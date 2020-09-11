44 самые смешные фотографии животных 2020 года

Премия Комедийной фотографии дикой природы объявила финалистов 2020 года. Снимки мог прислать любой желающий, но в финал попали 44 работы. Кадры шикарные, поэтому обязательно уделите несколько минут своего времени и откройте пост.
Какой снимок вам понравился больше всего?
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