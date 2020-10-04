Без башни: «закопанный робот», НЛО и другие технологичные здания СССР

Что бывает, когда сверху приходит строгий наказ построить что-нибудь этакое?
Советский стройкомплекс — это вам не только «хрущевки», хотя и они в свое время стали передовой строительной и социально-экономической идеей.
Это амбициозные и зачастую вызывающие проекты, обогнавшие тогда свое время на несколько десятилетий вперед.
Но обо всем по порядку.
Советский стройкомплекс — это вам не только «хрущевки», хотя и они в свое время стали передовой строительной и социально-экономической идеей.
Это амбициозные и зачастую вызывающие проекты, обогнавшие тогда свое время на несколько десятилетий вперед.
Но обо всем по порядку.
1.
Высотка МГУ.
Начнем с классики — с первого советского небоскреба. Это далеко не первая из «семи сестер» (именно так московские высотки называют в путеводителях), зато самая высока из построенных.
Вообще, все планировалось иначе. Самым здоровенным зданием из девяти запроектированных должен был стать 100-этажный Дворец Советов высотой 420 метров в холке. Еще раз: Советский Союз, 1930-е года, 100 этажей! Это на 40 метров выше Эмпайр-стейт-билдинг, которую американцы спроектировали так же в 1930-х!
Но, мы отвлеклись. Дворец так и остался в планах, а семь высоток все же выросли на московских холмах.
Итак, главное здание МГУ сдали в 1953 году. Его высота — 182,2 м (со шпилем — 240 м). До начала 1990-х эта высотка носила статус самого высокого здания в Европе, а до 2003 — самого высокого здания в России и в Москве.
По первоначальной задумке главного архитектора проекта Бориса Иофана 32-этажный МГУ должен был стоять на самом краю Ленинских гор: архитектор уперся и слушать никого не хотел о переносе строительства вглубь выделенного участка для лучшей устойчивости массивного здания. Он полагал, что это напрочь развалит весь художественный замысел автора! Правда, ему так и не удалось убедить Сталина: всего за несколько дней до окончания проектных работ архитектора поменяли на более сговорчивого, и в итоге здание построили в 1300 метрах от берега Москва-реки и почти в километре от смотровой на Ленинских горах.
Если говорить про затраты на строительство, то они сопоставимы с тем объемом, что был выделен на восстановление послевоенного Сталинграда, но в СССР любили масштабные проекты и не любили считать деньги. На высотку потратили 40 000 тонн стали, из которых можно было бы построить пять Эйфелевых башен (при том, что парижская достопримечательность в полтора раза выше), а из всех кирпичей высотки можно было бы выстроить еще один Кремль и квартал пятиэтажек в придачу. И кстати о Кремле: самые большие часы в Москве именно на высотке. Прости, Спасская башня…
Начнем с классики — с первого советского небоскреба. Это далеко не первая из «семи сестер» (именно так московские высотки называют в путеводителях), зато самая высока из построенных.
Вообще, все планировалось иначе. Самым здоровенным зданием из девяти запроектированных должен был стать 100-этажный Дворец Советов высотой 420 метров в холке. Еще раз: Советский Союз, 1930-е года, 100 этажей! Это на 40 метров выше Эмпайр-стейт-билдинг, которую американцы спроектировали так же в 1930-х!
Но, мы отвлеклись. Дворец так и остался в планах, а семь высоток все же выросли на московских холмах.
Итак, главное здание МГУ сдали в 1953 году. Его высота — 182,2 м (со шпилем — 240 м). До начала 1990-х эта высотка носила статус самого высокого здания в Европе, а до 2003 — самого высокого здания в России и в Москве.
По первоначальной задумке главного архитектора проекта Бориса Иофана 32-этажный МГУ должен был стоять на самом краю Ленинских гор: архитектор уперся и слушать никого не хотел о переносе строительства вглубь выделенного участка для лучшей устойчивости массивного здания. Он полагал, что это напрочь развалит весь художественный замысел автора! Правда, ему так и не удалось убедить Сталина: всего за несколько дней до окончания проектных работ архитектора поменяли на более сговорчивого, и в итоге здание построили в 1300 метрах от берега Москва-реки и почти в километре от смотровой на Ленинских горах.
Если говорить про затраты на строительство, то они сопоставимы с тем объемом, что был выделен на восстановление послевоенного Сталинграда, но в СССР любили масштабные проекты и не любили считать деньги. На высотку потратили 40 000 тонн стали, из которых можно было бы построить пять Эйфелевых башен (при том, что парижская достопримечательность в полтора раза выше), а из всех кирпичей высотки можно было бы выстроить еще один Кремль и квартал пятиэтажек в придачу. И кстати о Кремле: самые большие часы в Москве именно на высотке. Прости, Спасская башня…
2.
Гостиница «Домбай»
Ну ладно, от амбициозных строек для любимого политбюро опустимся на землю.
А точнее, поднимемся в горы. На высоте 2 250 метров над уровнем моря, на склоне горы Мусса-Ачитара, что в Карачаево-Черкессии, стоит, будто только приземлилась, «тарелка» НЛО. Конечно, это не летающий объект, а вполне себе недвижимость — футуристичная гостиница.
А началось все с того, что как-то раз в конце 1960-х в тех краях отдыхали финский президент Урхо Кекконен и председатель Совета министров Алексей Косыгин.
И настолько братскому руководителю понравились горы Кавказа, что он решил подарить Домбаю «тарелку», то есть разработанное финским же архитектором-мечтателем Матти Сууроненом типовое жилище.
Проект «Футуро» задумывался как доступное жилье, ведь основными строительным материалом был пластик, в строении уже была встроена вся мебель и коммуникации. Оставалось только привезти и подключить дом, расставить цветы на подоконнике и можно жить!
У «Футуро» был ряд преимуществ перед традиционными домами: высокая теплоемкость, экономичность (за счет формы здание моментально прогревается и хорошо держит температуру), отличный по временам космической моды вид и самое главное — мобильность!
Легкий и небольшой «Футуро» можно было перемещать с места на место хоть каждую неделю. Кстати, на Домбай «тарелка» в прямом смысле слова прилетела: ее туда транспортировали вертолетом.
Среди местных до сих пор ходят легенды про то, как в горах приземлился настоящий корабль НЛО, чекисты из него сделали секретный штаб, а гостиница всего лишь прикрытие.
К слову, к «тарелке» не зарастает тропа и по сей день: забронируй, оплати и живи хоть один, хоть компанией , как и в любой другой гостинице.
Ну ладно, от амбициозных строек для любимого политбюро опустимся на землю.
А точнее, поднимемся в горы. На высоте 2 250 метров над уровнем моря, на склоне горы Мусса-Ачитара, что в Карачаево-Черкессии, стоит, будто только приземлилась, «тарелка» НЛО. Конечно, это не летающий объект, а вполне себе недвижимость — футуристичная гостиница.
А началось все с того, что как-то раз в конце 1960-х в тех краях отдыхали финский президент Урхо Кекконен и председатель Совета министров Алексей Косыгин.
И настолько братскому руководителю понравились горы Кавказа, что он решил подарить Домбаю «тарелку», то есть разработанное финским же архитектором-мечтателем Матти Сууроненом типовое жилище.
Проект «Футуро» задумывался как доступное жилье, ведь основными строительным материалом был пластик, в строении уже была встроена вся мебель и коммуникации. Оставалось только привезти и подключить дом, расставить цветы на подоконнике и можно жить!
У «Футуро» был ряд преимуществ перед традиционными домами: высокая теплоемкость, экономичность (за счет формы здание моментально прогревается и хорошо держит температуру), отличный по временам космической моды вид и самое главное — мобильность!
Легкий и небольшой «Футуро» можно было перемещать с места на место хоть каждую неделю. Кстати, на Домбай «тарелка» в прямом смысле слова прилетела: ее туда транспортировали вертолетом.
Среди местных до сих пор ходят легенды про то, как в горах приземлился настоящий корабль НЛО, чекисты из него сделали секретный штаб, а гостиница всего лишь прикрытие.
К слову, к «тарелке» не зарастает тропа и по сей день: забронируй, оплати и живи хоть один, хоть компанией , как и в любой другой гостинице.
×
3.
Внутри «Тарелки» и сегодня бессменно работают три номера: один четырехместный и два двухместных. Кроме этого в мини-отеле есть общая кухня-столовая и санузел с душем.
Интерьер внутри гостиницы довольно скромный, но зато пропитан духом 60-х годов: всё те же окна-эллипсы, всё те же овальные двери-люки, номера по-прежнему похожи на каюты космического корабля – по крайней мере такого, каким его принято представлять далёкому от космической индустрии человеку.
Интерьер внутри гостиницы довольно скромный, но зато пропитан духом 60-х годов: всё те же окна-эллипсы, всё те же овальные двери-люки, номера по-прежнему похожи на каюты космического корабля – по крайней мере такого, каким его принято представлять далёкому от космической индустрии человеку.
5.
Дом-кольцо в Москве.
Существует весьма забавная легенда. Поговаривают, что к московской Олимпиаде-80 должны были построить целых пять домов-колец таким образом, чтоб олимпийский символ было видно аж из космоса.
Но что-то пошло не так, и из пяти построили всего два.
А легенда это потому, что для подобных домов нужен огромный строительный участок, да и экономически не выгодно строить такие здания — дорогое удовольствие, однако.
Пара колец на улицах Довженко и Нежинской в Москве всего лишь очередной эксперимент середины 1970-х.
Задача стояла наипростейшая: разбавить однообразную типовую застройку спальных районов, воссоздать внутри «кольца» что-то вроде старого московского двора. На первых этажах должны были разместится магазины, парикмахерская, аптека и даже библиотека.
Реализация потрясает простотой задумки. За основу архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов взяли длиннющую типовую панельную девятиэтажку серии I-515/9M и «согнули» ее в кольцо благодаря использованию максимального допуска при монтаже частей здания.
Правда, в некоторых местах пришлось все же усилить конструкцию монолитными вставками, да и в целом реализация оказалась не самой простой и бюджетной: если сравнивать затраты классической девятиэтажки и круглой, то строительство второй в среднем выходило в полтора раза дороже.
Вдобавок, из-за формы дома во дворе, во‑первых, постоянно сильно дует ветер, во‑вторых, высокая слышимость, в-третьих, части квартир недостает солнечного света. А каково пытаться найти нужный подъезд гостям или жильцам в состоянии веселья?!
Старожилы рассказывают, что домоуправление как-то задумало поменять таблички на подъездах… Во дворе тогда чуть не случилась революция с жертвами.
И даже несмотря на то, что после окончания строительства второго «кольца» на ул. Довженко проект был свернут, многие историки архитектуры оба дома относят к объектам исторического наследия и считают, что они опередили свое время.
Существует весьма забавная легенда. Поговаривают, что к московской Олимпиаде-80 должны были построить целых пять домов-колец таким образом, чтоб олимпийский символ было видно аж из космоса.
Но что-то пошло не так, и из пяти построили всего два.
А легенда это потому, что для подобных домов нужен огромный строительный участок, да и экономически не выгодно строить такие здания — дорогое удовольствие, однако.
Пара колец на улицах Довженко и Нежинской в Москве всего лишь очередной эксперимент середины 1970-х.
Задача стояла наипростейшая: разбавить однообразную типовую застройку спальных районов, воссоздать внутри «кольца» что-то вроде старого московского двора. На первых этажах должны были разместится магазины, парикмахерская, аптека и даже библиотека.
Реализация потрясает простотой задумки. За основу архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов взяли длиннющую типовую панельную девятиэтажку серии I-515/9M и «согнули» ее в кольцо благодаря использованию максимального допуска при монтаже частей здания.
Правда, в некоторых местах пришлось все же усилить конструкцию монолитными вставками, да и в целом реализация оказалась не самой простой и бюджетной: если сравнивать затраты классической девятиэтажки и круглой, то строительство второй в среднем выходило в полтора раза дороже.
Вдобавок, из-за формы дома во дворе, во‑первых, постоянно сильно дует ветер, во‑вторых, высокая слышимость, в-третьих, части квартир недостает солнечного света. А каково пытаться найти нужный подъезд гостям или жильцам в состоянии веселья?!
Старожилы рассказывают, что домоуправление как-то задумало поменять таблички на подъездах… Во дворе тогда чуть не случилась революция с жертвами.
И даже несмотря на то, что после окончания строительства второго «кольца» на ул. Довженко проект был свернут, многие историки архитектуры оба дома относят к объектам исторического наследия и считают, что они опередили свое время.
6.
Дом Советов в Калининграде.
Если коротко, то это один из самых известных долгостроев СССР, настоящий символ Калининграда.
Более того, Дом Советов стоит недостроенный и по сей день, спустя пятьдесят лет с момента начала строительства!
Если честно, то главный архитектор проекта Лев Мисожников не изобретал велосипед, а авторски переосмыслил проект своего бразильского коллеги Оскара Нимейера, который трудился над внешним обликом бразильской столицы.
Как бы то ни было, проект Мисожникова был отличным: монументальное, новаторское с точки зрения дизайна 28-этажное здание, состоящее из пары башен-близнецов, объединенных крытыми переходами.
Чистейший индустриализм. Оно должно было не только объединить под своей крышей всю администрацию местного обкома, но и внушить страх соседям с Запада.
Но зданию не везло на всех этапах строительства. Во время возведения фундамента была вскрыта скважина с артезианской водой, что поставило под сомнение устойчивость столь тяжелой махины. Скважину закрыли, фундамент усилили. Но затем, по разным причинам, стали постепенно резать смету, в итоге Дом Советов растерял все свои излишества и семь верхних этажей.
Но на этом беды не закончились.
В конце 1980-х здание уже было практически готово к сдаче (в некоторых помещениях уже постелили паркет и наклеили обои) как кран финансирования окончательно перекрыли, и стройка встала на десятилетия.
В 1990-е недостроенный всего лишь на 5% Дом Советов мыкался от частных лиц к администрации города и обратно.
Одни кричали (и сейчас кричат), что здание надо сносить, другие буквально ложатся под бульдозеры, называя Дом Советов памятником архитектуры.
Кстати, в народе его прозвали «закопанным роботом», так как один из его фасадов напоминает как раз голову огромного робота.
И еще: за символическую дань скучающим охранникам можно погулять по закоулкам этого долгостроя и подняться на крышу, откуда открывается шикарная панорама Калининграда.
Если коротко, то это один из самых известных долгостроев СССР, настоящий символ Калининграда.
Более того, Дом Советов стоит недостроенный и по сей день, спустя пятьдесят лет с момента начала строительства!
Если честно, то главный архитектор проекта Лев Мисожников не изобретал велосипед, а авторски переосмыслил проект своего бразильского коллеги Оскара Нимейера, который трудился над внешним обликом бразильской столицы.
Как бы то ни было, проект Мисожникова был отличным: монументальное, новаторское с точки зрения дизайна 28-этажное здание, состоящее из пары башен-близнецов, объединенных крытыми переходами.
Чистейший индустриализм. Оно должно было не только объединить под своей крышей всю администрацию местного обкома, но и внушить страх соседям с Запада.
Но зданию не везло на всех этапах строительства. Во время возведения фундамента была вскрыта скважина с артезианской водой, что поставило под сомнение устойчивость столь тяжелой махины. Скважину закрыли, фундамент усилили. Но затем, по разным причинам, стали постепенно резать смету, в итоге Дом Советов растерял все свои излишества и семь верхних этажей.
Но на этом беды не закончились.
В конце 1980-х здание уже было практически готово к сдаче (в некоторых помещениях уже постелили паркет и наклеили обои) как кран финансирования окончательно перекрыли, и стройка встала на десятилетия.
В 1990-е недостроенный всего лишь на 5% Дом Советов мыкался от частных лиц к администрации города и обратно.
Одни кричали (и сейчас кричат), что здание надо сносить, другие буквально ложатся под бульдозеры, называя Дом Советов памятником архитектуры.
Кстати, в народе его прозвали «закопанным роботом», так как один из его фасадов напоминает как раз голову огромного робота.
И еще: за символическую дань скучающим охранникам можно погулять по закоулкам этого долгостроя и подняться на крышу, откуда открывается шикарная панорама Калининграда.
7.
Здание казанского цирка
И опять о тарелочках, потому что опять 1960-е и 1970-е. Возьмите два блюдца, переверните одно на другое, и у вас получится макет здания цирка в Казани, который в 1967 году был введен в эксплуатацию.
А теперь представьте, что блюдца в диаметре 62 метра, а в высоту 23 метра, и их надо не только по опалубке залить бетоном, но и сделать так, чтоб они не обвалились. Как вам задачка? Не отвечайте.
Для того, чтоб ее решить без ошибок конструкторы сначала производили все расчеты на бумаге, а потом везли их на проверку ЭВМ.
Компьютеры тогда были, но они занимали целое здание и находились далеко не в каждом городе.
В частности, казанские инженеры проверяли свои расчеты в Киеве.
Но даже наличие всех проверенных и подтвержденных расчетов не убеждало чиновников, которые долго не согласовывали проект.
Тогда архитекторы пошли на рисковый шаг и пририсовали проекту колонны. С ними проект подписали в момент, однако это уродство, слава Богу, осталось только на бумаге.
Но рассчитать и согласовать — это еще полбеды. Надо умудриться построить! Сначала заливали нижнюю чашу амфитеатра. Края «блюдца» подпирали металлическими колоннами, которые решили оставить для лучшей опоры здания. Так оно надежнее. Но когда бетон застыл, конструкция оказалась настолько твердой, что необходимость в дополнительной опоре исчезла. Следом нужно было накрыть все куполом.
Для этого построили опалубку, а когда весь раствор окончательно высох, и здание цирка было готово принять гостей, его сначала решили проверить на прочность старым советским способом — с помощью военных.
В зрительный зал набились две с половиной тысячи солдат, а под самым куполом встали архитекторы и инженеры проекта. Цирк выдержал и военных, и даже очередь в буфет.
И опять о тарелочках, потому что опять 1960-е и 1970-е. Возьмите два блюдца, переверните одно на другое, и у вас получится макет здания цирка в Казани, который в 1967 году был введен в эксплуатацию.
А теперь представьте, что блюдца в диаметре 62 метра, а в высоту 23 метра, и их надо не только по опалубке залить бетоном, но и сделать так, чтоб они не обвалились. Как вам задачка? Не отвечайте.
Для того, чтоб ее решить без ошибок конструкторы сначала производили все расчеты на бумаге, а потом везли их на проверку ЭВМ.
Компьютеры тогда были, но они занимали целое здание и находились далеко не в каждом городе.
В частности, казанские инженеры проверяли свои расчеты в Киеве.
Но даже наличие всех проверенных и подтвержденных расчетов не убеждало чиновников, которые долго не согласовывали проект.
Тогда архитекторы пошли на рисковый шаг и пририсовали проекту колонны. С ними проект подписали в момент, однако это уродство, слава Богу, осталось только на бумаге.
Но рассчитать и согласовать — это еще полбеды. Надо умудриться построить! Сначала заливали нижнюю чашу амфитеатра. Края «блюдца» подпирали металлическими колоннами, которые решили оставить для лучшей опоры здания. Так оно надежнее. Но когда бетон застыл, конструкция оказалась настолько твердой, что необходимость в дополнительной опоре исчезла. Следом нужно было накрыть все куполом.
Для этого построили опалубку, а когда весь раствор окончательно высох, и здание цирка было готово принять гостей, его сначала решили проверить на прочность старым советским способом — с помощью военных.
В зрительный зал набились две с половиной тысячи солдат, а под самым куполом встали архитекторы и инженеры проекта. Цирк выдержал и военных, и даже очередь в буфет.
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Метки: СССР архитектура интересно страна фотографии
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Цирк построили в 70м, а рынок мурыжили долго. При СССР был долгостроем, потом дважды пытались достроить в 90х, открыли уже в 00х.
В результате оригинальную кровлю переделали, сделали стеклянную. В результате при нашем климате внутри пекло, внутри все торговые точки пытаются укрыться от солнца