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15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить

15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить (18 фото)

Автор:
24 сентября 2020 08:24
Метки: архитектура   в мире   здание   интересно   люди   
2333
18
Подборка фотографий оригинальных сооружений, способных удивить своим внешним видом. Некоторые из них поражают еще и функциональностью.

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Метки: архитектура   в мире   здание   интересно   люди   
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