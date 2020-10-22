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40 отличных идей для украшения дома к Хэллоуину

40 отличных идей для украшения дома к Хэллоуину (40 фото)

Автор:
22 октября 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Стиль   дизайн   идеи   сам себе дизайнер   творчество   украшение дома   художественные композиции   хэллоуин   
238
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Приближается Хэллоуин, и жители западных стран уже вовсю украшают свои лужайки к празднику. Посмотрите на самые оригинальные идеи - может, вам тоже пригодится?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   дизайн   идеи   сам себе дизайнер   творчество   украшение дома   художественные композиции   хэллоуин   
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3  комментария
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2k
Vladimir 8 минут назад
"Посмотрите на самые оригинальные идеи - может, вам тоже пригодится?"
Как нибудь обойдемся и без этого маразма.
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117
Радик Гайнетдинов 2 минуты назад
Это не наш праздник.
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262
antonnesterov 12 минут назад
Настоящий труп подбросить, вот они [мат]ют
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