Таинственные и любопытные находки сделанные в лесу

Да, обратите внимание на даты. Если верить им, то свинка прожила с 1993 по 2006 год, что очень удивительно, ведь их продолжительность жизни в доме составляет примерно 5-7 лет, однако некоторые могут дожить до 10 лет, а также есть особи, которые и в 12 лет чувствуют себя неплохо, но это, конечно, редкость. Самая старая морская свинка дожила до 15 лет, и этот случай зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. Интересно, закралась ли в надписи ошибка, или Кларабелль тоже была долгожительницей?