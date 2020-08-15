В невероятной битве крохотная ласка победила цаплю

Крошечное млекопитающее смогло сбежать из лап цапли после необычайной двухминутной борьбы, которая закончилась, когда оно укусило птицу за клюв.
В невероятном сражении между большим и маленьким крохотная ласка победила огромную цаплю, выбравшись из лап птицы, укусив её за клюв. Эта необычная 2-минутная схватка произошла в Питерхеде, Абердиншир, Шотландия.
Ласка извернулась так, чтобы попытаться сбежать от птицы, и в конце концов победила, когда укусила цаплю, так как после этих действий пернатое вынуждено было отпустить бойкое животное.
Ласка извернулась так, чтобы попытаться сбежать от птицы, и в конце концов победила, когда укусила цаплю, так как после этих действий пернатое вынуждено было отпустить бойкое животное.
Фотографии были сделаны 51-летним Марком Страчаном (Mark Strachan), который был шокирован борьбой, которую смогла навязать цапле маленькая ласка.
«Я и раньше фотографировал цапель, ловящих полёвок, и они с лёгкостью с ними справились, они просто накалывали их на клюв, а затем заживо ели, — рассказал мужчина. — Но с этой маленькой лаской случилась другая история. С ней это не прошло.»
«Я и раньше фотографировал цапель, ловящих полёвок, и они с лёгкостью с ними справились, они просто накалывали их на клюв, а затем заживо ели, — рассказал мужчина. — Но с этой маленькой лаской случилась другая история. С ней это не прошло.»
И хотя мужчина был взволнован, когда снимал эпическую борьбу, он также пребывал в «полном смятении» из-за криков млекопитающего.
«Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь крик ласки, но он плакал и кричал, как ребёнок, и звук был таким высоким», — сказал он.
«Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь крик ласки, но он плакал и кричал, как ребёнок, и звук был таким высоким», — сказал он.
Марк, который в свободное от работы время любит фотографировать дикую природу, рассказал, как ласка искривлялась в разные положения, чтобы высвободиться.
«Он не собирался сдаваться без боя, — рассказал фотограф. — В конечном итоге ласка укусила цаплю за морду, в тот момент, как я считаю, цапля просто подумала: «Хорошо, ты достойный соперник, давай забудем об этом», после чего ласка упала на землю и убежала.»
«Цапля не была маленькой, эта была около двух футов в высоту (60 см), и они едят кроликов, так что я предположил, что с лаской она легко справиться.
Когда ты любишь природу так же сильно, как и я, наблюдать за чем-то подобным довольно зрелищно.»
«Он не собирался сдаваться без боя, — рассказал фотограф. — В конечном итоге ласка укусила цаплю за морду, в тот момент, как я считаю, цапля просто подумала: «Хорошо, ты достойный соперник, давай забудем об этом», после чего ласка упала на землю и убежала.»
«Цапля не была маленькой, эта была около двух футов в высоту (60 см), и они едят кроликов, так что я предположил, что с лаской она легко справиться.
Когда ты любишь природу так же сильно, как и я, наблюдать за чем-то подобным довольно зрелищно.»
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Пространство-время искривила, в результате чего смогла укусить цаплю.