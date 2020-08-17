Чего нет в Крыму, что есть во всей России: для путешественников и для тех, кто даже не догадывался об этом

Крым в России уже 6 лет. Это теоретически, на бумагах, на словах новостных каналов, на плакатах агитациях, а также для высокопарных заявлений политиков. Фактически же Крым сегодня, как спорная территория, лишен огромного количества тех благ, которыми пользуются материковые россияне. И вот вам неполный список того, чего нет в Крыму, чтобы вы потом не удивлялись...