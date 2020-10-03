На Эльмана Пашаева было совершено дурно пахнущее нападение

После эпичного судебного заседания, когда Михаилу Ефремову стараниями уже бывшего адвоката дали рекордный срок за ДТП с летальным исходом, имя Эльмана Пашаева стало практически нарицательным. А тут ещё и новый скандал.
Утро 1 октября не предвещало ничего плохого. Экс-адвокат Пашаев спешил дать интервью РИА «Новости». Но вдруг на Зубовском бульваре четверо хулиганов напали на него и облили какашками, которые заблаговременно поместили в термос. Как они засунули фекалии в узкое горлышко термоса остаётся загадкой, но, как говорил герой одного хорошего фильма – вижу цель, не вижу препятствий.
Скандальный юрист не растерялся и бросился на хулиганов, те, не ожидав такого поворота дел, опешили. Именно внезапность и ловкие приёмы позволили Пашаеву завладеть документами одного из нападавших. Бывший защитник Ефремова намерен решать этот конфликт в рамках закона.
Пашаев считает, что таким дурно пахнущим методом ему пытаются заткнуть рот и не позволить публично сообщить о «заказчике» дела против Михаила Ефремова.
Пашаев считает, что таким дурно пахнущим методом ему пытаются заткнуть рот и не позволить публично сообщить о «заказчике» дела против Михаила Ефремова.
Активисты же, совершившие нападение, объяснили, что обливать адвоката не собирались. Они планировали всего лишь вручить ему этот своеобразный «Оскар», но что-то пошло не так. Парень, который нес термос, поскользнулся на ступеньке, и содержимое выплеснулось на Пашаева.
Молодые люди уже готовы оплатить стоимость испорченного костюма на карту экс-адвоката. Но Пашаеву мало таких извинений, он намерен узнать кто же выступал в роли заказчика этого «нападения».
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Одно говно облили другим говном, ну и на счет заказчика это сам господь Бог или его величество Случай?
Этот горе-юрист еще и мстительный малый, кроме как балабол он еще и ничтожество.
Берешь большой кондитерский шприц, аккуратно заряжаешь смесью....
Зачем термос, зачем поскользнулся ???