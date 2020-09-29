Минобороны Армении показало кадры сбития азербайджанского вертолета

Представитель оборонного ведомства Армении рассказал почему-то о нескольких уничтоженных вертолетах, хотя на кадрах присутствует лишь один.
В Минобороны Армении отчитались об уничтожении азербайджанского вертолета в ходе боев в Нагорном Карабахе и предоставили видеоподтверждение инцидента.
"Наши только что сбили вертолет. Вероятно, вертолеты", - заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Минобороны Армении сообщило об уничтожении азербайджанского вертолета pic.twitter.com/MPnQDUipHi— НТВ (@ntvru) September 29, 2020
Также он опроверг сообщения азербайджанской стороны, которая ранее сообщала, что ВС Азербайджана уничтожена воинская часть в городе Мартуни.
"Это не соответствует действительности. Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может", - заявил представитель оборонного ведомства, добавив, что гибель высокопоставленного армянского офицера также является дезинформацией.
Как и на любой войне враждующие стороны сообщают об огромных потерях противника и замалчивают, либо намеренно уменьшают количество пострадавших со своей стороны. С самого начала карабахского конфликта как Азербайджан, так и Армения занялись откровенной дезинформацией.
Вчера, например, Армения заявила, что уничтожила 200 азербайджанских военных, 30 единиц техники и 20 беспилотников. А Азербайджан сообщил об уничтожении 26 танков и 550 военнослужащих Армении. Насколько это является правдой - вопрос открытый. Тем не менее на границе Армении и Азербайджана ведутся интенсивные бои. И люди действительно гибнут...
Источник:
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Хотя, подозреваю, это всем и так очевидно, вопрос только в том, что будут преследовать главы сторон конфликта