30 уморительных фото животных с конкурса Comedy Pet Photo Awards

Международный фотоконкурс забавных фото животных Comedy Pet Photo Awards объявил победителей 2020 года. Каждый год тысячи хозяев со всех уголков планеты присылают самые смешные снимки своих любимцев - а жюри старательно выбирает лучшие. Конкурс, который проводится уже второй год, призывает заботиться о пушистиках и повысить осведомленность о бездомных домашних животных. Посмотрите - порция настроения гарантирована!

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"Сплетницы", Magdalena Strakova 0 Источник:

"Драматичный кот", фотограф - Iain Mcconnell 0 Источник:

"Когда понял, что съел половину банки с вкусняшками", Candice Sedighan 0 Источник:

"Сторожевой пес на службе", Elke Vogelsang 0 Источник:

"Танцующий кот", Iain Mcconnell 0 Источник:

"Смотри, человек - я хожу по воде", John Carelli 0 Источник:

"Пойман с поличным", Iain Mcconnell 0 Источник:

"А почему все вверх ногами?", Malgorzata Russell 0 Источник:

"А вот и обед", Beth Noble 0 Источник:

"Королева драмы", Anne Lindner 0 Источник:

"Кто сказал "белка"?!", Elke Vogelsang 0 Источник:

"Если и творить глупости - то с друзьями", Kerstin Ordelt 0 Источник:

"Коровы под прикрытием", Heather Ross 0 Источник:

"Улыбочку", Mehmet Aslan 0 Источник:

"Танцующий кот", Iain Mcconnell 0 Источник:

"Селфи с лошадью", Peter Von Shnen 0 Источник:

"Режим изоляции", Ilana Rose 0 Источник:

"Шапочка", Alex Class 0 Источник:

"Оптическая иллюзия", Antonio Peregrino 0 Источник:

"Величественный мастиф", Annett Mirsberger 0 Источник:

"Самая счастливая собака", Dean Pollard 0 Источник:

"Что творится?", Dimpy Bhalotia 0 Источник:

"Позитивный ослик", Boris Purmann 0 Источник:

"Держись крепче! Мы опаздываем", Karen Hoglund 0 Источник:

"Какие еще красные тапочки?", Teun Veldman 0 Источник:

"Плюх!", Alice Van Kempen 0 Источник:

"Лошадиное сумасшествие", Daniel Szumilas 0 Источник:

"Пудель и мяч", Darren Hall 0 Источник:

"Новые зубы", Lianne Richards 0 Источник: