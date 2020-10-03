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Позвони мне позвони или Сбербанк на зоне

Позвони мне позвони или Сбербанк на зоне (3 фото)

Автор:
03 октября 2020 08:48
Метки: Позвони   зона   сбербанк   
523
3
Эта фантасмагорическая новость сделала моё утро. Вот я даже не представляю , как такое вообще можно обсуждать на Совете Безопасности.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза РФ предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, ведущих свою деятельность из тюрем. Служба планирует запросить 3 млрд руб., чтобы установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи.

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Метки: Позвони   зона   сбербанк   
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8  комментариев
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15k
бат св 2 часа назад
Позвони мне позвони или Сбербанк на зоне
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7k
Волк русский - Президент США 2 часа назад
Решение-то достаточно простое и не 3 млрд.

Глушится вся сеть.
Для связи с внешним миром для сотрудников оборудуется IP-телефония (базы - проводные).
Аппараты под строгий учёт, как оружие.
Усё.
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6k
Саша Смирнов Волк русский - Президент США 44 минуты назад
Мне видится, будет такой сценарий, если реализуется ваш проект.
Аппараты под "строгий учёт" - только в нужные "хаты". И колл-центры будут использовать IP-телефонию. А глушилки пусть глушат тех, кто "не в теме".
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6k
Andrei 2 часа назад
"...То есть разговаривать не смогут не только "менеджеры" колл-центров, но и сотрудники ФСИН..."
А о чём, простите, могут на работе! разговаривать сотрудники ФСИН по сотовому? А для рабочих разговоров у них есть рации!
Например, в РБ все сдают мобильники на входе в зону, и сотрудники в том числе.
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6k
Саша Смирнов Andrei 44 минуты назад
То же и в Латвии.
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7k
Vacony 3 часа назад
полный бардак... даже на нарах
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28k
Azesh 3 часа назад
вы что же, думаете что начальство на зоне не знает, что у заключенных есть телефоны? выньте пальчик из попки.
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6k
Andrei Azesh 2 часа назад
Можно подумать, что начальство начальства не знает, что начальство на зоне знает, что у заключенных есть телефоны.
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