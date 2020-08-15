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В невероятной битве крохотная ласка победила цаплю

В невероятной битве крохотная ласка победила цаплю (6 фото)

Автор:
15 августа 2020 09:13
Сообщество : Животные
Метки: битка   в мире   животные   ласка   природа   фото   цапля   
2840
6
Крошечное млекопитающее смогло сбежать из лап цапли после необычайной двухминутной борьбы, которая закончилась, когда оно укусило птицу за клюв.

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Метки: битка   в мире   животные   ласка   природа   фото   цапля   
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14  комментариев
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64k
Фома 12 часов назад
Ласка сама то очень кровожадный зверёк
Ссылка youtu.be
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19k
BARS_777 2 часа назад
Странно, что она на ней не полетала...

Странно, что она на ней не полетала...
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181
Alex 9 часов назад
Так-то ласку даже медведь побаивается.
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3k
Алексей Куликов 9 часов назад
"ласка так искривлялась" (с)
Пространство-время искривила, в результате чего смогла укусить цаплю.
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19k
Юрьевич 9 часов назад
В невероятной битве крохотная ласка победила цаплю
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3k
Летучий Мыш 9 часов назад
Ласке некогда было, по делам бежала, так что цапле крупно повезло)))
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19k
Юрьевич 9 часов назад
Никогда не сдавайся

Никогда не сдавайся
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9k
Pochiniks 10 часов назад
Мне однажды ласка очень помогла. Дело в том, что меня задолбали кроты. Точнее, не меня, а мой участок приусадебный. То в палисаднике отвалов на делают, то всю лужайку испохабят. Что я только не предпринимал. И всякие кротоловки, и отпугиватель. Война шла с переменным успехом. Но вдруг их не стало. В очень короткий срок. Я понимал, что это не моя заслуга. Мой пёс, слишком большой и ещё тот аристократ, чтоб кротов ловить. Но один раз, уже в сумерках, я увидел моего спасителя. Ласка так грациозно пропрыгала через участок. С исчезновение кротов, ушла и ласка. У меня поживится было больше нечем. А вот совсем недавно, опять вечером, шёл по дорожке, а в кустарник какой-то звук странный, как будто тихий-тихий компрессор работает. Наклонился поближе к источнику звука, а там такое шипение и фыркание началось. Пригляделся - ёжик. Вот теперь у меня живёт на участке мышелов-лягушатник.
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3k
Victor Pochiniks 8 часов назад
Аналогичная ситуация была у меня на даче. Обычно на зиму мы прятали все крупы, рыбалочные прикормы и подобные продукты в металлический бак, чтоб мыши и прочая живность не добралась. Однажды летом мы со свояком что-то чинили у него в лодке на берегу, как вдруг из открытого полуподвала его домика выскочила ласка! В зубах у неё была здоровенная крыса размером, как и сама ласка. Свояк в следующую зиму забыл в сенках, на стене мешок с комбикормом и его за зиму никто не прогрыз! Ласка жила у него в полуподвале ещё два года и грызунов в доме и его округе не было. Мой дом находится метров в ста по берегу, но нашего мышатника ласка не касалась. К нашему счастью под домом соседей поселилась семья горностаев. Эти лапочки пять лет спасали всю округу от мышей и крыс. Сейчас почему-то и ласка и горностайки ушли, но появилось много ёжиков. Вот фото семьи ежей. Они неторопливые и их легко фотографировать, а вот куньих сфотать так и не удалось
Аналогичная ситуация была у меня на даче. Обычно на зиму мы прятали все крупы, рыбалочные прикормы и подобные продукты в металлический бак, чтоб мыши и прочая живность не добралась. Однажды летом мы со свояком что-то чинили у него в лодке на берегу, как вдруг из открытого полуподвала его домика выскочила ласка! В зубах у неё была здоровенная крыса размером, как и сама ласка. Свояк в следующую зиму забыл в сенках, на стене мешок с комбикормом и его за зиму никто не прогрыз! Ласка жила у него в полуподвале ещё два года и грызунов в доме и его округе не было. Мой дом находится метров в ста по берегу, но нашего мышатника ласка не касалась. К нашему счастью под домом соседей поселилась семья горностаев. Эти лапочки пять лет спасали всю округу от мышей и крыс. Сейчас почему-то и ласка и горностайки ушли, но появилось много ёжиков. Вот фото семьи ежей. Они неторопливые и их легко фотографировать, а вот куньих сфотать так и не удалось
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2k
Vasiliy Pakazyava 10 часов назад
В невероятной битве крохотная ласка победила цаплю
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18k
Валерий 11 часов назад
Глаза у цапли... неодушевленные, убийцы.
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6k
Алексей 11 часов назад
Обычно цапли именно накалывают сначала свою добычу. Здесь видимо промахнулась и просто ухватила. А иначе хрен бы пробитая в двух местах ласка насопротивлялась.
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22k
parallax 12 часов назад
Ласка сама может кролика завалить, который раз в 20 крупней её.
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