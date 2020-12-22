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Японцы построили лесной ксилофон

Японцы построили лесной ксилофон (1 фото + 2 видео)

Автор:
22 декабря 2020 13:33
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Морихиро Харано   Стиль   бах   дизайн   идеи   инсталляция   ксилофон   япония   
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Креативный директор японского рекламного агентства Mori Морихиро Харано с помощью плотника Мицуо Цуда и звукоинженера Кендзиро Мацуо воплотил в жизнь истинно японскую инсталляцию - гигантский деревянный ксилофон, который среди лесной чащи без участия людей играет 147 кантату Баха "Иисус - всегдашняя моя радость". Создатели японского деревянного чуда записали на видео как процесс работы над ксилофоном, так и звучание кантаты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Морихиро Харано   Стиль   бах   дизайн   идеи   инсталляция   ксилофон   япония   
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Жопа Полчаса назад
Столько дерева извели, что какое-то говно сделать в ЛЕСУ.... как иронично.
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