймёте - будущее уже наступило.
Это милое устройство способно уловить плач ребенка и сообщить об этом родителям. Пока взрослые идут на помощь, робот попробует успокоить малыша: споёт ему песенку или расскажет сказку. Но умная машина умеет не только развлекать детей. У неё есть ещё ряд полезных функций: распознавание лиц, очищение воздуха, поддержание оптимальной температуры и влажности в помещениях, также робот отправляет родителям видео и фото ребёнка. И ещё с помощью "Няни" малыш может учиться ходить.
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Умные наушники Sony не блокируют полностью ушной канал, что позволяет пользователю одновременно слушать как музыку, так и окружающие звуки. И кроме того, с ними вы можете узнать новости, прогнозы погоды, а также получать или отправлять текстовые сообщения.
При работе с обычной компьютерной мышью, у человека развивается синдром кистевого туннеля. Но при использовании мышки в форме конуса, вам это не грозит. Ведь она обеспечивает естественное положение кисти, и рука практически не устаёт.
Симулятор мотоцикла для виртуальной реальности совместим с устройствами PlayStation, Xbox, Nintendo и Windows. По словам испанской компании, которая его разработала, он предлагает максимально похожие ощущения настоящего мотоциклиста, но в то же время он спроектирован так, что с него практически нереально упасть.
Это устройство очень понравится всем поклонникам Звездных войн. Оно сделано в виде Звезды Смерти, и с помощью него готовят попкорн.
Подставка для охлаждения напитков справляется со своей функцией гораздо быстрее, чем холодильник. Она также поддерживает желаемую температуру в течение дня. Можно остудить напиток в бутылке, или перелить его в специальный контейнер, который идёт в комплекте.
Мужчинам, которые любят держать свою бороду в порядке, но не всегда находят время для посещения парикмахерской, мы рекомендуем проверить этот недорогой и удобный трафарет. Он оптимален для различной длины и формы волос, и помогает избежать ошибок.
Чемодан изготовлен из сверхлегкого водонепроницаемого материала и включает в себя: отделение для ноутбука, карман для журналов, сумку для туалетных принадлежностей и чехол для одежды. Он достаточно небольшой, и его можно взять в ручную кладь. Кроме того, он оснащен внешней батареей для двух устройств, которая заряжается вращением колёс.
Виртуальная реальность уже рядом. Это устройство, абсолютно не меняя химического состава воды, реалистично придаёт ей вкус и цвет выбранного напитка. Это становится возможным благодаря встроенным в чашку электродам, которые безопасно воздействуют на вкусовые рецепторы человека, и создают полную иллюзию трансформации. Светодиоды изменяют цвет жидкости, а ароматический газ влияет на вкус.
Этот дружелюбный робот - кошка пригодится пожилым людям, которым одиноко, но они не могут ухаживать за животным. Кошка Фрибо помогает своему владельцу общаться с семьей и друзьями, используя специальный групповой чат. Управлять устройством очень легко, стоит только дважды постучать по столу рядом с роботом, и он немедленно отправит привет другу.
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Мой дед опаской наголо брился всегда до смерти самой и норм. Мы немного зажрались. Скоро нужен будет навигатор до туалета с таким прогрессом, бл9I
А ещё жить и жить... Скорее всего :)