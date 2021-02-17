Что вы могли упустить в романе "Робинзон Крузо"

Советский ребёнок читал книгу о Робинзоне Крузо почти с тем же чувством, с каким современные дети играют в «Майнкрафт» – радуясь чуду сотворения своей маленькой цивилизации из почти ничего. Когда же смотришь на историю взрослым взглядом, появляются вопросы – и к автору, и к персонажу.
И блеск обоих немного тускнет.
Путями работорговцев
Обычно читатель не задумывается, что за путешествия такие, которые уже взрослому главному герою чуть ли не запрещает отец. Англия – страна, жившая морем. Уходил в море Крузо не первым и не последним. Но, кстати, куда? Ответ известен всем: Робинзон следовал из Бразилии в Африку. Это был маршрут работорговцев.
Крузо собирался соучаствовать в большом историческом преступлении. Его толкнула не нужда – в первой главе подчёркивается это. Им движет жажда наживы и только немного – дух авантюризма. Самые быстрые деньги в то время были самыми грязными. И уже в семнадцатом веке были люди, которые об этом говорили – священники и миряне-гуманисты, хотя обширным движение против работорговли и рабовладения стало только век спустя.
Справедливости ради, первые рейсы Крузо были всё же в рамках торговли изделиями европейских мануфактур – в Африке они высоко ценились, за них платили золотым песком. Но ему понравилось брать большие барыши с малыми вложениями, и аппетит его разгорелся.
Кстати, и до Пятницы у Робинзона был личный раб – чернокожий мальчик по имени Ксури. Строго говоря, мальчик принадлежал пирату, который захватил Крузо. Робинзон украл его, забрал с собой во время побега, и взял с него клятву верности под угрозой бросить иначе в открытом море.
История с верностью Ксури выглядит неоднозначной и далее. На незнакомом берегу Ксури вызывается сходить на разведку один: мол, ему себя не жалко, пусть, если что, нападают на него, а не на хозяина. Точно так же это могло бы быть хитростью раба, который только что видел, как другой раб смог сбежать, и тоже захотел себе свободы. Но проверить это невозможно – Крузо пошёл с мальчиком вместе. Позже он, кстати, отдаёт мальчика в рабы спасшему их португальскому капитану. Но в знаменитом детском переводе Чуковского вы этой сцены не найдёте: в СССР была своя политкорректность, и детские книги проходили адаптацию.
Остров Робинзона
Любители истории проводили расследование, чтобы понять, какой из островов у берегов Бразилии подходит под описание острова, на котором провёл часть жизни Крузо. Многие уверены, что это – Тобаго, и в таком случае с берега Тобаго Робинзон видел не матери, а очертания соседнего, более крупного острова Тринидад.
На Тобаго, как и на многих других маленьких островах Карибского моря, действительно не водилось крупных хищников. На нём можно было найти множество дикорастущих съедобных плодов. Правда, говоря честно, там не было никакой «дикой дыни», которой питался Крузо. Но он мог назвать так, теоретически, и папайю. Она похожа по форме плода и цвету мякоти.
Нетрудно вычислить и этничность Пятницы. Он выглядит неспособным сражаться, очень миролюбив и скромен. Похоже, он аравак – представитель племенной общности, представители которой часто страдали от набегов более воинственных соседей и тем более от европейцев, прибытие которых обернулось для араваков настоящим геноцидом. Скорее всего также, Пятницу собирались не просто съесть – для этого не требовалось бы привозить его на уединённый остров – а в ходе религиозного ритуала.
Мало кто помнит также, что Крузо спас не только Пятницу, но и – позже – его отца, которого привезли на этот остров всё для того же ритуала, а с отцом Пятницы – и незнакомого испанца. А последнее, что можно прочесть в книге о судьбе Пятницы – это как он в Европе, в Пиренеях вместе с Крузо отбивается от голодных волков и медведя.
Источник:
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Вообще-то в то время и в том обществе это было нормой. Как раз на тех, кто был против, смотрели как на помешанных. Очень лицемерно судить о прошлом с современных позиций, причём выборочно.
нет.. автор изначально преподносит дикарей как нечто среднее между собакой и человеком
он хороший хозяин, а это хороший пес
-Держи печенюшку
но в этом в первые обвиняют