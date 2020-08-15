В невероятной битве крохотная ласка победила цаплю

Марк, который в свободное от работы время любит фотографировать дикую природу, рассказал, как ласка искривлялась в разные положения, чтобы высвободиться.



«Он не собирался сдаваться без боя, — рассказал фотограф. — В конечном итоге ласка укусила цаплю за морду, в тот момент, как я считаю, цапля просто подумала: «Хорошо, ты достойный соперник, давай забудем об этом», после чего ласка упала на землю и убежала.»



«Цапля не была маленькой, эта была около двух футов в высоту (60 см), и они едят кроликов, так что я предположил, что с лаской она легко справиться.



Когда ты любишь природу так же сильно, как и я, наблюдать за чем-то подобным довольно зрелищно.»