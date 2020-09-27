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Как Проня Прокоповна всё-таки вышла замуж. Судьба актрисы Маргариты Криницыной

Как Проня Прокоповна всё-таки вышла замуж. Судьба актрисы Маргариты Криницыной (10 фото)

Автор:
27 сентября 2020 15:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   кино   роли   
754
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Будущая Народная артистка Украины родилась на Урале в исконно-русском роду Криницыных, который насчитывал более трехсот лет, еще со времен Демидова. По семейному приданию, предок рода - крепостной Иван Криницын, еще молодым бежал от своего помещика с Волги на Урал, когда там открывались первые заводы и управляющие, в связи с нехваткой рабочих рук, брали на работу мужиков без документов.

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Метки: актриса   кино   роли   
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Олег 2 часа назад
Замечательная-яркая Актриса её Проня вне обсуждений и конкуренции.Но мне вспоминаются её роли Рыжей в "Свадьбе в Малиновке" и свидетельнице в поезде в ленте "Рождённая революцией"-роли не большие,но так ярко и талантливо сыграны.
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