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15 отменных изобретений, без которых мы непонятно как раньше обходились

15 отменных изобретений, без которых мы непонятно как раньше обходились (16 фото)

Автор:
04 октября 2020 00:57
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Комфортное   изобретения   непонятно   полезное   придумать   раньше   
865
16

Иногда кажется, что уже невозможно придумать что-то новое и полезное для решения бытовых проблем. Но оказывается это не так! В этом посте представлены предметы, которые покорили многих людей комфортным и безопасным использованием в повседневной жизни.

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Метки: Комфортное   изобретения   непонятно   полезное   придумать   раньше   
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7  комментариев
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1k
Сережа. 2 часа назад
Аффтар, название твоей статьи это сарказм? Правда?
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498
zu4ara 47 минут назад

15 отменных изобретений, без которых мы непонятно как раньше обходились
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3k
Летучий Мыш 54 минуты назад
Салон самолета в торговом центре- это, конечно, оригинально, но не функционально по нынешним временам, когда у каждой авиакомпании свои стандарты. Проще было пару таких "измерителей" поставить
Салон самолета в торговом центре- это, конечно, оригинально, но не функционально по нынешним временам, когда у каждой авиакомпании свои стандарты. Проще было пару таких "измерителей" поставить
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1k
Sergiy Rambus 57 минут назад
Привозили мы как-то такие степлеры. Из-за места для антистеплера он здоровый и неудобный. Ценник как за четыре нормальных. Но, большой плюс. На витрине смотрелся эффектно и привлекали внимание
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17k
turyst 57 минут назад
Да сколько можно уже, одно и то же, из раза в раз перепостчивать?
Да сколько можно уже, одно и то же, из раза в раз перепостчивать?
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−16
Hugh G. Rektion Час назад
Не хочу показаться неандертальцем, но без них мы обходимся и сейчас
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