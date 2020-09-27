Как Проня Прокоповна всё-таки вышла замуж. Судьба актрисы Маргариты Криницыной

Женился на местной, пошли дети, и больше с этих мест никто никуда не уезжал. Поэтому в крови Маргариты точно нет ни капли украинской крови. Но судьба распорядилась так, что две трети своей жизни он провела на Украине. Здесь пришли главные в её жизни успехи и награды. Здесь она скончалась и нашла упокоение. И большинство её поклонников считали и считают Маргариту самой настоящей чистокровной украинкой.

А началось всё с того, когда влюбленная в сцену школьница, получив аттестат в маленьком уральском городке Новая Ляля, приехала в Москву учиться на актрису. Девочка была бойкой и не без способностей, поэтому с первого раза поступила на актёрский факультет ВГИКа. Через два года она заметила, что на неё часто заглядывается молодой парень с другого факультета, который Маргарите тоже сразу понравился. После года знакомства на четвертом курсе она вышла за него замуж. Это был студент-фронтовик и будущий киносценарист Евгений Оноприенко.