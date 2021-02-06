15 диковинных вещей, которые мало кому попадались на глаза

Обычно мы мало задумываемся о невероятных явлениях и предметах, которые нас окружают. Иногда мы слышим о них какую-то информацию, но даже не догадываемся, как они выглядят. В этом посте вы увидите некоторые необычные вещи.
Многие люди хотели бы увидеть солнечное затмение. Но как насчет одновременного затмения солнца и его заката?
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В штате Невада, в США, находится участок, который скрыт в Google Maps и на всех других картах, и там, как полагают, находится секретная военная база. Интересно, что происходит за их закрытыми дверями?
Что мы знаем об аппендиците? Только то, что он может воспалиться, и тогда нужна срочная операция. Аппендикс представляет собой червеобразную трубку, выходящую из слепой кишки толстого кишечника. Его длина составляет 4-12 см, а диаметр - 0.4-1.2 см. Если аппендикс воспаляется, он набухает и приобретает кроваво-красный цвет.
Согласно римской мифологии, пенаты - это домашние божества. Люди возвращались к своим пенатам после войны или охоты.
Граница между США и Мексикой состоит из высоких и узких компонентов, которые могут подниматься и опускаться вместе с постоянно меняющимися дюнами.
Гостевой дом Ханг Нга находится в городе Далат, Вьетнам. Он напоминает огромное дерево, украшенное грибами, шкурами животных, пещерами и гигантской паутиной.
Миллионам автомобилей на этом кладбище не суждено встретить своих владельцев, потому что автомобильная промышленность производит всё новые модели.
Вантаблэк - это самый черный материал в мире. Он поглощает 99, 96% видимого света. Если вы видите этот цвет на трехмерном объекте, таком как сморщенная фольга, сторона с покрытием выглядит как темная 2D (плоская) поверхность.
Точка Немо - это место расположенное в южной части Тихого океана. Это наиболее удаленный географический координат Мирового океана не только от обитаемых мест Земли, но и от суши в принципе – свыше 2,6 тысяч километров до каждого из ближайших двух островов (Махер и Моту-Нуи) и атолла Дюси.
В 1997 году шахматный компьютер Deep Blue победил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Это событие вызвало много беспокойства: люди боялись, что роботы завоюют мир и поработят людей.
Самое дорогое вещество в мире - это антивещество. Цена 1 грамма составляет более 90 триллионов долларов. Ученые настойчиво пытаются увеличить производство антивещества, но современные технологии не способны на это. Пока полученного количества хватает лишь на непродолжительные эксперименты.
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"Что мы знаем об аппендиците? Только то, что он может воспалиться, и тогда нужна срочная операция..."
- воспаляется не аппендицит, а аппендикс. Аппендицит - это, собственно, само воспаление. "Воспаление воспаления" - это, конечно, звучит, но...
"Люди возвращались в свои пенаты после войны или охоты."
- не В пенаты, а К пенатам. К богиням.
"На этой картинке миллион цветов, каждый пиксель отличается по цвету."
- на ЭТОЙ картинке я, как и все смотрящие, вряд ли увижу миллион цветов, где каждый пиксель отличается по цвету. Ибо - разрешение картинки всего 800 на 800 пикселей:)
"Миллионам автомобилей на этом кладбище не суждено встретить своих владельцев, потому что автомобильная промышленность производит всё новые модели"
-прям, миллионам? А чего не миллиардам? И что это за производитель, выпускающий миллионы ненужных авто?
До миллиона не хватает каких-то 360 000
шахматный компьютер Deep Blue победил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
Автозаводы производят по нескольку тысяч авто в день. На фото площадка готовой продукции.
Если в мобильный телефон попадет молния, и от телефона и от туриста останется разве что пятно. След разряда попал в кадр при фотографировании
Так себе пост, в общем.
Да, пенаты это боги-хранители и покровители домашнего очага.
Только автор, скажи, как можно после войны или охоты вернуться В домашних богов-хранителей?
Возвращаются не в пенаты, а к пенатам.
А люди возвращаются не в свои пенаты, а к своим пенатам, что очевидно любом, кто прочитал твой текст. Ты этого, очевидно, не сделал.