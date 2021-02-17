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Что вы могли упустить в романе "Робинзон Крузо"

Что вы могли упустить в романе "Робинзон Крузо" (4 фото)

Автор:
17 февраля 2021 22:49
Метки: интересно   литература   факты   
593
4

Советский ребёнок читал книгу о Робинзоне Крузо почти с тем же чувством, с каким современные дети играют в «Майнкрафт» – радуясь чуду сотворения своей маленькой цивилизации из почти ничего. Когда же смотришь на историю взрослым взглядом, появляются вопросы – и к автору, и к персонажу.
И блеск обоих немного тускнет.

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Метки: интересно   литература   факты   
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37k
Прораб 3 часа назад
Автор зануда. Насчёт Робинзона не знаю, а правильная Пятница - вот

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−3
Jadore 6 минут назад
самые быстрые деньги грязные не только тогда
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314
Папай 50 минут назад
у дрочеров особое отношение к календарю
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8k
Кыся Час назад
Если читать оригинал, то это будет вообще чрезвычайно занудная книга. Но по тем временам это было что-то вроде Терминатора во времена Чарли Чаплина.
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3k
DNK Час назад
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7k
Andrei 2 часа назад
"...Крузо собирался соучаствовать в большом историческом преступлении..."

Вообще-то в то время и в том обществе это было нормой. Как раз на тех, кто был против, смотрели как на помешанных. Очень лицемерно судить о прошлом с современных позиций, причём выборочно.
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1
СуперБизон Andrei 2 часа назад
думаешь со времен робинзона что-то изменилось?
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1
СуперБизон 2 часа назад
сам стиль изложения у Даниэля Дефо описывает, что у "пятницы" изначально рабское мышление, и он изначально воспринимает себя не как равный, как друг робинзона, а как его слуга, он просто до дрожи в пятках спит и видит как радостно он ему будет служить, своему господину
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1
СуперБизон Едондер пуп 2 часа назад
ты то же хочешь служить белому господину?
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3k
Едондер пуп СуперБизон 2 часа назад
Не то что бы хочу, но человеку, спасшему мне жизнь в такой безнадежной ситуации я был бы благодарен по гроб жизни, независимо - черный он или белый. А если бы у него был еще и какой-нибудь настоящий меч джедая, то я бы еще и побаивался))
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1
СуперБизон Едондер пуп Час назад
ну вот во время Великой Отечественной войны, боец которого его друг спас,он что потом в благодарность спасителю портянки стирал? или как?

нет.. автор изначально преподносит дикарей как нечто среднее между собакой и человеком

он хороший хозяин, а это хороший пес
-Держи печенюшку
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314
Папай СуперБизон 53 минуты назад
ты малообразованный, и малоначитанный человечек
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1
СуперБизон Папай 44 минуты назад
вот в чем угодно меня можно обвинить,
но в этом в первые обвиняют
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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12k
KOSTELLO 3 часа назад
Автор, видимо, проникся идеей BLM?
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74k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Какого-то "не того" Робинзона Крузо читал я в децтве
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38k
Элек Мек Броненосец Потелкам 3 часа назад
Вообщем то кто смотрел Гулливера по ТВ будет сильно удивлён книгой.
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42k
zloykoyot Броненосец Потелкам 3 часа назад
Так просто перевод был другой. Кстати, не доводилось читать нормальный перевод "Путешествий Гулливера"? Там тоже много такого, что удалили из детского издания книги.
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