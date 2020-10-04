Без башни: «закопанный робот», НЛО и другие технологичные здания СССР

1.

Высотка МГУ.

Начнем с классики — с первого советского небоскреба. Это далеко не первая из «семи сестер» (именно так московские высотки называют в путеводителях), зато самая высока из построенных.

Вообще, все планировалось иначе. Самым здоровенным зданием из девяти запроектированных должен был стать 100-этажный Дворец Советов высотой 420 метров в холке. Еще раз: Советский Союз, 1930-е года, 100 этажей! Это на 40 метров выше Эмпайр-стейт-билдинг, которую американцы спроектировали так же в 1930-х!



Но, мы отвлеклись. Дворец так и остался в планах, а семь высоток все же выросли на московских холмах.

Итак, главное здание МГУ сдали в 1953 году. Его высота — 182,2 м (со шпилем — 240 м). До начала 1990-х эта высотка носила статус самого высокого здания в Европе, а до 2003 — самого высокого здания в России и в Москве.

По первоначальной задумке главного архитектора проекта Бориса Иофана 32-этажный МГУ должен был стоять на самом краю Ленинских гор: архитектор уперся и слушать никого не хотел о переносе строительства вглубь выделенного участка для лучшей устойчивости массивного здания. Он полагал, что это напрочь развалит весь художественный замысел автора! Правда, ему так и не удалось убедить Сталина: всего за несколько дней до окончания проектных работ архитектора поменяли на более сговорчивого, и в итоге здание построили в 1300 метрах от берега Москва-реки и почти в километре от смотровой на Ленинских горах.



Если говорить про затраты на строительство, то они сопоставимы с тем объемом, что был выделен на восстановление послевоенного Сталинграда, но в СССР любили масштабные проекты и не любили считать деньги. На высотку потратили 40 000 тонн стали, из которых можно было бы построить пять Эйфелевых башен (при том, что парижская достопримечательность в полтора раза выше), а из всех кирпичей высотки можно было бы выстроить еще один Кремль и квартал пятиэтажек в придачу. И кстати о Кремле: самые большие часы в Москве именно на высотке. Прости, Спасская башня…