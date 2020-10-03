Позвони мне позвони или Сбербанк на зоне

Эта фантасмагорическая новость сделала моё утро. Вот я даже не представляю , как такое вообще можно обсуждать на Совете Безопасности.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза РФ предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, ведущих свою деятельность из тюрем. Служба планирует запросить 3 млрд руб., чтобы установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза РФ предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, ведущих свою деятельность из тюрем. Служба планирует запросить 3 млрд руб., чтобы установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи.
От телефонного мошенничества страдают клиенты крупнейших банков: только Сбербанк зафиксировал с начала года почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках взлома. Но реакция ФСИН может оказаться запоздалой: по данным компаний в сфере информбезопасности, колл-центры вовсю переезжают «на волю».
В этом тексте прекрасно всё, и созданная уголовным миром альтернативная система колл-центров, представляете, сколько их, и как эффективно они работают, три миллиарда на проект их ликвидации, что бы генерить помехи сотовой связи. То есть разговаривать не смогут не только "менеджеры" колл-центров, но и сотрудники ФСИН...
Я, честно говоря, просто поражен, во первых, а как попадает оборудование подпольных колл-центров в тюрьмы и на зоны, что по накладным из Евросети привозят, во вторых, есть камеры наблюдения и прослушка, что вертухаи не видят, чем занимаются их подопечные, или всё таки все в доле?
Бюджет будет освоен, к этому моменту колл-центры переедут на волю, и начнут колбасить с удвоенной силой.
Или может быть банки, их СБ не видят откуда делают мошенники звонки их клиентам, да это элементарно установить. Или не понимают, что информация о клиентах и их данные сливается от них. Ну, дорогие мои, не будем наивными.
В этом тексте прекрасно всё, и созданная уголовным миром альтернативная система колл-центров, представляете, сколько их, и как эффективно они работают, три миллиарда на проект их ликвидации, что бы генерить помехи сотовой связи. То есть разговаривать не смогут не только "менеджеры" колл-центров, но и сотрудники ФСИН...
Я, честно говоря, просто поражен, во первых, а как попадает оборудование подпольных колл-центров в тюрьмы и на зоны, что по накладным из Евросети привозят, во вторых, есть камеры наблюдения и прослушка, что вертухаи не видят, чем занимаются их подопечные, или всё таки все в доле?
Бюджет будет освоен, к этому моменту колл-центры переедут на волю, и начнут колбасить с удвоенной силой.
Или может быть банки, их СБ не видят откуда делают мошенники звонки их клиентам, да это элементарно установить. Или не понимают, что информация о клиентах и их данные сливается от них. Ну, дорогие мои, не будем наивными.
А вообще хотелось бы отметить две вещи.
1. Эти колл-центры походу намного эффективнее легальных. Может быть создать официальные колл-центры на зонах. И зеки при деле и ФСИН будет официальный процент со сделок получать, опять же должников пацаны будут обзванивать, тоже уверен намного эффективнее сработают.
По моему отличная идея.
2. Во представьте себе на секундочку, что такая тема обсуждалась бы на Совете национальной безопасности США.
Это просто позорище. И псевдо-импотенция ФСИН и полное бессилие СБ банков....
Хорошего всем дня и отличного настроения.
1. Эти колл-центры походу намного эффективнее легальных. Может быть создать официальные колл-центры на зонах. И зеки при деле и ФСИН будет официальный процент со сделок получать, опять же должников пацаны будут обзванивать, тоже уверен намного эффективнее сработают.
По моему отличная идея.
2. Во представьте себе на секундочку, что такая тема обсуждалась бы на Совете национальной безопасности США.
Это просто позорище. И псевдо-импотенция ФСИН и полное бессилие СБ банков....
Хорошего всем дня и отличного настроения.
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Глушится вся сеть.
Для связи с внешним миром для сотрудников оборудуется IP-телефония (базы - проводные).
Аппараты под строгий учёт, как оружие.
Усё.
Аппараты под "строгий учёт" - только в нужные "хаты". И колл-центры будут использовать IP-телефонию. А глушилки пусть глушат тех, кто "не в теме".
А о чём, простите, могут на работе! разговаривать сотрудники ФСИН по сотовому? А для рабочих разговоров у них есть рации!
Например, в РБ все сдают мобильники на входе в зону, и сотрудники в том числе.