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Какие народы считали себя потомками жителей легендарной Трои

Какие народы считали себя потомками жителей легендарной Трои

Автор:
11 августа 2023 01:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: агамемнон   ахиллес   генрих шлиман   греки   легенда   мифы   наследие   раскопки   троя   троянская война   
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Она существовала во времена античности, но её наследие ощущается и по сей день.

В Древней Греции был миф о великой Трое - городе-государстве, который посмел бросить вызов неуёмным амбициям царя Агамемнона. А один из царевичей Трои, Парис, под шумок похитил прекрасную Елену - жену брата Агамемнона. С этого всё и закрутилось. Агамемнон бросил клич, собрал под свои знамёна коалицию греческих государств и бросил их на Трою.

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Великий город сопротивлялся несколько лет, воины с обеих сторон сражались отчаянно, и всё же Троя пала - не в результате штурма, а из-за хитрости и предательства. Греки прикатили под её стены огромного деревянного коня, внутри он был полый и там сидел отряд воинов. Троянцы не собирались завозить этого странного коня в город, но тут в их рядах стали говорить о том, что это дар богов и знак проигрыша греков.

Позже выяснилось, что рассуждениями о “дарах богов” занимались подкупленные греками предатели. Но их послушали,завезли коня в город и устроили могучую пьянку в честь победы. Ночью, греческие воины выбрались из коня, открыли ворота Трои и устроили массовую резню. По легенде, на этом история города и закончилась.

Затем появился великий литератор и поэт Гомер. Он соединил разрозненные мифы о Трое и создал величественный эпос - “Илиаду”. Получилось настолько талантливо и красиво, что поэма прошла сквозь века и взбудоражила воображение юного паренька - его звали Генрих Шлиман. Когда он вырос, отправился в места, указанные в “Илиаде”, начал археологические раскопки и действительно нашёл древний город, погребённый под землёй.

Но это уже близко к нашему времени. А в древности, сразу несколько народов считали, что хоть Троя и пала, но её народ выжил. Тут есть три основных версии.

Первая: троянцы слились с греками. Звучит просто и логично, скорее всего, часть троянцев действительно ассимилировалась с победителями. Да и сами древние греки любили прихвастнуть, что в их жилах течёт и кровь великого троянского царя Приама и могучего царевича Гектора.

Вторая: беглецы из Трои бежали на Аппенинский “сапожок” и основали там небольшое поселение. Назвали его Рома, позже оно превратилось в Рим, который правил всем Средиземноморьем. Эту версию можно отнести разве что к легендам.

Третья: самая “мифологическая”. Будто бы иудейский царь Давид и его сын Соломон были потомками Ахимелеха, выжившего из разрушенной Трои. Якобы беглецы из великого города-государства осели в Иудее, дали начало царскому роду и перемешались с местным людом. В иудейской традиции вообще есть несколько легенд, связанных с Троей. Возможно, они переняли эту мифологию у греков.

Возможно, ни одна из этих версий не верна и троянцы просто сгинули во тьме веков. А нам достался только миф о прекрасной царице Елене, великом бойце Ахиллесе, хитроумном Одиссее и коварном царе Агамемноне.

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Метки: агамемнон   ахиллес   генрих шлиман   греки   легенда   мифы   наследие   раскопки   троя   троянская война   
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1  комментарий
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Сталкер 20 минут назад
Потомками... Детский сад, ей-богу!
Каждый украинец знает, что Трою ОСНОВАЛИ (!) те же, кто выкопал Чёрное море!
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