Что вы могли упустить в романе "Робинзон Крузо"

Остров Робинзона

Любители истории проводили расследование, чтобы понять, какой из островов у берегов Бразилии подходит под описание острова, на котором провёл часть жизни Крузо. Многие уверены, что это – Тобаго, и в таком случае с берега Тобаго Робинзон видел не матери, а очертания соседнего, более крупного острова Тринидад.



На Тобаго, как и на многих других маленьких островах Карибского моря, действительно не водилось крупных хищников. На нём можно было найти множество дикорастущих съедобных плодов. Правда, говоря честно, там не было никакой «дикой дыни», которой питался Крузо. Но он мог назвать так, теоретически, и папайю. Она похожа по форме плода и цвету мякоти.



Нетрудно вычислить и этничность Пятницы. Он выглядит неспособным сражаться, очень миролюбив и скромен. Похоже, он аравак – представитель племенной общности, представители которой часто страдали от набегов более воинственных соседей и тем более от европейцев, прибытие которых обернулось для араваков настоящим геноцидом. Скорее всего также, Пятницу собирались не просто съесть – для этого не требовалось бы привозить его на уединённый остров – а в ходе религиозного ритуала.



Мало кто помнит также, что Крузо спас не только Пятницу, но и – позже – его отца, которого привезли на этот остров всё для того же ритуала, а с отцом Пятницы – и незнакомого испанца. А последнее, что можно прочесть в книге о судьбе Пятницы – это как он в Европе, в Пиренеях вместе с Крузо отбивается от голодных волков и медведя.