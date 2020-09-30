Фирма Radiotehnika. От мелкой лавки до флагмана радиопромышленности СССР

В 1933 году Апситис увольняется и создает свою фирму по производству радиоприемников.

В 1940 году в Латвию пришла советская власть. Предприятия национализировали, но руководителями оставили прежних хозяев. Через 10 дней семейство Лейбовниц арестовали. Оказалось, они начали выплачивать из кассы предприятия огромные суммы родственникам и раздавать им продукцию. Всем дали по 2-3 года тюрьмы с конфискацией по статье "расхищение народного имущества". К Апситису претензий у Советской власти не было, только фабрику переименовали: вместо «A.Apsitis&F.Zhukovskis» назвали «Radioteсhnika»

С приходом фашистов, в 1941 году, оба предприятия сделали филиалом фирмы Телефункен. Руководить предприятием немцы поставили все того же Александра Апситиса. Три года завод производил продукцию для военных нужд Германии. С приближением Советских войск к Риге в 1944 году, Апситису приказали эвакуировать оборудование в Германию. Апситис уговорил работников саботировать приказ-перехитрив контролирующих немецких офицеров, они в ящиках отгрузили в Германию камни и битый кирпич, а оборудование спрятали.

Когда немцы обнаружили подмену, Советские войска уже захватили Ригу. Апситису в Германии вынесли заочно смертный приговор, а в СССР за этот подвиг он получил медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне" и его снова назначают руководителем завода «Radioteсhnika».

В 1948 году начинается выпуск переносного радиоприемника "Пионер", а годом позже "Рига Б-912".