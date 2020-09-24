15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить

Подборка фотографий оригинальных сооружений, способных удивить своим внешним видом. Некоторые из них поражают еще и функциональностью.
Мы можем бесконечно восхищаться способностью природы создавать нечто великолепное, но люди за несколько тысяч лет тоже кое-чему научились.
1. Башни Гаризенда и Азинелли, Болонья, Италия
Построены в 1109 году. Из-за несоблюдения технологий строительства обе башни имеют заметный наклон. Башня Гаризенда (48 метров) из-за своего наклона была трижды укорочена. Башня Азинелли (97 метров) является самой высокой «падающей башней в мире». Для сравнения, высота Пизанской башни всего 57 метров.
7. Жилой комплекс Qiyi City Forest Garden, Чэнду, Китай
По задумке комплекс с настоящими садами на балконах должен был улучшить экологическую ситуацию в районе, но потенциальных жильцов отпугнуло количество насекомых, привлечённых растениями. Сейчас Qiyi City Forest Garden с неухоженной и разросшейся зеленью выглядит как нечто постапокалиптическое.
10. Скоростная дорога Пекин-Гонконг-Макао
В действительности в ней всего 8 полос, по 4 в каждую сторону. Но у пропускного пункта она расширяется до 50 полос и после вновь уменьшается до 4.
12. Вход во всемирное семенохранилище на Шпицбергене, Норвегия
Здесь на глубине 130 метров хранятся образцы семян основных сельскохозяйственных культур со всего мира.
15. «Скрижали Джорджии»
Шесть гранитных плит высотой 6 метров, установленных в штате Джорджия, США, по заказу анонимного клиента. На них высечены надписи на 8 разных языках, являющиеся инструкциями-наставлениями жителям будущего, которые будут восстанавливать цивилизацию после случившегося апокалипсиса. Монумент также функционирует как календарь, компас и часы. Рядом с ним зарыта капсула с посланием потомкам.
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Метки: архитектура в мире здание интересно люди
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