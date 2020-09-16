Миф о правах потребителей: могу ли я бесплатно воспользоваться туалетом в заведениях города?

Не во всех городах России есть общественные туалеты. Да к тому же в центре города. Представьте ситуацию: вот вы гуляете по улице, прошел час, второй, захотелось вам в туалет. Что делать? Домой ехать далеко, общественной уборной поблизости нет, торговые центры, например, закрыты.
Как быть в такой ситуации? Человеческая нужда требует срочного решения проблемы. Рядом много заведений, где, естественно, есть уборные. Можно ли зайти туда? У людей сложилось мнение, что владельцы кафе и ресторанов обязаны бесплатно пускать в туалет и к тому же давать стакан воды, но так ли это? Или это всего лишь очередной миф о правах потребителей?
В некоторых крупных сетях предусмотрели этот момент: пройти в туалет можно только по специальному коду на чеке. Такой получают клиенты заведения, оформив заказ. То есть бесплатно сходить в туалет нельзя, за 10 рублей тоже, только оплатив заказ
Владельцев заведений понять можно: никто не хочет превращать свою уборную в бесплатный туалет для прохожих. Смысл пускать к себе "нецелевых" гостей, а затем еще и убирать за ними.
Почему такая проблема вообще появилась?
Изначально на законодательном уровне хотели сэкономить на установке общественных туалетов, выпустив постановление от 23 марта 2004 г. N 433, где в пункте 7 "рекомендуют руководителям предприятий общественного питания обеспечивать беспрепятственный доступ граждан в туалеты, находящиеся на территории указанных предприятий, на безвозмездной основе". Однако это была лишь рекомендация, да и в 2007 году документ уже утратил силу.
Вывод: сотрудники кафе и ресторанов не обязаны пускать в туалет любого прохожего с улицы, и подавать стакан воды тоже
Как вы относитесь к такому? Не нарушают ли наши права?
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Лично мне ни разу не отказывали.