На Эльмана Пашаева было совершено дурно пахнущее нападение

Утро 1 октября не предвещало ничего плохого. Экс-адвокат Пашаев спешил дать интервью РИА «Новости». Но вдруг на Зубовском бульваре четверо хулиганов напали на него и облили какашками, которые заблаговременно поместили в термос. Как они засунули фекалии в узкое горлышко термоса остаётся загадкой, но, как говорил герой одного хорошего фильма – вижу цель, не вижу препятствий.