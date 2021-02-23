А вот гранит, который использовался для перекрытия и облицовки одной из камер пирамиды ( камеры Царя), везли вниз по течению Нила из Асуана к Гизе на расстояние более 700км. Но это лишь сотые доли процента от общего объема блоков пирамиды.



Технология постройки пирамиды столь совершенна, что ни до, ни после ничего подобного или сравнимого по сложности постройки в древнем Египте не было построено

Технология постройки пирамиды совершенна, но лишь для своего времени. Пирамиды строились и до, и после великой пирамиды, причем сравнимые с ней по размерам, хотя и меньше. Технология каменного строительства продолжала развиваться и после эпохи пирамид. Если вы откроете книгу рекордов Гиннеса в разделе монументальные сооружения, то не найдете там данных про пирамиду Хеопса.