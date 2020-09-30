30 уморительных фото животных с конкурса Comedy Pet Photo Awards

Международный фотоконкурс забавных фото животных Comedy Pet Photo Awards объявил победителей 2020 года. Каждый год тысячи хозяев со всех уголков планеты присылают самые смешные снимки своих любимцев - а жюри старательно выбирает лучшие. Конкурс, который проводится уже второй год, призывает заботиться о пушистиках и повысить осведомленность о бездомных домашних животных. Посмотрите - порция настроения гарантирована!
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