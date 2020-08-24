Джон Траволта танцует с дочерью в память об умершей жене

В инстаграме Джона Траволты появилось видео, на котором он танцует со своей дочерью Эллой в память о ее матери, Келли Престон, которая умерла в возрасте 57 лет после двухлетней борьбы с раком груди.
Джон Траволта и его 20-летняя дочь Элла станцевали в честь матери Эллы, Келли Престон. Келли и Джон были женаты 19 лет. В июле Келли скончалась в семейном доме во Флориде после двух лет борьбы с раком груди. Видеозапись танца Джон Траволта разместил у себя в инстаграме.
"Мы с дочерью Эллой танцуем в память о ее маме, - написал Джон Траволта рядом с видео. - Келли очень нравилось танцевать со мной - это одна из тех вещей, которые она любила больше всего".
Джон и Элла по желанию Келли долгое время держали ее болезнь в секрете. 57-летняя Келли Престон скончалась 12 июля в своем доме в Клируотере, Флорида, и позднее была кремирована в Бруксвилле.
Помимо дочери Эллы, у Келли и Джона было двое сыновей, младшему из которых, Бенджамину, только девять лет. В 2009 году семье пришлось пережить страшную трагедию: старший сын Траволты, Джетт, в 16 лет из-за судорожного приступа упал и разбил голову в ванной, и врачи не смогли его спасти.
В 2018 году Джон Траволта и Келли Престон сфграли мужа и жену в фильме о мафии "Готти".
"С тяжелым сердцем хочу сообщить о том, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю битву с раком груди, - написал Джон Траволта в инстаграме через сутки после смерти супруги. - Она боролась мужественно, и многие люди любили и поддерживали ее. Мне понадобится некоторое время побыть с нашими детьми, которые потеряли мать, поэтому я заранее прошу прощения у всех, кто в ближайшее время не сможет со мной пообщаться. Но знайте, что мы будем чувствовать вашу любовь все то время, которое потребуется нам, чтобы хоть немного залечить рану".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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