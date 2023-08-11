Какие народы считали себя потомками жителей легендарной Трои

Но это уже близко к нашему времени. А в древности, сразу несколько народов считали, что хоть Троя и пала, но её народ выжил. Тут есть три основных версии.

Первая: троянцы слились с греками. Звучит просто и логично, скорее всего, часть троянцев действительно ассимилировалась с победителями. Да и сами древние греки любили прихвастнуть, что в их жилах течёт и кровь великого троянского царя Приама и могучего царевича Гектора.