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Мифы и факты о Великой пирамиде Хеопса

Мифы и факты о Великой пирамиде Хеопса (10 фото)

Автор:
23 февраля 2021 13:24
Метки: египет   история   мифы   
2781
10

Великая пирамида находится на плато Гиза и является одним из древнейших чудес Света. Считается, что она была построена как гробница Хуфу, известного грекам как Хеопс. Пирамиду окутывает огромное количество самых разнообразных мифов и легенд в правдивости которых мы постараемся разобраться…

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Метки: египет   история   мифы   
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Азат Баширов 19 часов назад
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19
Leon Rom 12 часов назад
"Зато есть три других достижения древнего Египта не превзойденных до ныне – самый большой обелиск из цельного монолитного камня весом 455 тонн и высотой 36 метров (каменная игла высотой в 12 этажей)" - ну ну... А то вот: "Сама колонна весит 600 тонн. Она не врыта в землю и не укреплена на фундаменте, а держится исключительно благодаря точному расчету и собственному весу" - об Александровской колонне в Санкт-Петербурге (есть фильм на nnmclub).
А за статью - огромное СПАСИБО!!!
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7k
Billi_Bons 15 часов назад
РЕН ТВ, не?
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4k
[email protected]@bux 19 часов назад
Если имя Хуфу многочисленно встречается в различных закутках пирамиды, то это наводит на нехорошие мысли. У нас то же есть слово на Х, которое пишут на стенах всяких закутков. И археологи будущих эпох запросто могут определить наш век как время правления великого Х...
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3k
Мистер Фикс [email protected]@bux 18 часов назад
Многие египтологи признавали, что зачастую свои картуши фараоны лепили на чужих экземплярах, уничтожали лица прежних фараонов у статуй, стирали и ломали панно с иероглифами... Скляров хорошо в свое время эту тему проработал. И, как неофициально признают египтологи, почему-то многие места закрыты для исследований и посещений, а артефакты упрятаны. Например, разрешают невозбранно ковыряться на плато Гиза, и постоянно гоняют исследователей из каменоломни с обелиском, запрещая снимать фото и видео. Кстати, там рядом с обелиском есть гигантский котлован с невероятной выемкой породы...
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