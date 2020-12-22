Японцы построили лесной ксилофон

Креативный директор японского рекламного агентства Mori Морихиро Харано с помощью плотника Мицуо Цуда и звукоинженера Кендзиро Мацуо воплотил в жизнь истинно японскую инсталляцию - гигантский деревянный ксилофон, который среди лесной чащи без участия людей играет 147 кантату Баха "Иисус - всегдашняя моя радость". Создатели японского деревянного чуда записали на видео как процесс работы над ксилофоном, так и звучание кантаты.
Так команда специалистов создавала деревянный лесной ксилофон
А так звучит на ксилофоне 147 кантата Баха. Наслаждайтесь!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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