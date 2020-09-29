Минобороны Армении показало кадры сбития азербайджанского вертолета

Как и на любой войне враждующие стороны сообщают об огромных потерях противника и замалчивают, либо намеренно уменьшают количество пострадавших со своей стороны. С самого начала карабахского конфликта как Азербайджан, так и Армения занялись откровенной дезинформацией.



Вчера, например, Армения заявила, что уничтожила 200 азербайджанских военных, 30 единиц техники и 20 беспилотников. А Азербайджан сообщил об уничтожении 26 танков и 550 военнослужащих Армении. Насколько это является правдой - вопрос открытый. Тем не менее на границе Армении и Азербайджана ведутся интенсивные бои. И люди действительно гибнут...