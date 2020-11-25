15 занимательных фотографий, для желающих расширить свой кругозор

Мир настолько разнообразен, что мы не можем перестать им восхищаться. В этом посте собраны увлекательные снимки, которые помогут замедлить ритм вашей жизни и задуматься о том, как редко нам удаётся оглядеться вокруг...
×
Кальгаспоры или пенитентес. Колючие поля образуются в высокогорных районах с низкой влажностью, могут достигать высоты до 6 метров
Айсберг похожий на гриб
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотоконкурс Prix de la Photographie определил победителей
- 10 интересных фактов, которые повысят вашу эрудицию
- Тогда и теперь: сильно ли изменились города Европы за сто лет?
- 20 фотографий, доказывающих, что наши глаза очень легко обмануть
- 15 снимков, доказывающих, что не всё в этом мире поддаётся логическому объяснению
66
Понравилось66
Новости партнёров
Загрузка...