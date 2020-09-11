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44 самые смешные фотографии животных 2020 года

44 самые смешные фотографии животных 2020 года (45 фото)

Автор:
11 сентября 2020 14:03
Сообщество : Животные
Метки: животные   зоопарк   красота   прикол   природа   хищник   юмор   
1618
45
Премия Комедийной фотографии дикой природы объявила финалистов 2020 года. Снимки мог прислать любой желающий, но в финал попали 44 работы. Кадры шикарные, поэтому обязательно уделите несколько минут своего времени и откройте пост.

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Метки: животные   зоопарк   красота   прикол   природа   хищник   юмор   
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21k
Андрей Час назад
Мастер Йода уже не тот.
Мастер Йода уже не тот.
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25k
Антон Полчаса назад
Фото с стрекозой довольно древнее, и уж явно не 2020-го года
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3k
Serj81 Час назад
Хорошие фотографии
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