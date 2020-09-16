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Миф о правах потребителей: могу ли я бесплатно воспользоваться туалетом в заведениях города?

Миф о правах потребителей: могу ли я бесплатно воспользоваться туалетом в заведениях города? (4 фото)

Автор:
16 сентября 2020 07:18
Метки: ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   закон   мифы о правах потребителей   общественный туалет   туалет   
1191
4
Не во всех городах России есть общественные туалеты. Да к тому же в центре города. Представьте ситуацию: вот вы гуляете по улице, прошел час, второй, захотелось вам в туалет. Что делать? Домой ехать далеко, общественной уборной поблизости нет, торговые центры, например, закрыты.

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Метки: ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   закон   мифы о правах потребителей   общественный туалет   туалет   
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4  комментария
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9k
Некто Полчаса назад
Если махать правами и законами перед персоналом по такому поводу - до горшка можно и не донести.
Вежливо попросить - язык отвалится чтоль?
Лично мне ни разу не отказывали.
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4k
Vlad 2 минуты назад
В любом торговом/офисном центре, крупном магазине, должен быть бесплатный сартир. Правда сейчас многие стали хитрожопыми и ставят замки от посторонних.
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−33
Аглая 36 минут назад
Провинциальщина . Только на периферии встречала борьбу «за территории»-то столики/лавки делят , то вот туалеты , бизнес и сервис это не про нашу глубинку. Любая уборщица там может устанавливать какие то «правила» , а дальновидность владельцев бизнеса, обычно, распространяемся не дальше муток с зарплатами .
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