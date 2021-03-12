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Когда-то был интересный канал Discovery

Когда-то был интересный канал Discovery (5 фото)

Автор:
12 марта 2021 14:41
Метки: деградация   дискавери   раньше   сейчас   
1478
5
А вот типовой сюжет передач на Дискавери в текущее время.
Если и утрированно,то совсем чуть-чуть!
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Метки: деградация   дискавери   раньше   сейчас   
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27  комментариев
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9k
Александр 3 часа назад
Интересная передача, надо глянуть.
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Sam Полчаса назад
Тему деградации ТВ очень хорошо обстебали Рик и Морти - второй сезон 8-я серия, там что ни канал, так сразу хит и блокбастер.
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14k
Lynx Час назад
British Broadcasting Corporation где? Где популяризаторы от науки? Где Аттенборо, Аль Халили, Брайн Кокс? Ответ - они денех стоят. Вот и крутят на русскоязычном всё то говно, которое задарма.
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14k
Lynx 58 минут назад
А после как отвалился хд клаб, то вообще нечего смотреть.
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13k
Генка Час назад
Да, очень похоже на реальное положение дел. к сожалению...
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3k
Pravda 2 часа назад
прикольно )) очень похоже ))
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1k
Pioner76 2 часа назад
Discovery скоро будет упадет до такого уровня, как Дом кино со своими Убоиной силой и Сватами.
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28k
LEPA Pioner76 36 минут назад
Не поминайте к ночи!
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315
Алексей Попов 2 часа назад
Круче ежика в тумане... И это наверно не ЛСД...
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8k
Кыся 2 часа назад
Вот не надо гнать на Дискавери.
Во-первых, это не один канал. Это целая сеть, и каналов там куча на любой вкус. Если они у вас не показывают, это не значит, что их нет.
Во-вторых, сам Discovery Channel является лишь связующим звеном, на котором можно ставить что угодно из репертуара других каналов. Вроде Первого канала в России.
В третьих, программа этого канала составляется исходя из рейтингов. На их сайте регулярно проводятся опросы и голосования. Причем спрашивают не только по конкретным передачам, а и по общей направленности канала. Зайдите и повлияйте на программу сами.
В четвертых, ваших любимых Разрушителей гоняют на нем регулярно. Хотя они откровенно себя изжили, и в последних сезонах проверяли уже не мифы, а полную чушь. Главные ведущие это понимали, поэтому и ушли. Последующие попытки возродить передачу окончились провалом, и правильно.
В пятых, если вам неинтересно, то совсем не обязательно, что другим тоже не интересно. Мне вот вполне нравятся программы про автомобили. Махинаторы, например. Очень даже полезно, причем я уже не раз применял эти знания на практике.
Да и всякие барахолки забавно смотреть. Кстати, такие передачи полезны - они пропагандируют вторую жизнь подержаных вещей, сокращая потребительский бум. А это влияет на экологию. Ну и любопытно узнать предназначение некоторых старинных вещей и их цену.
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12k
Объект реальности Кыся 2 часа назад
А Как это устроено
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28k
LEPA Кыся Полчаса назад
Хоть один внятный каммент.
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41k
Максим Т. 2 часа назад
Это да. Сплошные склады, контейнеры, старье
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5k
z0_0b 2 часа назад
Science лучше и без рекламы.
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190
Rakkaus 3 часа назад
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7k
kaboza 3 часа назад
слился дискавери...процесс выкручивания самореза на пару сезонов растянут
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1k
valns 3 часа назад
Класс, реально похоже
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2k
Outcast 3 часа назад
Это норм. Молись что бы что нибудь подобное не началось.
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39k
Элек Мек 3 часа назад
Малахова смотри.
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201
dimly 3 часа назад
Смотри Discovery Science (SCI) Там все тоже самое показывают. А то нагородил тут..
Джоржио Тсукалос кстати вообще к Дискавери отношения не имеет.
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3k
Taf Taffus dimly 2 часа назад
Сайнс такая же говнопомойка. Ко всем недостаткам материнского канала добавили филиал Рен-ТВ с бесконечными поисками инопланетян в деревенских сортирах.
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201
dimly Taf Taffus 46 минут назад
Так ты не смотри все подряд. Выбирай что интересно. Ну или вообще не смотри..делов то..
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3k
Ыукп 3 часа назад
Посетила такая же мысль.
Верните Разрушителей!
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149k
☭Cheкаво☭ Ыукп 3 часа назад
Без Гранта уже малость ни то будет.
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1k
Legat ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Хм... Он не лысый. И не рыжий. Это не правильный ведущий "Разрушителей"
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3k
Taf Taffus Ыукп 2 часа назад
Разрушителей уже досуха выжали. Два раза пытались перезапустить - во взрослом и детском вариантах. Но дальше пилотного сезона не протянуло ни то, ни другое.
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13k
Габит Калыков 3 часа назад
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