Чего нет в Крыму, что есть во всей России: для путешественников и для тех, кто даже не догадывался об этом

Крым в России уже 6 лет. Это теоретически, на бумагах, на словах новостных каналов, на плакатах агитациях, а также для высокопарных заявлений политиков. Фактически же Крым сегодня, как спорная территория, лишен огромного количества тех благ, которыми пользуются материковые россияне. И вот вам неполный список того, чего нет в Крыму, чтобы вы потом не удивлялись...
Самое первое и, пожалуй, главное о чем всегда спрашивают туристы - Сбербанк есть? Сбербанка в Крыму нет. Есть РНКБ.
ВТБ, Тинькофф, Альфа-банк и всех-всех остальных тоже нет. Есть РНКБ.
МТС в Крыму нет. Нет, он типа есть, типа даже называется также, но это не МТС и звонить из Крыма на материковую Россию вы будете с роумингом. Учтите это...
Других операторов России в Крыму тоже нет.
Почты России в Крыму нет. Да, да. Есть Почта Крыма - оно в принципе работает практически по тому же принципу и тарифам, что и почта России, но это не почта России, это Почта Крыма.
Магазинов "Пятерочка" в Крыму нет. Вообще нет множества иных торговых сетей. Есть Ашан, он один, в Симферополе, есть Метро (кажется два в Севастополе и Симферополе), остальные сети местные...
РЖД в Крыму нет. А ведь запустили с помпой мост и поезда по нему. Есть КЖД - ну все тоже самое, что и с почтой
Газпромнефть, Роснефть - даже не ищите по Крыму. Таких заправок нет. Атан, Тэс, Вок имеются. Остальных, тех, к которым вы привыкли на материке нет. Да и вообще - бензин в Крыму дороже!
Макдональдс, КФС и прочие бургерные в Крыму отсутствуют. Помните об этом, если вы любитель подобного питания. Есть местные, подобные, но не оно...
В Крыму не работают денежные переводы, а с валютой вообще засада. Вестерн Юнион, Золотая корона и прочие - отсутствуют. Имеются в отдельных банках Юнистрим и Контакт, но перевести доллары в Крым вы не сможете.
Посылки с Амазон, 6пм, Ебей (для входа обязателен анонимайзер) и прочих зарубежных торговых площадок напрямую вы не получите. Через посредника - милости просим...
Это тоже в Крыму не работает. Карты РНКБ (МИР) не принимаются букингом к оплате... Вы можете выбрать, посмотреть картинки, но что-то зарезервировать - нет
Visa и MasterCard в Крыму были заблокированы. Потом разблокированы. Потом снова заблокированы, потом снова.... Короче сегодня расплатиться вы ими можете, получить их нельзя. Только Мир, только хардкор
Все иностранные компании, например автосалоны по продаже иностранных авто - либо дальние дочки оригинальных брендов, или самозванцы с именитыми названиями.
И ответ на самый главный вопрос - почему? Потому что все боятся санкций со стороны запада...
Если мы что-то пропустили, ждем ваших дополнений, пусть об этом знают те, кто едет сюда отдыхать. И большая просьба - без политических склок и оскорблений.
Авторский пост
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Не знаю, как для вас персонально, уважаемый топикстартер, а для меня и 145 миллионов жителей России Крым - это Россия. Спорной, оккупированной, анексированной и еще черт знает какой территорией он является для обиженных его уходом украинских "патриотов" и их западных хозяев. Вряд ли стоит уподобляться столь неуважаемой публике.
Что касается всех вами перечисленных якобы недостатков Крыма, то наше крымское "начихать" на эти якобы огорчения просто безразмерно. Ну примерно чуть шире Галактики. Никаких неудобств от этого мы не испытываем.
За исключением (лично для меня и некоторых знакомых, про всех крымчан говорить не стану) Алиэкспресса и прочих забугорных интернет-магазинов. Очень уж сложные танцы с бубнами приходится исполнять, чтобы оплатить и получить их товары. Тут надо признать вашу правоту, проблема имеет место.
Все прочие сложности либо существуют только в вашей заметке, либо легко и непринужденно обходятся давно уже отработанными методами, а потому сложностями и не являются.
А если серьезно то забавляют вот такие персонажи, которые считают возможным говорить за всех!
До кучи у Крыма хоть мост есть, у нас ничего )) Причем ничего уже лет 30ть , но [мат] живем же ))
Яндекс-такси, Гетт, Убер, Ситимобил и прочие агрегаторы такси. Поэтому будьте готовы к бомбилам-частникам и обнаглевшей таксишной мафии, устанавливающей в отсутствие конкуренции свои цены и правила, и что за 15 минут поездки по Ялте заплатить наликом местному Ашоту "куда ехать нада садысь дарагой" придется как за поездку из Шереметьево в центр Москвы. Естественно вызова через приложения, расчета стоимости цены заранее, выбора класса, пожеланий, рейтингов и т.д. тоже нет. Все в "лучших" традициях 90-х.
p.s. справедливости ради, это было 2 года назад, и вроде как признаки жизни подавало некое Такси Максим, которое умело вызываться через приложуху, но машин было полторы штуки, оплата работала через одно место (указываешь в приложении оплату картой, приезжает водитель и говорит "ты че, мы в Крыму, какие нафиг карты? Только наличка"). Может сейчас раскрутились, не знаю.