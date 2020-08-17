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Чего нет в Крыму, что есть во всей России: для путешественников и для тех, кто даже не догадывался об этом

Чего нет в Крыму, что есть во всей России: для путешественников и для тех, кто даже не догадывался об этом (18 фото)

Автор:
17 августа 2020 13:18
Сообщество : Путешествия
Метки: Отсутствие   крым   мтс   не зашли   новость   путешествия   сбербанк   сети   
20041
18

Крым в России уже 6 лет. Это теоретически, на бумагах, на словах новостных каналов, на плакатах агитациях, а также для высокопарных заявлений политиков. Фактически же Крым сегодня, как спорная территория, лишен огромного количества тех благ, которыми пользуются материковые россияне. И вот вам неполный список того, чего нет в Крыму, чтобы вы потом не удивлялись...

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Метки: Отсутствие   крым   мтс   не зашли   новость   путешествия   сбербанк   сети   
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253  комментария
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18k
Вишенка Крокодилова 15 часов назад
А мы в Крыму от этого не страдаем.
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1
Геннадий Ефименко 2 часа назад
Почта работает,денежные переводы без проблем..
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−5
Владимир 4 часа назад
а можно сделать так, чтоб не только в Курыму, но и в России сбербанка не было?
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4k
SR 4 часа назад
Зато в Крыму куча грязи, дикие цены, хамоватые местные жители, полное отсутствие сервиса и еще много "замечательных" вещей.
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 5 часов назад
У нас в ЛДНР тоже самое творится!
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104k
Крымчанин_1971 5 часов назад
Цитата: "фактически же Крым сегодня, как спорная территория, лишен огромного количества тех благ, которыми пользуются материковые россияне...".

Не знаю, как для вас персонально, уважаемый топикстартер, а для меня и 145 миллионов жителей России Крым - это Россия. Спорной, оккупированной, анексированной и еще черт знает какой территорией он является для обиженных его уходом украинских "патриотов" и их западных хозяев. Вряд ли стоит уподобляться столь неуважаемой публике.

Что касается всех вами перечисленных якобы недостатков Крыма, то наше крымское "начихать" на эти якобы огорчения просто безразмерно. Ну примерно чуть шире Галактики. Никаких неудобств от этого мы не испытываем.

За исключением (лично для меня и некоторых знакомых, про всех крымчан говорить не стану) Алиэкспресса и прочих забугорных интернет-магазинов. Очень уж сложные танцы с бубнами приходится исполнять, чтобы оплатить и получить их товары. Тут надо признать вашу правоту, проблема имеет место.

Все прочие сложности либо существуют только в вашей заметке, либо легко и непринужденно обходятся давно уже отработанными методами, а потому сложностями и не являются.
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178
Юрий Крымчанин_1971 5 часов назад
... написал парень из Челябинска
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104k
Крымчанин_1971 Юрий 4 часа назад
Аха-ха. Очень смешно. А вот автор стопудово не из Крыма.
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2k
Александр Крымчанин_1971 3 часа назад
Здравствуйте! Вы когда опрашивали мнения ВСЕХ жителей России в количестве 145 миллионов, забыли спросить у меня и всех моих родных и близких а так же многочисленных знакомых...
А если серьезно то забавляют вот такие персонажи, которые считают возможным говорить за всех!
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501
Арам Текнеджян Крымчанин_1971 2 часа назад
Меня из 145 миллионов вычеркни. Крым, это Украина. Временно оккупирован Россией...
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10k
_delphin_ 5 часов назад
А я то, дурень, везде сберовской визой плачу... Без этого высера и не знал бы, что заблокирую/разблокируют. Да, бургеры на маковское гавно не похожи. Есть хуже, есть лучше. В спецбургеных лучше, в аналогах мака хуже. А кроме РНБК есть банк Россия, остальные местные: Генбанк, Морской, ещё что-то мелкое. Материковые банки работают даже без комиссии за снятия налички. С переводами прям беда, самая нужная функция в жизни. Те же банки прекрасно переводят за мзду малую любые валюты на любые счета резидентов. Если только хохлам-предателям тяжело зарплату получать, ну, тут кто на что учился. Заправки ну нет и нет, что, от этого бензин хуже стал? Вот что дороже - неприятно, конечно. МТС отлично работает, несмотря на технический роуминг. Авито прекрасно заменяет букинг, вообще не проблема. На ебае давно ничего не беру, али работает (правда криво). У аффтора неразделённая любовь к иностранным сервисам? Сочувствую. По пятерочкам-шмяторочкам: есть доброцен, добрострой, бум. Конечно, не полноценная замена, но жить можно. Цены подороже того же Краснодара, но не на много. Но напрягает, конечно, тут бесспорно. Что реально не хватает - так это нормальных детских магазинов - мы без Детского Мира страдаем сильно. А в остальном - все наше гавно: остин, фандэй, спортмастер и тд. - всё есть, не жалуемся. И то, что жизнь не такая, как на материке придаёт свой особы колорит. Или кто-то решил, что богатая Россия всё быстро исправит, что гробилось с 91 (а может и 54) года? Если автор не видит негатива в своём посте, то он есть, и больше похоже на нежелание признать Крым частью РФ, кивая на крупные международные компании, боящиеся ограничений доступа к рынку капиталов, без которого любая компания обречена. За то в Крыму есть русская полиция, русские суды и органы власти. Этого нам достаточно. А всё остальное будет, и Москва не сразу строилась. У нас хотя бы дороги сделали и коррупцию искоренили. А вы, куевляне, за что скакали?
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178
Юрий _delphin_ 5 часов назад
У вас коррупцию искоренили?!
Подскажите рецепт
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33k
Бабай 6 часов назад
Нихера пока не получается играть за обе команды. Наши сволочи настолько зависят от запада, что бзднуть боятся без разрешения.
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32k
dima423 6 часов назад
ну нет и нет) и хер с ними)
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40k
6opbka 6 часов назад
а бабы там остались?
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794
Алексей 6 часов назад
У меня МТС. Прекрасно звонил на номера МТС как в домашнем регионе, то есть бесплатно. Остальным по тарифу по России. Я из Москвы.
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7k
Maxim 6 часов назад
Отдыхаю там который год. расплачиваюсь Visa без проблем. В том что нет мак сака и подобной нездоровой пищи так крымчане и отдыхающие здоровее будут. Тем более местная кухня превосходная.
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33k
Бабай Maxim 6 часов назад
Вот Магнита нет - это горе. При бюджетной поездке очень выручает.
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2k
Павел Новиченко 6 часов назад
Египетская сила ) В Калининграде тоже нет "пятерочки", да и КФС то откроют то закроют ))
До кучи у Крыма хоть мост есть, у нас ничего )) Причем ничего уже лет 30ть , но [мат] живем же ))
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8k
Нихуахуа 6 часов назад
Нет "Пятерочки" и КФС? Жесть. Вот так поедешь отдыхать а посылку с Амазона не получить.
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3k
Руслан 7 часов назад
В Симферополе МакДоналдс на вокзале же был. Закрыли?
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7k
Vacony Руслан 6 часов назад
еще в 2014 где то ... на том месте открыли "аналог"...
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11k
Minos Руслан 5 часов назад
Сразу, как только вошли в состав РФ. И отлично. Наши местные быстро подсуетились и в некоторых сетках делают отличные бургеры. Есть местные заменитель KFC - называется CFC - все то же самое, один в один. Так что в ж*пу Мак
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43
kitel70 7 часов назад
Позорище!!!
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441
Martsial 7 часов назад
Надо съездить куда-нибудь посеверней и повосточней, и составить список, что там есть из этого. Хотя Почта России и Сбер будут даже в Дудинке, но все же.
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8k
Михаил 7 часов назад
Мы живем на острове :)
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15k
Ватаку Накомоде 7 часов назад
"Если мы что-то пропустили, ждем ваших дополнений"
Яндекс-такси, Гетт, Убер, Ситимобил и прочие агрегаторы такси. Поэтому будьте готовы к бомбилам-частникам и обнаглевшей таксишной мафии, устанавливающей в отсутствие конкуренции свои цены и правила, и что за 15 минут поездки по Ялте заплатить наликом местному Ашоту "куда ехать нада садысь дарагой" придется как за поездку из Шереметьево в центр Москвы. Естественно вызова через приложения, расчета стоимости цены заранее, выбора класса, пожеланий, рейтингов и т.д. тоже нет. Все в "лучших" традициях 90-х.
p.s. справедливости ради, это было 2 года назад, и вроде как признаки жизни подавало некое Такси Максим, которое умело вызываться через приложуху, но машин было полторы штуки, оплата работала через одно место (указываешь в приложении оплату картой, приезжает водитель и говорит "ты че, мы в Крыму, какие нафиг карты? Только наличка"). Может сейчас раскрутились, не знаю.
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7k
Vacony Ватаку Накомоде 6 часов назад
нет, особо ничего не изменилось
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11k
Minos Ватаку Накомоде 6 часов назад
Да вот не нужно писать ерунды. К бомбилам-частникам и обнаглевшей таксишной мафии попадают только ленивые лохи, которые не могут перед поездкой потратить 5 мин и найти нормальные таксопарки. UpTaxi, Maxim, SharkTaxi - у всех есть мобильные приложения с кучей тарифов, не хуже Яндекс-такси, Гетт, Убер. Можно без проблем рассчитаться по карте. Пока самолет рулит к телетрапу, вызываешь такси, выходишь из терминала и вперед...
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8k
Сережа 7 часов назад
Из российских только банк "Россия" присутствует, но ему боятся нечего, он и так под санкциями.
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Vacony Сережа 6 часов назад
его считайте нет, найти отделения, а тем более банкоматы - это квест
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10k
_delphin_ Vacony 5 часов назад
Только для очень тупых. Нормальные люби находят всегда. Конечно, в каждой подворотне не стоят, но центре много и круглосуточно.
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828
alex 7 часов назад
П,И,З,Д,Ё,Ж!!! В крыму есть МТС и звонки с него бесплатные на все номера МТС по всей России. Почта России тоже есть. Афтар! зачем так нагло врать людям. У меня родители в крыму и я получаю по почте посыли и постоянно без лимита звоню. Все карты мастер кард и виза все работают я расплачивалась без проблем. То что нет мерседеса центра верно, но есть другие автодидеры. Не понимаю к чему эта ложь?
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