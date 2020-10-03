Позвони мне позвони или Сбербанк на зоне

От телефонного мошенничества страдают клиенты крупнейших банков: только Сбербанк зафиксировал с начала года почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках взлома. Но реакция ФСИН может оказаться запоздалой: по данным компаний в сфере информбезопасности, колл-центры вовсю переезжают «на волю».



В этом тексте прекрасно всё, и созданная уголовным миром альтернативная система колл-центров, представляете, сколько их, и как эффективно они работают, три миллиарда на проект их ликвидации, что бы генерить помехи сотовой связи. То есть разговаривать не смогут не только "менеджеры" колл-центров, но и сотрудники ФСИН...



Я, честно говоря, просто поражен, во первых, а как попадает оборудование подпольных колл-центров в тюрьмы и на зоны, что по накладным из Евросети привозят, во вторых, есть камеры наблюдения и прослушка, что вертухаи не видят, чем занимаются их подопечные, или всё таки все в доле?



Бюджет будет освоен, к этому моменту колл-центры переедут на волю, и начнут колбасить с удвоенной силой.



Или может быть банки, их СБ не видят откуда делают мошенники звонки их клиентам, да это элементарно установить. Или не понимают, что информация о клиентах и их данные сливается от них. Ну, дорогие мои, не будем наивными.