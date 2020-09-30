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Фирма Radiotehnika. От мелкой лавки до флагмана радиопромышленности СССР

Фирма Radiotehnika. От мелкой лавки до флагмана радиопромышленности СССР (11 фото)

Автор:
30 сентября 2020 14:45
Метки: СССР   производство   радиотехника   
923
11

Самый крупный радиозавод СССР когда то был маленькой лавочкой в Риге, торгующей фототоварами и радиоприемниками. Причем радиоприемники покупались за рубежом, разбирались и ввозились через таможню как радиодетали. В Риге, собрав радиоприемник обратно, приклеивали свой шильдик и продавали. Такой хитрый способ обходить таможенный сбор придумал хозяин лавки, недаром его звали Абрам Лейбовниц.

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Метки: СССР   производство   радиотехника   
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Злой чебурек 3 часа назад
Отличная техника была. Латыши молодцы.
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Ya Злой чебурек 3 часа назад
Не латыши молодцы(они как были никто так и остались), а Советский Союз молодец, это он развивал недоразвитые республики, а из прибалтики так просто сделали витрину, к сожалению за счет РСФСР. Ну и результат деятельности гениальных народов виден, даже шпротов нет.
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453
Иван Неважнов 2 часа назад
АС 90 - лучшие что могли себе позволить аудиофилы из СССР, советский хайэнд так сказать. Да и в целом даже по сегодняшним меркам они бы заняли хорошую нишу, даже в условиях искушенности и всего аудио разврата который сейчас есть на рынке.
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268
ays 2 часа назад
Даже от фашистов спасли, а после всё просрали и завод, и страну
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Алексей ays 2 часа назад
Слишком долго проработали в советской плановой системе. К 1990 году в страну уже вовсю проникала импортная радиоаппаратура и акустика. И все, кому доводилось ее видеть, понимали, что у Радиотехники и других советских производителей бытовой техники нет никаких шансов в конкурентной борьбе.
А сегодня в Латвии делают электронику, например телекоммуникационное оборудование, под собственными брендами, которые успешно конкурируют с мировыми производителями.
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2k
ваня панкин 2 часа назад
просрали латыши свое счастье...
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american_buldog 3 часа назад
аппараты и акустика высшего класса были самыми крутыми в ссср.
с экспортом, особенно в "германию", думаю, автор несколько при3,14здел, если и экспортировалось, то в гдр, в фрг врядли, да и в сша - тоже. тем более, что в сша другое напряжение в розетках.
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ValdemarNaftulievich american_buldog 2 часа назад
у меня до сих пор есть...2106 из Венгрии.89 года
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ValdemarNaftulievich american_buldog 2 часа назад
я её Лада Фиатовна, называю.
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american_buldog fvm Час назад
теперь я вам скажу стоп, стоп. вы работаете в в какой сфере? для того, чтоб какую то технику где бы то ни было покупали, для этого должны быть соблюдены определенные пункты. я не буду брать качество и дизайн самой продукции, только гарантийное, постгарантйное, сервисное обслуживание. где такое было налажено в сша? вы когда нибудь слышали/видели такой телевизор горизонт, белорусского производства? наверное самый крутой советский телевизор... пока работал, как только ломался, это был полный 3,14здец, потому что сети обслуживания в союзе не было, тв был сделан на электронной базе собственной разработки и изготовления, а не на унифицированной схеме, как электроны, рубины и прочая. короче, у вас чаще всего оставался гроб.
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american_buldog ValdemarNaftulievich Час назад
21011 74гв то ли финляндия, то ли швеция с венегрским приемником балатон
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ValdemarNaftulievich american_buldog 40 минут назад
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