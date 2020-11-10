В Нагорный Карабах введут российский миротворческий контингент. Об этом сообщается в совместном заявлении глав России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий в регионе.
Согласно заявлению, миротворцы займут позиции вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Миротворческий контингент составит 1960 военнослужащих, они будут вооружены стрелковым оружием. Кроме этого, в состав группы войдёт 90 бронетранспортёров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники.
О том, что совместно с лидерами России и Азербайджана такое заявление принято сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Кремль также подтвердил эту информацию, а президент России Владимир Путин выступил с отдельным заявлением по договорённостям:
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Одновременно с развёртыванием российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха будут выводиться армянские войска. Срок пребывания миротворцев рассчитан на пять лет с автоматическим продлением сроков, если не одна из сторон не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения, сообщается в тексте заявления.
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В дополнение к этому, согласно заявлению глав государств, контроль за транспортным сообщением между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, азербайджанским эксклавом, будут осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России.
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Доигрались(
Теперь поздно что-то решать.
Что мы извлекли из этого урока?
Если хочешь быстро победить в войне - сбей российский вертолет.
Я помню им и америкосы и европа воевать помогала. Сама Шер благотворительные концерты давала. Азеры тогда сидели в жопе со своим презиком Эльчибеем. Мы из Баку тогда имущество и корабли ККФ выводили.