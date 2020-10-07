Количество раненных при пожаре и детонации боеприпасов на военном складе в селе Шелемишево выросло до десяти. Об этом сообщают источники в экстренных службах. Ранее было известно о двух пострадавших.
По сообщению источника, из десяти пострадавших двое госпитализированы. Медики сообщили, что их состояние оценивается, как тяжёлое и средней степени тяжести.
В Минобороны рассказали, что для ликвидации пожара на складах под Рязанью уже создана специальная группировка, в которую включены комплексы разминирования и пожаротушения, беспилотники, роботы «Уран» и пожарные танки.
Источник:
На место пожара вылетел глава МЧС Евгений Зиничев, а от Министерства обороны - замглавы ведомства Дмитрий Булгаков.
О взрывах на горящих складах в Рязанской области стало известно днём 7 октября. В соцсетях появились кадры, на которых слышно, как детонируют боеприпасы, небо затянуто густым дымом. На данный момент эвакуировано уже более 2,3 тысячи человек.
Источник:
В настоящее время, в радиусе 25 километров от места пожара объявлена эвакуация, что довольно странно, так как осколки и снаряды на такое расстояние не разлетаются. Вот если военные забыли вывезти со склада снаряды РСЗО, то да - они действительно разлетаются довольно далеко.
Ещё одно видео, снятое недалеко от горящих и взрывающихся складов, женщин и детей, просим его пропустить - имеют место нецензурные комментарии к происходящему.
Источник:
К сожалению, события в Рязанской области не единственное ЧП с возгоранием, постигшее российских военных сегодня - В Крыму горит санаторий МО "Ялта".
Источник:
P.S. Только что стало известно, что общая вместимость 113 складов и хранилищ, в том числе на открытых площадках, на территории воинской части на момент взрывов составляла примерно 75 тысяч тонн боеприпасов. Эти данные предоставили источники в экстренных службах агентству РИА Новости.
Источник:
- Из пушки по пылающей нефти: знай наших!
- Как ликвидировали "российский Чернобыль": смертельное бетонирование
- В Новосибирске женщина, спасая детей от пожара, выбросила их из окна
- Обзор Рязанского салона-выставки по продаже советских ретроавтомобилей
- В Краснодаре сгорело 90 квартир в восьмиэтажном самострое
Понравилось14
Сука, пшено побеждает порох.
Жесть конечно. Халатность зло. Сочувствую пострадавшим.