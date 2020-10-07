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Число пострадавших из-за взрыва боеприпасов в&nbsp;Рязанской области продолжает расти

Число пострадавших из-за взрыва боеприпасов в Рязанской области продолжает расти (1 фото + 4 видео)

Автор:
07 октября 2020 21:45
Сообщество : Военное
Метки: Рязань   боеприпасы   взрывы   ликвидация   пожар   россия   склады   эвакуация   
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Количество раненных при пожаре и детонации боеприпасов на военном складе в селе Шелемишево выросло до десяти. Об этом сообщают источники в экстренных службах. Ранее было известно о двух пострадавших.

Источник:

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Метки: Рязань   боеприпасы   взрывы   ликвидация   пожар   россия   склады   эвакуация   
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14  комментариев
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35k
doker 2 часа назад
Я ни на что не намекаю. Может просто совпадение. Когда на территории СНГ происходят боевые действия, то взрываются склады с боеприпасами...
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4k
Андрей Крылов 24 минуты назад
Трындец какой-то! Вот уж поздравили Путина, так "поздравили". Даже интересно, это теракт или просто разгильдяйство? Как минимум многие генералы должны распрощаться со своими погонами и досрочно отправиться на пенсию. У нас же Сталина нет. А то бы кто-то поехал в Сибирь снег убирать. Весь. Или вовсе встать у расстрельной стенки. И это - правильно!
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273
Андрей Полчаса назад
А у нас в Беларуси построили АЭС.

Сука, пшено побеждает порох.

Жесть конечно. Халатность зло. Сочувствую пострадавшим.
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−13
Князь Курбский Полчаса назад
Почаще бы так
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4k
Андрей Крылов Князь Курбский 20 минут назад
Чтоб ты сдох сам, который делает это другим! Гадина мерзкая.
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1k
Жека 47 минут назад
Да какой же это взрыв, хлопок обычный, и то из-за происков солдатов НАТО
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17k
Vital Idol 51 минуту назад
прапор продал снаряды в Карабах...следы заметает...а, травы на арсеналах никакой нет, только песочек програбленный...
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6k
Караганда Час назад
всякое случается-но много звёзд улетит.
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17k
BillyBonzz Час назад
Число пострадавших из-за взрыва боеприпасов в&nbsp;Рязанской области продолжает расти
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6k
Михалыч 2 часа назад
Караул! Каклобота заклинило! Несите нового!
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13k
vikklu Михалыч 2 часа назад
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6k
Михалыч vikklu 48 минут назад
Он уже потёр. Выложил 8! раз подряд этот пост.
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