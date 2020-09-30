Сорокопут-жулан - миленькая птичка по прозвищу палач

Название «сорокопут», в переводе с латинского означающее палач, никак не ассоциируется с маленькой симпатичной птичкой, размером чуть больше воробья. Однако эта безобидная на вид птичка - плотоядный хищник, который может нанизывать добычу на колючку и разделывать её как самый настоящий мясник.

0 эта безобидная на вид птичка - плотоядный хищник, который может нанизывать добычу на колючку и разделывать её как самый настоящий мясник.

0 Ящерица - одно из любимейших блюд жулана.

0 Как у самых настоящих разбойников, через глаза жуланов проходит широкая полоска: у самцов черная, а у самочек коричневая.

0 В кладке обычно 5-6 яиц.

0 Есть у жулана одна особенность: у каждой самки своя окраска яиц. Отличаются они также формой пятнышек. Фактически каждая самка несет яйца, чем-то отличающиеся от других.

0 У жуланов каждая особь имеет свой индивидуальный характер. Кто-то из них, защищая гнездо, нападает на человека, кто-то нет. Причём нападать может и самец, и самка. Клюёт очень больно. Если голова не покрыта шапкой, расклюёт до крови.

0 И хотя за птицами охотятся не все жуланы, мелкие птички воспринимают их как достаточно серьёзную угрозу. И в том месте, где селится маленький разбойник, вскоре образуется зона отчуждения. По крайней мере, в радиусе 50 метров никто, кроме ястребиной славки, не гнездится.