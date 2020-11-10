Согласно заявлению, миротворцы займут позиции вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Миротворческий контингент составит 1960 военнослужащих, они будут вооружены стрелковым оружием. Кроме этого, в состав группы войдёт 90 бронетранспортёров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники.

О том, что совместно с лидерами России и Азербайджана такое заявление принято сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Кремль также подтвердил эту информацию, а президент России Владимир Путин выступил с отдельным заявлением по договорённостям: