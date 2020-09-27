Как Проня Прокоповна всё-таки вышла замуж. Судьба актрисы Маргариты Криницыной

Будущая Народная артистка Украины родилась на Урале в исконно-русском роду Криницыных, который насчитывал более трехсот лет, еще со времен Демидова. По семейному приданию, предок рода - крепостной Иван Криницын, еще молодым бежал от своего помещика с Волги на Урал, когда там открывались первые заводы и управляющие, в связи с нехваткой рабочих рук, брали на работу мужиков без документов.
Женился на местной, пошли дети, и больше с этих мест никто никуда не уезжал. Поэтому в крови Маргариты точно нет ни капли украинской крови. Но судьба распорядилась так, что две трети своей жизни он провела на Украине. Здесь пришли главные в её жизни успехи и награды. Здесь она скончалась и нашла упокоение. И большинство её поклонников считали и считают Маргариту самой настоящей чистокровной украинкой.
А началось всё с того, когда влюбленная в сцену школьница, получив аттестат в маленьком уральском городке Новая Ляля, приехала в Москву учиться на актрису. Девочка была бойкой и не без способностей, поэтому с первого раза поступила на актёрский факультет ВГИКа. Через два года она заметила, что на неё часто заглядывается молодой парень с другого факультета, который Маргарите тоже сразу понравился. После года знакомства на четвертом курсе она вышла за него замуж. Это был студент-фронтовик и будущий киносценарист Евгений Оноприенко.
После получения диплома Евгений по распределению уехал работать в Киев на киностудию имени Довженко. Он учился на курс старше, поэтому с нетерпением ждал, когда жена тоже получит диплом и приедет работать на туже киностудию – тогда был закон, что комиссия по распределению не может препятствовать молодым семьям работать в одном городе, если они сами это пожелают. Но Маргарита хотела остаться в Москве, так как понимала, что основная работа именно здесь. Она не стала использовать свое право соединиться с мужем, и была направлена в московский театр-студию киноактера, чем сильно расстроила Евгения.
Конечно, в Москве актерской работы было много, но самих актеров еще больше, поэтому конкуренция за роли на киностудиях была очень высокой. В первый же год после окончания учебы она снялась в двух фильмах, правда роли были небольшие, второго плана. А муж постоянно и настойчиво уговаривал Маргариту перебираться к нему в Киев, обещал много интересных ролей и заверял, что с работой всё будет хорошо.
Поняв, что в Москве и правда оказалось не просто пробиться к главным ролям, она стала задумываться о переезде. А когда по сценарию мужа в Киеве собрались снимать фильм и ей пообещали в этом фильме роль первого плана, она собрала вещи и поехала с билетом в один конец.
Это был фильм о донецких шахтерах «Гори, моя звезда». Премьера удалась, актрису заметили местные режиссеры, но был серьезный минус – она не знала украинского языка. Поэтому первое время много интересных ролей прошли мимо неё. Пока в 1961 году режиссер Виктор Иванов не предложил ей роль в своей легендарной комедии «За двум зайцами».
На роль она попала совершенно случайно. Проходя по коридору киностудии, на неё наткнулся Виктор Иванович, и попросил её на несколько минут помочь и подыграть в пробах одного актера (это был не Борисов), которого планировали на роль Свирида Голохвастого. Маргарита быстро ознакомилась с текстом реплик Прони, и в кадре так здорово подыграла, что режиссер на кинопробах смотрел уже не на актера, а на неё! Актер был забракован, а вот Маргарита была утверждена на роль Прони Прокоповны.
После успешной всесоюзной премьеры фильма, которая прошла лишь через год после республиканской премьеры, о Маргарите Криницыной узнала вся страна.
Но ожидания актрисы не оправдались. Она много снималась, но это были небольшие роли и эпизоды. Муж, видя переживания Маргариты, написал несколько киносценариев специально для жены, но ни один из них не удалось утвердить. А те, которые были утверждены (а всего по сценариям Евгения Федоровича Оноприенко было снято 26 фильмов), режиссеры ставили на главные роли своих актрис, а Маргариту если и брали в фильм, то на роль второго плана.
Это очень её тяготило и даже был момент, когда она попыталась кончить жизнь самоубийством, намеренно выпив ацетон. Но всё к счастью обошлось, актриса чуть погодя успокоилась и переключилась на домашние заботы и воспитание дочери Аллы, продолжая время от времени сниматься в небольших ролях.
Позже дочь Алла закончила Киевский театральный институт и пошла по стопам отца. Сегодня Алла Евгеньевна Сурина успешный киносценарист, лауреат многих премий и конкурсов, и уже почти догнала отца по количеству фильмов– по её сценариям снято 23 кинокартины, но она продолжает работать, хотя ей уже 64 года.
Маргарита Васильевна Криницына скончалась в Киеве в 2005 году на 73 году жизни после очередного инсульта. Похоронена в Киеве на Байковом кладбище рядом с могилой мужа, который умер восьмью годами раньше от онкологического заболевания.
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