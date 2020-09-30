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Сорокопут-жулан - миленькая птичка по прозвищу палач

Сорокопут-жулан - миленькая птичка по прозвищу палач (8 фото)

Автор:
30 сентября 2020 18:14
Сообщество : Животные
Метки: животные   жулан   природа   сорокопут   сорокопут-жулан   хищная птица   
659
8
Название «сорокопут», в переводе с латинского означающее палач, никак не ассоциируется с маленькой симпатичной птичкой, размером чуть больше воробья. Однако эта безобидная на вид птичка - плотоядный хищник, который может нанизывать добычу на колючку и разделывать её как самый настоящий мясник.

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Метки: животные   жулан   природа   сорокопут   сорокопут-жулан   хищная птица   
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14  комментариев
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Corvus Corax 2 часа назад
Слышала звон... да не поняла, где он... Сорокопут не латынь... Латынь - Lanius. Да, перевод «мясник», «палач», «приносящий жертву». И очень мало инфы, поверху хватанула...
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zlopisec 3 часа назад
Позитивная птичка.... Надо завести и кормить соседями....
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Светлана Автор поста zlopisec 2 часа назад
Что? так соседи достали?
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zlopisec Светлана Час назад
Перфорасты, ночные музыканты, трансы и прочая нечисть...
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Светлана Автор поста zlopisec 58 минут назад
Сочувствую.
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zlopisec Светлана 24 минуты назад
Спасибо. Да у всех бывает, люди мрут, квартиры продаются, въехавшие ремонт делают, а соседняя квартира посуточно сдается((( Но правда там заезжают на несколько недель, ну там как попадет....
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Светлана Автор поста zlopisec 16 минут назад
Тем более сочувствую.
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