Когда-то был интересный канал Discovery

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А вот типовой сюжет передач на Дискавери в текущее время.
Если и утрированно,то совсем чуть-чуть!
Если и утрированно,то совсем чуть-чуть!
Джон и Дик — профессиональные молодые 52-летние инвесторы. Каждый день они ездят по помойкам США в поисках выгодных вложений в дерьмо.
И вот, в Лас-Вегасе им улыбнулась удача! В ходе напряженных торгов на свалке за 100 долларов они приобрели подержанную моторную лодку Suzumar-350 без мотора.
У Джона и Дика родилась идея — имея лодку, заняться ловлей крабов на озере Солт-Лэйк.
Но возникла проблема — как из Лас-Вегаса доставить лодку в Солт-Лэйк Сити? Ведь без этого они не смогут наловить крабов, чтобы купить опалы для обмена на золото, тем более, что промприбор (х.з., что это такое) у них сдох в Оклахоме. Это проблема…
И тут Дик вспоминает своего друга — Билла! У Билла есть трал для перевозки негабаритных грузов! Дик звонит Биллу с просьбой перевези груз из Лас-Вегаса в Солт-Лэйк-Сити, и Билл, естественно, не может отказать своему другу, с которым провел 20 лет в пансионате для умалишенных.
И вот, в Лас-Вегасе им улыбнулась удача! В ходе напряженных торгов на свалке за 100 долларов они приобрели подержанную моторную лодку Suzumar-350 без мотора.
У Джона и Дика родилась идея — имея лодку, заняться ловлей крабов на озере Солт-Лэйк.
Но возникла проблема — как из Лас-Вегаса доставить лодку в Солт-Лэйк Сити? Ведь без этого они не смогут наловить крабов, чтобы купить опалы для обмена на золото, тем более, что промприбор (х.з., что это такое) у них сдох в Оклахоме. Это проблема…
И тут Дик вспоминает своего друга — Билла! У Билла есть трал для перевозки негабаритных грузов! Дик звонит Биллу с просьбой перевези груз из Лас-Вегаса в Солт-Лэйк-Сити, и Билл, естественно, не может отказать своему другу, с которым провел 20 лет в пансионате для умалишенных.
Билл, не теряя времени, садится на свой International Truck с прицепом и выезжает из Анкориджа на помощь Джону и Дику. Ведь без его помощи Джон и Дик не смогут наловить креветок и умрут с голода!
Не доезжая 100 метров до Нью-Йорка (какого черта его туда понесло?) Билл встал. Кончилось топливо… А до заправки было еще 50 метров. Это проблема. Что же делать? Билл звонит своему другу Питу из Оклахомы с просьбой помочь. Пит сразу бросается на помощь, ведь Биллу придется ночевать одному в грузовике посреди, практически, пустыни.
Билл, понимая свое положение, принялся охотиться на гремучих змей; ведь это и вода и еда. За 3 дня, пока он ждал Пита, он очистил все пригороды Нью-Йорка от гремучих змей. За одно и от койотов, аллигаторов, белоголовых орланов, тараканов и улиток.
Не доезжая 100 метров до Нью-Йорка (какого черта его туда понесло?) Билл встал. Кончилось топливо… А до заправки было еще 50 метров. Это проблема. Что же делать? Билл звонит своему другу Питу из Оклахомы с просьбой помочь. Пит сразу бросается на помощь, ведь Биллу придется ночевать одному в грузовике посреди, практически, пустыни.
Билл, понимая свое положение, принялся охотиться на гремучих змей; ведь это и вода и еда. За 3 дня, пока он ждал Пита, он очистил все пригороды Нью-Йорка от гремучих змей. За одно и от койотов, аллигаторов, белоголовых орланов, тараканов и улиток.
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И вот, Пит прибыл!
Но, опять проблема.
У Пита есть только канистра на 1литр.
Но друзья не привыкли сдаваться!
Пит мужественно проезжает 50метров до заправки, заливает 1л топлива, довозит до Билла и выливает топливо в бак International.
Ему придется повторить эту операцию еще 400 раз, ведь у грузовика Билла бак — 400 литров… (Тем временем Джон и Дик проигрывают последние 20 долларов в казино).
Но, вот, через трое суток бак заполнен! Билл поворачивает ключ зажигания и…
Друзья, вдруг, осознали, что у Билла дизельный двигатель, а залили топливо — А-76… Это проблема!
Они вызывают 911; ситуация — критическая.
Но, опять проблема.
У Пита есть только канистра на 1литр.
Но друзья не привыкли сдаваться!
Пит мужественно проезжает 50метров до заправки, заливает 1л топлива, довозит до Билла и выливает топливо в бак International.
Ему придется повторить эту операцию еще 400 раз, ведь у грузовика Билла бак — 400 литров… (Тем временем Джон и Дик проигрывают последние 20 долларов в казино).
Но, вот, через трое суток бак заполнен! Билл поворачивает ключ зажигания и…
Друзья, вдруг, осознали, что у Билла дизельный двигатель, а залили топливо — А-76… Это проблема!
Они вызывают 911; ситуация — критическая.
Приезжает эвакуатор, и машину Билла отвозят на станцию техобслуживания. На станции сотрудники предлагают Биллу поменять двигатель Cummins его автомобиля на В-92С2Ф от Т-72 и проблемы с топливом решатся, ведь не сливать же 400 литров топлива!
Билл соглашается. Вместе с заменой двигателя ему в кабину устанавливают 7 42-дюймовых телевизоров, 1000-ватную акустику, унитаз с функцией умывания, микроволновку с беспроводной подзарядкой телефонов и бурбулятор.
Билл — счастлив! Но, надо спешить к Джону и Дику, ведь они доедают последний .уй без соли! Это проблема.
Продолжение следует… (может быть)
Билл соглашается. Вместе с заменой двигателя ему в кабину устанавливают 7 42-дюймовых телевизоров, 1000-ватную акустику, унитаз с функцией умывания, микроволновку с беспроводной подзарядкой телефонов и бурбулятор.
Билл — счастлив! Но, надо спешить к Джону и Дику, ведь они доедают последний .уй без соли! Это проблема.
Продолжение следует… (может быть)
Авторский пост
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Метки: деградация дискавери раньше сейчас
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Во-первых, это не один канал. Это целая сеть, и каналов там куча на любой вкус. Если они у вас не показывают, это не значит, что их нет.
Во-вторых, сам Discovery Channel является лишь связующим звеном, на котором можно ставить что угодно из репертуара других каналов. Вроде Первого канала в России.
В третьих, программа этого канала составляется исходя из рейтингов. На их сайте регулярно проводятся опросы и голосования. Причем спрашивают не только по конкретным передачам, а и по общей направленности канала. Зайдите и повлияйте на программу сами.
В четвертых, ваших любимых Разрушителей гоняют на нем регулярно. Хотя они откровенно себя изжили, и в последних сезонах проверяли уже не мифы, а полную чушь. Главные ведущие это понимали, поэтому и ушли. Последующие попытки возродить передачу окончились провалом, и правильно.
В пятых, если вам неинтересно, то совсем не обязательно, что другим тоже не интересно. Мне вот вполне нравятся программы про автомобили. Махинаторы, например. Очень даже полезно, причем я уже не раз применял эти знания на практике.
Да и всякие барахолки забавно смотреть. Кстати, такие передачи полезны - они пропагандируют вторую жизнь подержаных вещей, сокращая потребительский бум. А это влияет на экологию. Ну и любопытно узнать предназначение некоторых старинных вещей и их цену.
Джоржио Тсукалос кстати вообще к Дискавери отношения не имеет.
Верните Разрушителей!