15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить

Шесть гранитных плит высотой 6 метров, установленных в штате Джорджия, США, по заказу анонимного клиента. На них высечены надписи на 8 разных языках, являющиеся инструкциями-наставлениями жителям будущего, которые будут восстанавливать цивилизацию после случившегося апокалипсиса. Монумент также функционирует как календарь, компас и часы. Рядом с ним зарыта капсула с посланием потомкам.