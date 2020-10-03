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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4226 постов • 603 подписчика подписаться
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На Эльмана Пашаева было совершено дурно пахнущее нападение

На Эльмана Пашаева было совершено дурно пахнущее нападение (1 фото + 3 видео)

Автор:
03 октября 2020 11:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: адвокат   ефремов   москва   нападение   пашаев   фекалии   
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После эпичного судебного заседания, когда Михаилу Ефремову стараниями уже бывшего адвоката дали рекордный срок за ДТП с летальным исходом, имя Эльмана Пашаева стало практически нарицательным. А тут ещё и новый скандал.

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Метки: адвокат   ефремов   москва   нападение   пашаев   фекалии   
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34  комментария
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389
Любушка 3 часа назад
Коротенько: и заказ дерьмо, и исполнили дерьмово, да еще с дерьмовым исходом. Хоспадяяя, за что либерасты возьмутся...
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1k
Свирепый Бамбр 8 минут назад
А я и не знал, что дерьмо можно испачкать дермом...
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385
bad-bubble 9 минут назад
Главное в расследовании, не выйти на самих себя.
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575k
XoCTeJI Полчаса назад
Это дело дурно пахнет)
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2k
мемфрид 38 минут назад
Дело пахнет дерьмонтином
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1k
Leo 41 минуту назад
Да уж, подмоченная репутация. На самом деле мерзкий тип, неприятный. Из всего болота Ефремов достал по-моему самую вонючую какашку
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9k
Евгений 56 минут назад
То, что пашаев как адвокат - говно, он и сам успешно доказал. К чему ещё этот цирк?
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10k
Павел Час назад
Какой идиот берет на дело документы?
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Leo Павел 44 минуты назад
А ещё в документах должно было лежа аккуратно сложенное заявление на самого себя.
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1k
O.Bender1 2 часа назад
Я за пашаева. Он посадил пьяного убийцу за рулём. И мне насрать адвокат он или прокурор. А если по выходу из тюрьмы эта скотина (Ефремов) ещё и от алкоголизма избавится (вспоминаем фильм Экипаж с Дензелом Вашингтоном), то Ефремову Пашаева ещё и благодарить надо будет.
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29k
Опаньки 2 часа назад
даже поскользнуться в метре от ступенек нормально не смогли...
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511
zu4ara 2 часа назад
теперь говнюков все знают в лицо ,не здоровайтесь с ними за руку это зашквар
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5k
Bhaal 2 часа назад
Да сам все это и замутил. Ну какой заказчик у дела Ефремова?
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511
zu4ara 2 часа назад
два дебила с говном опозорились и ещё оправдываются
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750
Педигри 2 часа назад
Пашаев считает, что таким дурно пахнущим методом ему пытаются заткнуть рот и не позволить публично сообщить о «заказчике» дела против Михаила Ефремова.

Одно говно облили другим говном, ну и на счет заказчика это сам господь Бог или его величество Случай?
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376
ВазгенСемёнович 3 часа назад
исполнители этой "акции" достойны уровня объекта на который она направлена. Адвокат действительно го.ве.нный, ребята же мелкие засранцы.

Этот горе-юрист еще и мстительный малый, кроме как балабол он еще и ничтожество.
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275
Nane First NameLast 3 часа назад
Почему качество видео плохое? Значит на "хулиганов" и термос разорились, а на операторов, осветителей и режиссера зажали деньги? Тоже мне создатели сенсаций.
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1k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
На Эльмана Пашаева было совершено дурно пахнущее нападение
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5k
SpoiltNail Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
в термос?
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1k
Дарвин и аморальная премия SpoiltNail 2 часа назад
Не получается ,потом руками его не взять-весь в говне
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57
Sergel Fman 3 часа назад
Да уж... Такое дело и то изговняли... Как ещё сами в дерьме не искупались
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446
VSh 3 часа назад
Лошары. Ну а чего ожидать от блохеров с подворотиками на штанишках.
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433
newegg 3 часа назад
Ой дурачьё.
Берешь большой кондитерский шприц, аккуратно заряжаешь смесью....
Зачем термос, зачем поскользнулся ???
Ой дурачьё. Берешь большой кондитерский шприц, аккуратно заряжаешь смесью.... Зачем термос, зачем поскользнулся ???
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5k
SR newegg 3 часа назад
Да вы, батенька, специалист. Похоже, часто шприцы с дерьмом носите?
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4k
Александр newegg 2 часа назад
Эстет!
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2k
Мефодий newegg 2 часа назад
небось, Бауманку заканчивал?
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5k
SpoiltNail newegg 2 часа назад
а какую насадку стоит брать?
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1k
Гюрза newegg Полчаса назад
Как это "зачем термос"? Штоб тееепленкое было...
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746
Афраний 4 часа назад
"Активисты"? А как отличить активиста от гопника или бандита,если все они нападают на людей?
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Weddaan Афраний 2 часа назад
Очень просто. Если угнал авто, и не поймали-это угонщик. Если попался во время угона-это пранкер. Так и с этими диванными воинами. Изначально были гопники, а как потеряли доки, стали активистами
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