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10 вещей из будущего, которые вам непременно захочется испробовать

10 вещей из будущего, которые вам непременно захочется испробовать (11 фото)

Автор:
07 октября 2020 22:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Захочется   Наступило   будущее   вещи   интересны   фантастика   
1894
11

Когда видишь предметы представленные в этом посте, то кажется, что они сошли со страниц фантастических книг. Некоторые из них все еще находятся на стадии усовершенствования, а другие уже доступны для каждого, и их можно уже приобрести прямо сейчас. Эти новинки настолько интересны и необычны, что вы поймёте - будущее уже наступило.

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Метки: Захочется   Наступило   будущее   вещи   интересны   фантастика   
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3k
Мих 3 часа назад
Автор, засунь себе это все в жопу.
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2k
Дарвин и аморальная премия Мих 2 часа назад
Пост конечно средненький,но ты пишешь оскорбительную х-йню и за это тебе засунут в ж-пу "мышку в воде конуса"
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503
newegg 7 минут назад
Вот ещё одна офигенная вешчЪ из будущего.
Вот ещё одна офигенная вешчЪ из будущего.
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34k
Бабай Час назад
10 вещей из будущего, которые вам непременно захочется испробовать
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Я лет 30 из свои 52 всегда с мышкой, компьютерной. И не только по работе, что ежедневно неизбежно, но и в играх зависла с десятилетие! Хотя потом, как-то прогло. Стало не интересно. И ни каких синдромов! Вообще статья - ни о чём . Хрень какая-то.
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7k
Cornho Андрей Крылов Час назад
В 52 года уже можно знать, как слово "никаких" пишется.
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849
Sam Cornho 42 минуты назад
тише-тише, там Андрей "в играх зависла с десятилетие"
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273
Андрей 2 часа назад
Блин, трафарет для бороды :) Весело. Но есть шаветка и зеркало. А там как повезёт...

Мой дед опаской наголо брился всегда до смерти самой и норм. Мы немного зажрались. Скоро нужен будет навигатор до туалета с таким прогрессом, бл9I
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273
Андрей 2 часа назад
Вот конусного мышака пожмякал бы с удовольствием. Иногда фаланги крутит, а я всего-то в инете с 1999 года плотненько :)

А ещё жить и жить... Скорее всего :)
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12k
Алексей Андрей Час назад
Вертикальных мышек на рынке и сейчас хватает.
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311
Мистер Фикс 2 часа назад
Не пользуйтесь конусной мышкой, когда пользуетесь порнохабом
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1k
Core Мистер Фикс 2 часа назад
Может застрять
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1k
fraxinus Мистер Фикс 2 часа назад
Не так уж и опасно. Максимум мелкий конфуз - раз или два.
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181
чокнутый 3 часа назад
хлам бесполезный!
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