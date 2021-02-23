Великая пирамида находится на плато Гиза и является одним из древнейших чудес Света. Считается, что она была построена как гробница Хуфу, известного грекам как Хеопс. Пирамиду окутывает огромное количество самых разнообразных мифов и легенд в правдивости которых мы постараемся разобраться…
Великая пирамида самая большая пирамида в мире
Большая пирамида Чолула (Мексика), хоть и ниже великой пирамиды Хеопса, но заметно больше ее по объему - 4.45млн.куб.м. против 2.58 млн. куб.м.
Пирамида идеально сориентирована по сторонам света
Погрешность ориентации пирамиды по сторонам света была измерена еще в 19 веке и составляет 5 угловых минут и 30 секунд. Это высокая точность, но далеко не идеальная.
Построена из тщательно подогнанных каменных блоков, в стык между которыми невозможно вставить лезвие ножа
В стык блоков внешней и внутренней облицовки пирамиды действительно невозможно было вставить лезвие ножа. Но это касается только облицовки, сама же пирамида построена из весьма грубо обтесанных блоков различного размера.
Сами блоки, из которых построена пирамида, вырублены в каменоломнях и привезены за многие сотни километров от пирамиды
Пирамида построена из сравнительно мягкого известняка из карьеров в непосредственной близости от пирамид. Более твердый известняк для облицовки внешних граней пирамиды везли с другого берега Нила с карьеров выше по течению на расстоянии 13-17 км.
А вот гранит, который использовался для перекрытия и облицовки одной из камер пирамиды ( камеры Царя), везли вниз по течению Нила из Асуана к Гизе на расстояние более 700км. Но это лишь сотые доли процента от общего объема блоков пирамиды.
Технология постройки пирамиды столь совершенна, что ни до, ни после ничего подобного или сравнимого по сложности постройки в древнем Египте не было построено
Технология постройки пирамиды совершенна, но лишь для своего времени. Пирамиды строились и до, и после великой пирамиды, причем сравнимые с ней по размерам, хотя и меньше. Технология каменного строительства продолжала развиваться и после эпохи пирамид. Если вы откроете книгу рекордов Гиннеса в разделе монументальные сооружения, то не найдете там данных про пирамиду Хеопса.
Зато есть три других достижения древнего Египта не превзойденных до ныне – самый большой обелиск из цельного монолитного камня весом 455 тонн и высотой 36 метров (каменная игла высотой в 12 этажей), самый большой незаконченный обелиск из монолитного камня (остался в каменоломне) - высота 42 метра, вес 1168 тонн, и , наконец, самые высокие несущие колонны за всю историю человечества - колонны храма Амона в Карнаке высотой 21 метр.
Лишь в конце 19 веке человечество смогло построить сооружение выше пирамиды - Эйфелеву башню в Париже
Уже в конце 13-го века и в начале 14-го века в средневековье шпили готических соборов поднялись выше пирамиды Хеопса. При этом строительство готического собора с инженерной и архитектурной точки зрения было намного порядков сложнее строительства пирамид.
В пирамиде нет ни одной надписи вообще, ни тем более надписей, указывающих на ее принадлежность Хеопсу
Существуют несколько десятков, надписей и технологических пометок, обнаруженных Вайзом и Перрингом еще в 1837 году в 4 верхних разгрузочных камерах пирамиды Хеопса в ранее недоступных местах. Надписи выполнены красной краской на основе охры, и содержат многочисленные упоминания имени фараона Хуфу ( Хеопса ) в картушах.
Глупо думать, что столь грандиозную работу могли сделать ради одного человека пусть даже и царя
Грандиозный погребальный комплекс первого императора объединенного китая Цинь Шихуанди (3 век до нашей эры) по трудозатратам на постройку намного больше, чем весь комплекс Хуфу, включающей кроме самой великой пирамиды верхний и нижний храмы, церемониальную дорогу и другие постройки.
При этом знаменитая терракотовая армия - более 8 тысяч тщательно сделанных и раскрашенных статуй (ростом от 170 см до 2 метров) воинов, офицеров, генералов, музыкантов чиновников, каждый с индивидуальным лицом и с настоящим оружием и инструментами, колесницы, статуи лошадей с серебряной и золотой отделкой упряжи, находится вне самого погребального комплекса Шихуанди.
Центр погребального комплекса усеченная пирамида, основание которой так же заметно больше пирамиды Хеопса. Стена, окружающая комплекс, длиной более 6 км. На строительстве трудилось по данным китайских летописей до 700 тыс. человек. Бедняга Хеопс о таком размахе даже мечтать не мог.
Пирамиду могла построить лишь неведомая высокоразвитая цивилизация, а не рабы древнего Египта
Пирамиду Хеопса построили не атланты, и не инопланетяне, и уж, конечно, абсолютно точно не рабы. На строительстве работали ремесленники и крестьяне древнего Египта, подданные фараона. Сегодня известна история строительства пирамид – от кирпичных мастаб к первым каменным ступенчатым пирамидам, а от них к истинным пирамидам.
Каждый шаг этой эволюции, рост размеров пирамид, технологий строительства известен археологам и историкам древнего Египта. Великая пирамида появились не на пустом месте.
Впрочем, Хеопс не был самым великим строителем пирамид. Его отец Снофру построил три пирамиды – в Мейдуме, уникальную ломанную пирамиду и знаменитую розовую. Каждая последующая из них была больше предыдущей, последние две уже сравнимы по размерам с великой пирамидой и сохранились лучше ее. Общий объем этих пирамид существенно превышает объем великой пирамиды.
Источник:
- Археологи обнаружили в Египте древнейшую пивоварню в мире
- 6 греческих мифов с последующим разоблачением
- Кто и зачем придумал татуировки
- Термиты лишили мужчину сбережений
- Мать двоих детей сбросила 30 кило и стала звездой соцсетей
Понравилось45
А за статью - огромное СПАСИБО!!!