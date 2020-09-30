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30 уморительных фото животных с конкурса Comedy Pet Photo Awards

30 уморительных фото животных с конкурса Comedy Pet Photo Awards (31 фото)

Автор:
30 сентября 2020 21:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   фотоконкурс   
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Международный фотоконкурс забавных фото животных Comedy Pet Photo Awards объявил победителей 2020 года. Каждый год тысячи хозяев со всех уголков планеты присылают самые смешные снимки своих любимцев - а жюри старательно выбирает лучшие. Конкурс, который проводится уже второй год, призывает заботиться о пушистиках и повысить осведомленность о бездомных домашних животных. Посмотрите - порция настроения гарантирована!

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Метки: домашние животные   животные   питомцы   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   фотоконкурс   
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