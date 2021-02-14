15 мифов о смартфонах

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Телефон нельзя оставлять на зарядку на ночьСчитается, что, если оставить устройство подключённым к зарядке на всю ночь, это в конечном итоге повредит его аккумулятор и он перестанет держать заряд.Однако это не соответствует истине. Да, старые аккумуляторы, содержащие никель, обладали так называемым эффектом памяти‎ и быстро изнашивались, если их надолго оставляли на зарядке. Но современные литиевые батареи имеют защиту от перезаряда.В момент, когда аккумулятор заполнен на 100%, контроллер отключает его и устройство начинает работать от электросети. Так что подсоединение смартфона к розетке на сколь угодно долгое время ему не повредит. Есть одно НО: не стоит пользоваться дешевыми китайскими зарядками, они могут навредить как телефону, так и вам. Об этом предупреждает каждый производитель.Быстрая зарядка портит аккумуляторНет, не портит. Производители используют многоячеечные аккумуляторы. В них энергия распределяется равномерно независимо от того, какая технология зарядки используется.Быстрая зарядка работает по принципу 80/20 — первые 80% заряда батарея получает в первые 20 минут. После этого скорость подачи тока сокращается, и быстрая зарядка превращается в обычную. Это сделано, чтобы аккумулятор в смартфоне не перегревался.Нужно полностью разрядить батарейку перед зарядкойЭто ещё одно заблуждение, появившееся в массовом сознании благодаря старым никелевым аккумуляторам с эффектом памяти. Долгое время этот совет действительно был актуален. Ведь раньше во всех телефонах устанавливались батареи с так называемым “эффектом памяти”. Поэтому телефон надо быль полностью разрядить, чтобы на батарейку сошло озарения, какая ёмкая она на самом деле. Однако сейчас, когда в большинстве смартфонах используют литий-ионные аккумуляторы, такой принцип больше не работает.Более того, если допустить падение энергии до 0% и оставить смартфон в таком состоянии надолго, то потом он может и не включиться после подсоединения к сети. Из состояния «‎глубокого разряда» его придётся выводить в сервис‑центре с помощью специального источника питания.Так что просто восполняйте запас энергии телефона, когда вам удобно, не допуская снижения заряда до нуля, вот и всё. Если что, устройство предупредит вас, когда заряд будет ниже 15%, — это уведомление добавили в систему не просто так.В режиме «‎Полёт» смартфон заряжается намного быстрееВ теории это действительно звучит неплохо. Отключив мобильную сеть, Wi‑Fi, Bluetooth и GPS, вы снизите расход энергии, а следовательно, будете экономить электричество. И батарея будет заряжаться быстрее.Но на практике прирост настолько незначительный, что делать это смысла попросту нет. В одном эксперименте издания CNET стало известно, что телефон Nexus заряжается с 1% до 100% со включённым режимом «‎Полёт» за 2 часа 4 минуты 11 секунд, а без него — за 2 часа 5 минут 46 секунд. Вот и решайте, стоит ли оно того.Если вам нужно зарядить смартфон как можно скорее, лучше убедитесь, что ваше устройство питания поддерживает быструю зарядку или приобретите пауэрбанк.Закрывая фоновые приложения, вы экономите заряд батареи и памятьЭто утверждение тоже на первый взгляд кажется логичным. Если приложение закрыто, значит, оно не потребляет память и энергию, верно? Поэтому, когда телефон начинает тормозить или разряжаться, мы открываем режим просмотра задач и начинаем судорожно ‎смахивать лишние программы.Так вот, это действие бессмысленно (хотя и безвредно). И Apple, и Google открыто заявляли, что закрытие ваших приложений абсолютно никак не увеличивает время автономной работы и не влияет на память. Фактически окошки, отображаемые в режиме просмотра задач, — это история запуска программ, а не непосредственно рабочие приложения. Смахивая их, вы ни на что особо не влияете.Чистильщики и оптимизаторы продлевают срок работы от батареиGoogle Play полон самых разных чистильщиков, оптимизаторов, таск‑киллеров и прочих приложений, которые призваны заставить смартфон с Android на борту эффективнее применять системные ресурсы и заряд аккумулятора. Многие пользователи искренне верят, что такие решения работают.Хотя, казалось бы, как разработчик одной программы сможет оптимизировать систему лучше, чем весь штат инженеров Google?На практике же чистильщики памяти и блокировщики задач либо ничего полезного не делают, либо только сильнее нагружают смартфон. Оставьте Android в покое и увидите, что с ней всё будет в порядке. Операционной системе виднее, как обращаться со своими ресурсами.Лучшее место для хранения аккумулятора смартфона — холодильникСуществует мнение, что самое подходящее место для хранения батареек и аккумуляторов — это холодильник. Дело в том, что при низких температурах замедляется процесс саморазряда батарей. Соответственно, если вы планируете некоторое время не пользоваться смартфоном, то держать его лучше не на полке, а в холодильнике.Но этот миф опять‑таки появился из‑за старых никель‑кадмиевых и никель‑металлогидридных батарей, которые некоторые производители действительно рекомендовали хранить в морозильной камере.Современные аккумуляторы сильно охлаждать, напротив, вредно, их следует хранить в сухом месте при комнатной температуре.Упавший в воду смартфон нужно сушить с помощью фена или рисаВ интернете можно найти множество инструкций на тему «‎Что делать, если намочил смартфон», и во многих из них написаны не самые разумные вещи. Например, иногда рекомендуют удалить воду из устройства, погрузив его в рис (он якобы впитает всю жидкость) или обдувая смартфон феном.Ничего из этого вы делать не должны. Рис, гречка и другие крупы не помогут избавиться от жидкости в смартфоне, это миф. А горячий воздух фена и вовсе способен повредить пластиковые детали в гаджете, окончательно доломав устройство.Так что, если намочили смартфон, немедленно отключите его, разберите, извлеките аккумулятор и удалите влагу бумажными салфетками, как указано в нашем руководстве. Если не можете сделать это самостоятельно, просто выключите гаджет, чтобы снизить риск короткого замыкания, и отнесите в сервис. И ни в коем случае не экспериментируйте с «‎народными» способами.Экран смартфона влияет на зрениеЭкран смартфона вредит зрению так же, как и любой источник света, если долго на него смотреть. Аппарат нужно держать на расстоянии 20 сантиметров от глаз, делать перерывы в работе с ним. В некоторых моделях есть датчик освещенности. Он автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещения.Опасным для зрения может быть синий цвет на экране — он негативно влияет на сетчатку, если долго смотреть на него. Производители смартфонов стали внедрять специальный режим защиты, который фильтрует синий цвет и снижает нагрузку. В разных смартфонах он называется по-разному: у Huawei — “Защита зрения”, у Xiaomi — “Режим чтения”, у Samsung — “Фильтр синего цвета”, у Apple — “Night Shift”.Смартфоны испускают вредное излучение и вызывает рак мозгаСамый известный миф про мобильные телефоны, который существует с того времени, как они появились. Смартфоны сравнивали с микроволновкой для головы. А что говорят об этом последние исследования?Байки о том, что телефоны могут повредить психику человека, вызвать у него различные заболевания и даже способны поджарить куриное яйцо своими «‎вредными волнами», гуляют по миру с тех самых пор, как были изобретены мобильные устройства.С тех же пор учёные провели примерно 25 тыс. исследований, которые свидетельствуют, что электромагнитное излучение, которое генерируют смартфоны — абсолютно безопасно. Более того, даже если всю энергию телефона преобразовать в микроволны, как в СВЧ‑печке, и направить на яйцо, её едва хватит, чтобы разогреть его до температуры человеческого тела, прежде чем сядет аккумулятор.Держать смартфон рядом с банковской картой — плохая идеяВозможно, вы слышали подобное предостережение. Причина в том, что устройство своими «‎опасными электромагнитными волнами» якобы может стереть информацию с чипа в карте. И её придётся перевыпускать.Это старый миф, но он не имеет отношения к правде. Смартфон действительно генерирует магнитное поле, но оно настолько слабое, что никакие карты повредить не в состоянии. Теоретически шансов испортить карточку магнитной застёжкой кошелька и то больше. Многие вообще носят карты в специальных кармашках чехла для смартфона, и ничего.Если выключить смартфон и извлечь сим‑карту, его невозможно будет отследитьЭто не совсем так. Безусловно, извлечение сим‑карты, выключение устройства или переведение его в режим полёта затруднит отслеживание, но не сделает его невозможным. Ведь ещё в 2004 году Агентство национальной безопасности США имело на вооружении способы определения местоположения даже неактивных телефонов.В самолетах нельзя пользоваться смартфонами‎Режим «Полёт» в смартфонах назван так неспроста. Его следует включать в самолётах, чтобы электромагнитное излучение гаджета не вызвало помехи в системах связи и навигации воздушного судна. Именно поэтому пассажиров просят отключать телефоны перед взлётом. Если мобильное устройство навредит аппаратуре самолёта, это может привести к серьёзным последствиям, вплоть до крушения. По крайней мере, так считается.Раньше работающие телефоны могли создавать помехи в навигационных системах самолета. От этого прерывалась связь пилота и диспетчера, данные с локаторов могли быть неточные. Это происходило, потому что вся техника работала на одних частотах. Теперь “частотное поле” строго поделено, и включенный смартфон никак не может повлиять на полет.С 2014 года EASA, Европейское агентство авиационной безопасности, официально разрешило применять на борту без ограничений смартфоны, планшеты, ноутбуки, электронные книги, MP3‑плееры и прочие электронные устройства. В США пассажирам позволено использовать Wi‑Fi, но при условии неактивной мобильной связи. Но все же запрет остается актуальным. Авиакомпании до сих пор просят людей убрать свои гаджеты на время взлета и посадки, так как это самые сложные этапы во время полета.Смартфону обязательно нужен антивирусВирус в смартфоне и вирус в компьютере — не то же самое. В телефоне все приложения по умолчанию защищают свои данные и не выходят за пределы своей безопасной зоны. Они никак не могут повлиять на действия других программ. Предполагаемый вирус в зараженном приложении не сможет выйти за его пределы, поэтому украсть данные у него не получится.Антивирус в смартфоне тоже не может влиять на работу других программ, поэтому его защитные функции будут распространяться только на себя.К этому пункту можно отнести и утверждение, что скачивать приложения можно только в официальных магазинах. Легенда гласит, что в официальных магазинах точно не будет вредоносного ПО, а на сторонних сайтах обязательно скачаешь зараженную программу.Да, Apple и Google следят, чтобы в их магазинах были только проверенные программы, но это невозможно сделать на все 100%. Сомнительные приложения иногда попадают в Play Market и App Store, и заметить это могут только спустя какое-то время из сообщений пользователей.Приложения можно скачивать на сторонних ресурсах, но важно перед этим проверить создателя ПО.Больше не значит лучшеКоличество пикселей на экранеКачество изображения зависит не только от количества пикселей. Здесь важна диагональ экрана и разрешающая способность матрицы — PPI, которая показывает количество пикселей на один дюйм. Чем выше разрешение — тем качественнее отображается картинка.Количество ядерСчитают, чем больше ядер в процессоре — тем быстрее работает смартфон. Не совсем так, количество ядер напрямую не влияет на скорость работы устройства. Например, у Apple A12 Bionic 6 ядер, а у Qualcomm Snadragon 660 8 ядер, но чипсет Apple производительнее “дракона”.Ядра в смартфоне нужны для распределения нагрузки на процессор. Для большинства операций хватает 1-2 ядер, и пока смартфон использует только 2 ядра — остальные находятся в режиме сна для экономии батареи.8-ми процессор состоит из двух 4 ядерных чипсетов. Один используется для выполнения простых задач, второй — для тяжелых процессов. Пока вы выполняете рутинные действия, работает один чипсет, второй находится в “режиме сна”. Как только вы включаете ресурсоемкую программу — процессоры меняются местами.Еще один показатель, на который влияет количество ядер — автономность. Можно оставить чипсет с 4 ядрами для всех задач, но он будет быстро разряжать батарею. С двумя разными по мощности процессорами батарея расходуется экономнее.Объем оперативной памятиДоля правды в этом есть. Некоторым процессам нужно много оперативки. Например, для тяжелых игр или обработки видео. Но еще важно, какой чип оперативной памяти установлен в смартфоне: чип типа DDR4 будет производительнее DDR3 даже с меньшим объемом памяти, потому что он новее.Большинству смартфонов хватает 4 GB оперативной памяти для быстрой работы, а рассказы производителей о супер-смартфонах с 8-10 ГБ ОЗУ нужны для привлечения внимания.