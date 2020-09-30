Сорокопут-жулан - миленькая птичка по прозвищу палач

Название «сорокопут», в переводе с латинского означающее палач, никак не ассоциируется с маленькой симпатичной птичкой, размером чуть больше воробья. Однако эта безобидная на вид птичка - плотоядный хищник, который может нанизывать добычу на колючку и разделывать её как самый настоящий мясник.
эта безобидная на вид птичка - плотоядный хищник, который может нанизывать добычу на колючку и разделывать её как самый настоящий мясник.
Как у самых настоящих разбойников, через глаза жуланов проходит широкая полоска: у самцов черная, а у самочек коричневая.
Есть у жулана одна особенность: у каждой самки своя окраска яиц. Отличаются они также формой пятнышек. Фактически каждая самка несет яйца, чем-то отличающиеся от других.
У жуланов каждая особь имеет свой индивидуальный характер. Кто-то из них, защищая гнездо, нападает на человека, кто-то нет. Причём нападать может и самец, и самка. Клюёт очень больно. Если голова не покрыта шапкой, расклюёт до крови.
И хотя за птицами охотятся не все жуланы, мелкие птички воспринимают их как достаточно серьёзную угрозу. И в том месте, где селится маленький разбойник, вскоре образуется зона отчуждения. По крайней мере, в радиусе 50 метров никто, кроме ястребиной славки, не гнездится.
Источник:
Ссылки по теме:
- Вымирающие попугаи на Пуэрто-Рико заговорили на неизвестном диалекте
- "Гадкий утенок": на Сахалине обнаружили редкого рыжего морского котика
- Девушка из США путешествует и ловит в объектив диких животных
- 44 самые смешные фотографии животных 2020 года
- "На лицо ужасная, добрая внутри": морская игуана
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...