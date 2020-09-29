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Минобороны Армении показало кадры сбития азербайджанского вертолета

Минобороны Армении показало кадры сбития азербайджанского вертолета (4 фото)

Автор:
29 сентября 2020 16:29
Сообщество : Военное
Метки: Нагорный Карабах   вертолет   видео   конфликт   техника   уничтожение   
2083
4

Представитель оборонного ведомства Армении рассказал почему-то о нескольких уничтоженных вертолетах, хотя на кадрах присутствует лишь один.

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Метки: Нагорный Карабах   вертолет   видео   конфликт   техника   уничтожение   
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13  комментариев
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28k
Alex Час назад
Как эти обезьяны достали. Не могут в мире жить
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9k
Евгений Alex 56 минут назад
Написал человек с истребителем на аватарке
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−25
anton.s.davydov 5 минут назад
Если вступят турки, вступит нато со штатами во главе, зеркальным ответом станет открытое участие РФ, и в лучшем случае подучим корейскую войну в сильно укрупнённом масштабе, а в худшем-встанем на порог 3й мировой, так как все глобальное, как правило, начинается с чего-то незначительного...
Хотя, подозреваю, это всем и так очевидно, вопрос только в том, что будут преследовать главы сторон конфликта
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158
Саймон Метчел anton.s.davydov Минуту назад
ты по всей видимости не соображаешь что несешь.ты видимо забыл о группировке в сирии. если они окажутся под ударом долго не продержатся
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−1
Князь Курбский 9 минут назад
Это беспилотник
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226
МИХАН 14 минут назад
Чую генами Азербайджан опять отгребет вместе с Турцией..У Армении много мощных диаспор в различных странах ..Та же Россия включишь телек одни армяне с евреями..))))
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605
Денис Ануфриев 19 минут назад
Хватит войн!пожалуйста!
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12k
3baнaт Натрия 43 минуты назад
Бить азеров надо по больному по баблу, т.е. по нефтянке. Разрушить нефтянку и не будет у них денег на войну, а восстанавливать разрушенный стоит как строить новый и даже дороже. Например, взорвать бакинский НПЗ. Как раз находится в радиусе действия Искандеров которые как утверждает армяне у них есть.
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273
Ager 3baнaт Натрия 40 минут назад
верняк, а лучше столицу разбомбить Баку
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3k
tamin 57 минут назад
Держитесь.
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10k
Кот Час назад
Зная, так сказать, национальный менталитет,
можно все данные о потерях противника что с той, что с другой стороны, смело делить на два, а то и на три...
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7k
Maestro Час назад
Раскатают армяшек в хлам.. (((
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5k
Шурави Maestro 7 минут назад
В 90-х не раскатали и сейчас вряд ли раскатают.
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