FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5495 постов • 663 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 диковинных вещей, которые мало кому попадались на глаза

15 диковинных вещей, которые мало кому попадались на глаза (16 фото)

Автор:
06 февраля 2021 22:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Диковинные   Не догадываемся   Невероятные   вещи   выглядят   информация   предметы   
1827
16

Обычно мы мало задумываемся о невероятных явлениях и предметах, которые нас окружают. Иногда мы слышим о них какую-то информацию, но даже не догадываемся, как они выглядят. В этом посте вы увидите некоторые необычные вещи.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Диковинные   Не догадываемся   Невероятные   вещи   выглядят   информация   предметы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Минчанин Час назад
Ага, ну как обычно:

"Что мы знаем об аппендиците? Только то, что он может воспалиться, и тогда нужна срочная операция..."
- воспаляется не аппендицит, а аппендикс. Аппендицит - это, собственно, само воспаление. "Воспаление воспаления" - это, конечно, звучит, но...

"Люди возвращались в свои пенаты после войны или охоты."
- не В пенаты, а К пенатам. К богиням.

"На этой картинке миллион цветов, каждый пиксель отличается по цвету."
- на ЭТОЙ картинке я, как и все смотрящие, вряд ли увижу миллион цветов, где каждый пиксель отличается по цвету. Ибо - разрешение картинки всего 800 на 800 пикселей:)

"Миллионам автомобилей на этом кладбище не суждено встретить своих владельцев, потому что автомобильная промышленность производит всё новые модели"
-прям, миллионам? А чего не миллиардам? И что это за производитель, выпускающий миллионы ненужных авто?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Apok 19 минут назад
Классика: аффтар освоил копипаст, но нихера не разбирается в том, о чем пишет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−1
Комментарий удален
−1
18k
ПаганецЪ 51 минуту назад
Не знаю, как тут с миллионом цветов (ну не позволяет зрение разглядеть отдельные пиксели
), но картинка легко ловится в "стерео".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Apok ПаганецЪ 17 минут назад
800*800 = 640 000
До миллиона не хватает каких-то 360 000
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
newegg 56 минут назад
Прекрасно помню когда Deep Blue победил Каспарова. Удивление было, опасений - нет.
шахматный компьютер Deep Blue победил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
Автозаводы производят по нескольку тысяч авто в день. На фото площадка готовой продукции.
Если в мобильный телефон попадет молния, и от телефона и от туриста останется разве что пятно. След разряда попал в кадр при фотографировании
Так себе пост, в общем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Nero Час назад
Про пенаты начал вроде нормально...
Да, пенаты это боги-хранители и покровители домашнего очага.
Только автор, скажи, как можно после войны или охоты вернуться В домашних богов-хранителей?
Возвращаются не в пенаты, а к пенатам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Час назад
Аффтар, аппендицит не может воспалиться!
А люди возвращаются не в свои пенаты, а к своим пенатам, что очевидно любом, кто прочитал твой текст. Ты этого, очевидно, не сделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alf 2 часа назад
15 диковинных предметов???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) 15 замечательных фотографий, которые стоят того, чтобы на них взглянули 15 замечательных фотографий, которые стоят того, чтобы на них взглянули 20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы 20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы 18 предметов, которые удачно притворились чем-то иным 18 предметов, которые удачно притворились чем-то иным 25 вещей, распотрошенных до последней детали 25 вещей, распотрошенных до последней детали 15 совершенно безумных сравнений, которые доставят вам пищу для размышления 15 совершенно безумных сравнений, которые доставят вам пищу для размышления
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

154771



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два мира, два детства: как сложилась жизнь героев знаменитого снимка?
12
88
Два мира, два детства: как сложилась жизнь героев знаменитого снимка?
Некоторые блатные песни лучше не переводить на украинский язык
6
157
Некоторые блатные песни лучше не переводить на украинский язык
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Очень странное зрелище: взгляните на «парящий» Rolls-Royce Джастина Бибера за $25 миллионов
0
9
Очень странное зрелище: взгляните на «парящий» Rolls-Royce Джастина Бибера за $25...
Москвичка во время секса потеряла в себе помидор
1
23
Москвичка во время секса потеряла в себе помидор
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересно#подборка#СССР#Россия#аварии#забавно#коты#приколы
#фото#люди#природа#интересное#прикольные#сша#девушки#китай#настроение#смешные
#животные#прикол#факты#картинки#собака#Разное#дтп#комментарии#позитив#собаки

На что жалуетесь?

Вернуться