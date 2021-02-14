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15 мифов о смартфонах

15 мифов о смартфонах (1 фото)

Автор:
14 февраля 2021 09:12
Метки: android   Телефон   гаджет   интерено   интересное   мифы   смартфон   телефон андроид   
1435
1
Мифы о смартфонах. 15 заблуждений в которые вы верите.

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Метки: android   Телефон   гаджет   интерено   интересное   мифы   смартфон   телефон андроид   
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7k
Andrei 2 часа назад
"...Аппарат нужно держать на расстоянии 20 сантиметров от глаз..."
Всё, приехали. Кто-нибудь, с нормальным зрением пробовал?
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9k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Например, иногда рекомендуют удалить воду из устройства, погрузив его в рис..."
===============
Все правильно. Только рис должен быть вареным. Рис приманивает китайцев, а те заодно и чинят телефон.
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Организовано это путем внедрения не съемных аккумуляторов

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26k
Игорь 2 часа назад
"Телефон нельзя оставлять на зарядку на ночь"
Оставлять можно, и в 99999 случаях ничего страшного не случится, но в одном может случиться так (видос не мой, взрывается любой девайс с li-ion аккумуляторами)
Ссылка www.youtube.com
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−30
Popson 3 часа назад
Интересно...
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