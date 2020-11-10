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Принято решение о вводе в&nbsp;Нагорный Карабах Российских миротворцев

Принято решение о вводе в Нагорный Карабах Российских миротворцев (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 ноября 2020 06:38
Сообщество : Политика
Метки: Карабах   азербайджан   армения   заявление   миротворцы   перемирие   политика   россия   
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В Нагорный Карабах введут российский миротворческий контингент. Об этом сообщается в совместном заявлении глав России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий в регионе.

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Метки: Карабах   азербайджан   армения   заявление   миротворцы   перемирие   политика   россия   
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48  комментариев
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4k
iovan2011 2 часа назад
Я не националист, но давайте смотреть правде в глаза, ни те и не другие нам, как показало время не братья, зачем нам это нужно???
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710
Павел Астахов 3 минуты назад
Просто армяне и азеры хитровыделанные - умирать не хотят, и русских отправляют в свои горячие точки. Вопрос: зачем Россиии это надо? Для какой цели эти бюджетные вложения?
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−44
Гена 7 минут назад
Только меня удивляет сочитание таких слов: российских миротворцев?)))
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1k
MC Полчаса назад
Этнические русские ничего не решают в своей стране. Собралась кучка хитрожопых армяшек и убалтали руководство послать на войну тех же русских. Только недавно эти неблагодарные армянские свиньи орали митингах "Русские вон из Армении!" и что сейчас? Дать им защиту? А может им дать защеку, а? Падлы черножопые!
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−178
Алещенко Олександр Полчаса назад
Вчера азеры уничтожили новейший Тор м2км....и это при том что он незаметил БПЛА который за ним наблюдал(антенны рабочие были видно на видео ).
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19
yusif Полчаса назад
урок армянам, никогда не жгите флаг РФ!
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7k
Kucher Полчаса назад
Нахрена?!! У них там, один чёрт не затихнет. А вот наши ребята опять непонятно за кого впрягаются. Ну подогнали б армяшкам оружия побольше и по льготной цене. Но не лезть же туда! Всякие там Армены с Арсенами в России сидят и даже не собираются в ту сторону, зато русские поехали, блин!
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19
yusif Kucher Полчаса назад
они этого оружия по кредитам набрали,и не расчитались...
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4k
Алексей Шеломенцев 42 минуты назад
И СНОВА МЫ... в ответе за тех кого пручили...
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18k
Добрый Алабай 55 минут назад
Я надеюсь, там никаких референдумов проводить не планируется.
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2k
SSD 55 минут назад
Уже вертолет наш сбили, двое пилотов погибли, один в больнице. "Хорошее" начало.. (
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4k
Александр Иванов 58 минут назад
А миротворцев набрать из хачей и айзеров на наших рынках!
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1k
MC Александр Иванов 24 минуты назад
Зачем, они же не хотят умирать! Они торговать хотят, ара, а не воевать как ты не поймешь!
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835
Mikhail K 59 минут назад
Армяне походу проиграли войну и сваливают с НК, оставляя там хвосты. Этот пастух Пашинян довыеживался. Россия опять залезет и опять там будет тлеть этот огонь. Вы.ипали бы их азеры, забрали бы НК и закончилась бы война, так нет опять пойдут Минские и пр. соглашения и пр. лабуда, оставляя не решенные проблемы на будущее.
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Полное ощущение что это изначальный спектакль-многоходовочка сами знаете какого президента. Всё заранее расписали кому что отойдёт и останется.
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7k
albedo Пачо Эррера Час назад
Да. И называется это Казанские договоренности февраля 2019 года. Лежат в инете в свободном доступе.
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1k
Александр Едигаров 2 часа назад
Пашиняна надо было на вилы поднимать ещё 2 года назад
Доигрались(
Теперь поздно что-то решать.
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2k
Азиз Ниязов 2 часа назад
Правильный момент. Там армянское лобби Байдена уже подмазывать начало. Теперь это выгодно всем, ну кроме Армении. Но хитрицы сами этого заслужили. Пашенян как тот хохол который и соли нажрался и очко ему раздолбали, а деньги в итоге отдал.
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11k
Альф 57 2 часа назад
Я вас умоляю, тут без хитрожо*ых армян не обошлось - в Москве у них огромная диаспора которая лоббирует их интересы. И тех и других надо было отправить домой, пусть решали бы себе свои проблемы.
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7k
albedo Альф 57 2 часа назад
Вообще то это полный проигрыш армян. Кто контролирует Шушу, тот контролирует Карабах.
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3k
Ваник Альф 57 Час назад
Ты хоть пост читал?
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11k
Альф 57 Ваник Час назад
Читал, помяните мои слова - вылезет недельки через две истина. Знаем, проходили уже.
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2k
leto2016 2 часа назад
Вот [мат]?
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2k
leto2016 2 часа назад
Матом я написал "нафигаааааа"
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3k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> Кельбаджарский район, Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджана, а также Лачинский район возвращаются Азербайджану

Что мы извлекли из этого урока?
Если хочешь быстро победить в войне - сбей российский вертолет.
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
Это не честно по отношению к Армянам. сначала дали Азербайджану захватить спорные территории, а потом туда миротворцев?
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78k
Taras Kozalupko Антон Семёныч 2 часа назад
А как по другому соросян принудить к миру?
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986
Провокатор Антон Семёныч 2 часа назад
Ну мы же оккупанты. Нам сами армяне велели некрасиво поступать.
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16k
бат св Антон Семёныч 2 часа назад
так армяне сами от АзССР еще при развале Союза Карабах отжали.
Я помню им и америкосы и европа воевать помогала. Сама Шер благотворительные концерты давала. Азеры тогда сидели в жопе со своим презиком Эльчибеем. Мы из Баку тогда имущество и корабли ККФ выводили.
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3k
mukado Антон Семёныч 57 минут назад
С каких это пор азербайджанские территории стали спорными? Азеры в основном находятся в своих территориях ,даже не карабахских. Лачин то к Карабаху некогда не относился
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519
Nane First NameLast 2 часа назад
Просрали Карабах, а теперь хотят понатыкать мирных миротворцев. Поздняк метаться.
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37k
Александр Nane First NameLast 2 часа назад
Армяне просрали карабах, сразу после того, как проспали расположение России - теперь наши войска войска будут стоять в Карабахе на ^радость^ туркам и никогда отдела уже не уйдут.
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519
Nane First NameLast Александр 2 часа назад
Та турки уже дали дрозда нашим. Так что не нужно патриотизм на глобус натягивать. Хотелось бы наоборот, но турецкие беспилотники и дроны доказали обратное.
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7k
albedo 2 часа назад
Принято решение о вводе в&nbsp;Нагорный Карабах Российских миротворцев
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