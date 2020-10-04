Армения открыла огонь по территории Азербайджана

С территории Армении открыт огонь по второму по величине городу в Азербайджане.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил:
"По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью нейтрализации военных объектов, дислоцированных в городе Гянджа. В данный момент я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения. Но если азербайджанская сторона не сделает соответствующих выводов, армия НКР продолжит мощные и соразмерные удары, разрушая армию и тыл врага."
"По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью нейтрализации военных объектов, дислоцированных в городе Гянджа. В данный момент я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения. Но если азербайджанская сторона не сделает соответствующих выводов, армия НКР продолжит мощные и соразмерные удары, разрушая армию и тыл врага."
Азербайджанская сторона настаивает на том, что обстрел проводился с территории Армении, а не НКР и заявляет, что открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий.
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Метки: азербайджан армения конфликт
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Потому, что Чичерина еб..нутая, а Симоньян - хитрожопая.
То за азеров топят, то за ар. Фишки, определитесь!