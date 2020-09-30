Фирма Radiotehnika. От мелкой лавки до флагмана радиопромышленности СССР

Самый крупный радиозавод СССР когда то был маленькой лавочкой в Риге, торгующей фототоварами и радиоприемниками. Причем радиоприемники покупались за рубежом, разбирались и ввозились через таможню как радиодетали. В Риге, собрав радиоприемник обратно, приклеивали свой шильдик и продавали. Такой хитрый способ обходить таможенный сбор придумал хозяин лавки, недаром его звали Абрам Лейбовниц.
В 1930 году Лейбовниц нанимает талантливого инженера Александра Апситиса, который разрабатывает и налаживает производство радиоприемников собственной конструкции.
В 1933 году Апситис увольняется и создает свою фирму по производству радиоприемников.
В 1940 году в Латвию пришла советская власть. Предприятия национализировали, но руководителями оставили прежних хозяев. Через 10 дней семейство Лейбовниц арестовали. Оказалось, они начали выплачивать из кассы предприятия огромные суммы родственникам и раздавать им продукцию. Всем дали по 2-3 года тюрьмы с конфискацией по статье "расхищение народного имущества". К Апситису претензий у Советской власти не было, только фабрику переименовали: вместо «A.Apsitis&F.Zhukovskis» назвали «Radioteсhnika»
С приходом фашистов, в 1941 году, оба предприятия сделали филиалом фирмы Телефункен. Руководить предприятием немцы поставили все того же Александра Апситиса. Три года завод производил продукцию для военных нужд Германии. С приближением Советских войск к Риге в 1944 году, Апситису приказали эвакуировать оборудование в Германию. Апситис уговорил работников саботировать приказ-перехитрив контролирующих немецких офицеров, они в ящиках отгрузили в Германию камни и битый кирпич, а оборудование спрятали.
Когда немцы обнаружили подмену, Советские войска уже захватили Ригу. Апситису в Германии вынесли заочно смертный приговор, а в СССР за этот подвиг он получил медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне" и его снова назначают руководителем завода «Radioteсhnika».
В 1948 году начинается выпуск переносного радиоприемника "Пионер", а годом позже "Рига Б-912".
Начинается интенсивное развитие предприятия. Строятся новые производственные корпуса, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Объемы производства удваиваются в каждую пятилетку.
Наряду с выпуском продукции бюджетной ценовой категории, идет освоение производства аппаратуры первой и высшей категории.
Именно конструкторы «Радиотехники» наладили выпуск акустики высшего класса. Для этого пришлось выстроить уникальные безэховые акустические лаборатории и закупить измерительное оборудование. Результаты не заставили себя ждать: продукцией фирмы "Radiotehnika" из СССР заинтересовались капиталистические страны. Начались стабильные поставки на экспорт в Германию, Финляндию, США и даже в далекую Австралию.
В 1988 году запустили линии производства гибридных и полупроводниковых микросхем. Это позволило обновить схемотехнику всего модельного ряда выпускаемой продукции.
К 1990 году на заводе трудилось более 20 тысяч человек. В год выпускалось 1,5 миллиона единиц продукции
35% выпускаемой в СССР бытовой аппаратуры производилось на заводах "Radiotehnika". Одних акустических колонок выпускалось 12 моделей
В 1991 году Латвия выходит из состава СССР и заводы "Radiotehnika" переходят в собственность правительства республики. Анархия с приватизацией привела к раздроблению предприятия на мелкие фирмы, многие из которых вскоре разорились. Производство остановилось.
Предприниматель Эдуард Малеев попытался сохранить производство акустических колонок и торговую марку, выкупив часть производственных линий. К сожалению, продажи с каждым годом снижались и предприятие обанкротилось.
Теперь на месте завода «Radiotehnika» супермаркет стройматериалов.
Источник:
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А сегодня в Латвии делают электронику, например телекоммуникационное оборудование, под собственными брендами, которые успешно конкурируют с мировыми производителями.
с экспортом, особенно в "германию", думаю, автор несколько при3,14здел, если и экспортировалось, то в гдр, в фрг врядли, да и в сша - тоже. тем более, что в сша другое напряжение в розетках.