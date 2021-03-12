Когда-то был интересный канал Discovery

Джон и Дик — профессиональные молодые 52-летние инвесторы. Каждый день они ездят по помойкам США в поисках выгодных вложений в дерьмо.

И вот, в Лас-Вегасе им улыбнулась удача! В ходе напряженных торгов на свалке за 100 долларов они приобрели подержанную моторную лодку Suzumar-350 без мотора.



У Джона и Дика родилась идея — имея лодку, заняться ловлей крабов на озере Солт-Лэйк.



Но возникла проблема — как из Лас-Вегаса доставить лодку в Солт-Лэйк Сити? Ведь без этого они не смогут наловить крабов, чтобы купить опалы для обмена на золото, тем более, что промприбор (х.з., что это такое) у них сдох в Оклахоме. Это проблема…



И тут Дик вспоминает своего друга — Билла! У Билла есть трал для перевозки негабаритных грузов! Дик звонит Биллу с просьбой перевези груз из Лас-Вегаса в Солт-Лэйк-Сити, и Билл, естественно, не может отказать своему другу, с которым провел 20 лет в пансионате для умалишенных.