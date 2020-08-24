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Джон Траволта танцует с дочерью в память об умершей жене

Джон Траволта танцует с дочерью в память об умершей жене (7 фото)

Автор:
24 августа 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Келли Престон   Элла Траволта   видео   голливуд   джон траволта   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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В инстаграме Джона Траволты появилось видео, на котором он танцует со своей дочерью Эллой в память о ее матери, Келли Престон, которая умерла в возрасте 57 лет после двухлетней борьбы с раком груди.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Келли Престон   Элла Траволта   видео   голливуд   джон траволта   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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2  комментария
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мемфрид Час назад
Это очень скорбный момент. Держись мужик!
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Максим Час назад
ИМХО ему борода не идет совершенно. а так грустная история. тяжело осознавать собственное бессилие наблюдая как твой близкий человек умирает...
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