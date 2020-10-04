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Без башни: «закопанный робот», НЛО и другие технологичные здания СССР

Без башни: «закопанный робот», НЛО и другие технологичные здания СССР (7 фото)

Автор:
04 октября 2020 20:49
Метки: СССР   архитектура   интересно   страна   фотографии   
802
7
Что бывает, когда сверху приходит строгий наказ построить что-нибудь этакое?
Советский стройкомплекс — это вам не только «хрущевки», хотя и они в свое время стали передовой строительной и социально-экономической идеей.
Это амбициозные и зачастую вызывающие проекты, обогнавшие тогда свое время на несколько десятилетий вперед.
Но обо всем по порядку.
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Метки: СССР   архитектура   интересно   страна   фотографии   
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7  комментариев
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37
Мистер Фикс 3 часа назад
Казанский цирк больше похож на пельмень, а не на тарелочку
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4k
Элвис Полчаса назад
Бишкек(Фрунзе) Киргизия.
Бишкек(Фрунзе) Киргизия.
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2k
Gavanskiy 39 минут назад
А в Питере не так давно полностью перестроили станцию метро "Горьковская.
А в Питере не так давно полностью перестроили станцию метро "Горьковская.
А в Питере не так давно полностью перестроили станцию метро "Горьковская.
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4k
Безроду Безплемени 56 минут назад
Без башни: «закопанный робот», НЛО и другие технологичные здания СССР
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
В Краснодаре тоже цирк и крытый рынок - НЛО.

Цирк построили в 70м, а рынок мурыжили долго. При СССР был долгостроем, потом дважды пытались достроить в 90х, открыли уже в 00х.
В результате оригинальную кровлю переделали, сделали стеклянную. В результате при нашем климате внутри пекло, внутри все торговые точки пытаются укрыться от солнца

В Краснодаре тоже цирк и крытый рынок - НЛО. Цирк построили в 70м, а рынок мурыжили долго. При СССР был долгостроем, потом дважды пытались достроить в 90х, открыли уже в 00х. В результате оригинальную кровлю переделали, сделали стеклянную. В результате при нашем климате внутри пекло, внутри все торговые точки пытаются укрыться от солнца
В Краснодаре тоже цирк и крытый рынок - НЛО. Цирк построили в 70м, а рынок мурыжили долго. При СССР был долгостроем, потом дважды пытались достроить в 90х, открыли уже в 00х. В результате оригинальную кровлю переделали, сделали стеклянную. В результате при нашем климате внутри пекло, внутри все торговые точки пытаются укрыться от солнца
В Краснодаре тоже цирк и крытый рынок - НЛО. Цирк построили в 70м, а рынок мурыжили долго. При СССР был долгостроем, потом дважды пытались достроить в 90х, открыли уже в 00х. В результате оригинальную кровлю переделали, сделали стеклянную. В результате при нашем климате внутри пекло, внутри все торговые точки пытаются укрыться от солнца
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