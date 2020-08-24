Джон Траволта танцует с дочерью в память об умершей жене

"С тяжелым сердцем хочу сообщить о том, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю битву с раком груди, - написал Джон Траволта в инстаграме через сутки после смерти супруги. - Она боролась мужественно, и многие люди любили и поддерживали ее. Мне понадобится некоторое время побыть с нашими детьми, которые потеряли мать, поэтому я заранее прошу прощения у всех, кто в ближайшее время не сможет со мной пообщаться. Но знайте, что мы будем чувствовать вашу любовь все то время, которое потребуется нам, чтобы хоть немного залечить рану".