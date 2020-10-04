15 отменных изобретений, без которых мы непонятно как раньше обходились

Иногда кажется, что уже невозможно придумать что-то новое и полезное для решения бытовых проблем. Но оказывается это не так! В этом посте представлены предметы, которые покорили многих людей комфортным и безопасным использованием в повседневной жизни.
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В магазине сделали макет салона самолёта, чтобы люди при покупке могли проверить поместится ли их ручная кладь
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