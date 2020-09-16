Миф о правах потребителей: могу ли я бесплатно воспользоваться туалетом в заведениях города?

Как быть в такой ситуации? Человеческая нужда требует срочного решения проблемы. Рядом много заведений, где, естественно, есть уборные. Можно ли зайти туда? У людей сложилось мнение, что владельцы кафе и ресторанов обязаны бесплатно пускать в туалет и к тому же давать стакан воды, но так ли это? Или это всего лишь очередной миф о правах потребителей?