По сообщению источника, из десяти пострадавших двое госпитализированы. Медики сообщили, что их состояние оценивается, как тяжёлое и средней степени тяжести.

В Минобороны рассказали, что для ликвидации пожара на складах под Рязанью уже создана специальная группировка, в которую включены комплексы разминирования и пожаротушения, беспилотники, роботы «Уран» и пожарные танки.