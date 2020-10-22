40 отличных идей для украшения дома к Хэллоуину

Приближается Хэллоуин, и жители западных стран уже вовсю украшают свои лужайки к празднику. Посмотрите на самые оригинальные идеи - может, вам тоже пригодится?
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"Мой приятель делал этих персонажей мультфильма "Кошмар перед Рождеством" целых три месяца!"
Хэллоуин в пандемию. Надписи на могильных плитах: "Концерты", "Фестивали", "поездка Майка на Гавайи", "Психическое здоровье".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Стиль дизайн идеи сам себе дизайнер творчество украшение дома художественные композиции хэллоуин
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Как нибудь обойдемся и без этого маразма.