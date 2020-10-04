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Армения открыла огонь по территории Азербайджана

Армения открыла огонь по территории Азербайджана (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2020 14:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: азербайджан   армения   конфликт   
813
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С территории Армении открыт огонь по второму по величине городу в Азербайджане.

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Метки: азербайджан   армения   конфликт   
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22  комментария
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25k
Антон 3 часа назад
А вот это уже военное преступление. Не хочу принимать ничью сторону, так как этот конфликт меня волнует меньше, чем чашка остывшего кофе, но! Армения действует, как истеричка. Азербайджан всё это время атаковал только территорию НКР. Армяне там явно несут потери и поражения, и такой шаг, как бомбёжка территорий ВНЕ конфликта, шаг хоть как-то изменить расклад в свою пользу. И почему там под брониками в Степанакерте спит русская Чичерина, а армянка Симонян продолжает отираться в Москве? Когда все эти горбоносые понторезы поедут защищать свою территорию? Поскольку я не слышу и не вижу в новостях толпы отъезжающих армян на родину, война закончится не в их пользу.
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11k
Михаил Карпов Антон 2 часа назад
"И почему там под брониками в Степанакерте спит русская Чичерина, а армянка Симонян продолжает отираться в Москве?" © Fishki.net
Потому, что Чичерина еб..нутая, а Симоньян - хитрожопая.
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233
Максим 3 минуты назад
Не интересно. Когда русские ребята гибли в очередном конфликте никто из них голоса не подал. Долбят друг друга и хрен с ними
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−2
Lopux 7 минут назад
Армения ВПЕРДЕ!
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35k
doker Час назад
Ну скажите, блин, "наши" кто?
То за азеров топят, то за ар. Фишки, определитесь!
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15k
SolomonA doker 44 минуты назад
Совет:
Совет:
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8k
K7OO doker 40 минут назад
Наши - это русские, в широком смысле ессно. А все остальные являются нашими исключительно на коммерческой основе.
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Давайте армяшки, натяните азерботов по самые помидоры! Мы с вами!
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5k
maclay Час назад
Может помочь надо этим нациям - погрузить в теплушки и тех и этих и к границе высыпать, ведь Родины в опасности !
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5k
workmen77 2 часа назад
Ну так азеры вместе с турками сами затеяли эту войну. Они обстреливали жилые кварталы Степанакерта, а в ответ получили удар по Гяндже.
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4k
Ya 2 часа назад
Похоже что все правители этих недогосударств сошли с ума и психушка не поможет. Все считают спорные территории своими, но при этом херачат из всех видов оружия и уничтожают тех людей которых считают своими. Хохлопридурки уничтожают Донбасс и вредят Крыму, грузины абхазию, молдаване приднестровье и при этом хотят что бы они подчинились. А звезданутополосатые скоты только радуются. После этого столетия эти народы будут оставаться только врагами.
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11k
робт 2 часа назад
рынки Москвы опустели или еще нет?
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5k
Дельфин Красивый робт 2 часа назад
нет. торгаши ни куда не денутся, и айзеры, ни армяшки, их только дополнительными поборами обложат, на войну, они очень сильно зависят от диаспор, а главная задача диаспор ( и армянской и азербаджанской) собрать как можно больше денег. война дело дорогое.
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4k
Барт Симпсон Дельфин Красивый 55 минут назад
а деньги собирают с русских. норм че...
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5k
Дельфин Красивый Барт Симпсон 47 минут назад
деньги собирают с продавцов, и очень хорошо представляют оборот каждого и сколько надо с него взять. русские которые ходят на рынки и покупают у чурок, сами их спонсируют. но их нельзя в этом винить, если ты проходишь чёроножо... голового продавца к славянского вида торговке, это не значит что её хозяин русский
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ничего. Скоро султан Пердоган пришлет азерам свои регулярные войска, они окопаются, освоются и начнут лупить армян. Сначала беспилотниками, потом авиацией, ну и в конце пехотой. Турки в последний раз резали армян в 1915 году. Прошло больше века, и армяне забыли, что такое янычарские ятаганы. Сейчас турецкие зверьки им напомнят.
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
Хрен его знает как на самом деле было, кто нанес удар и кому это выгодно. Вон уже сколько лет выясняют кто сбил боинг над украиной. Учитывая историю падения небоскребов в нью йорке, сценарии могут быть разные.
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180
Олег 2 часа назад
Получается Армения и Карабах совершили акт агрессии в отношении азербайджана, а ОДКБ должен подписываться за армян? а не пошли бы вы на х
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21k
Dobry vojak Svejk Олег 37 минут назад
Вообще - судя по тем событиям, как они обе гнобят Россию, (когда не пи.з.дят друг друга) история их ничему не учит. Ну, а в конечном итоге такие остаются только на обочине.
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Пройдет еще 100 лет они будут враждовать.. Эти люди в эволюционном плане живут в 15ом веке..
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