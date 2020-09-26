Таинственные и любопытные находки сделанные в лесу

В лесу всегда есть что-то загадочное и причудливое. Густое скопление деревьев скрывает целый отдельный мир необычных и интересных открытий, которые вы больше нигде не найдете. В этой подборке собраны фотографии странных, самых интересных и любопытных находок, которые люди сфотографировали во время прогулок по лесу.
7. «Деревянные фигурки, висящие на деревьях в лесу неподалёку от меня. Думаю, надо найти новый велосипедный маршрут»
8. «Я нашёл могилку 14-летней морской свинки в лесу»
Да, обратите внимание на даты. Если верить им, то свинка прожила с 1993 по 2006 год, что очень удивительно, ведь их продолжительность жизни в доме составляет примерно 5-7 лет, однако некоторые могут дожить до 10 лет, а также есть особи, которые и в 12 лет чувствуют себя неплохо, но это, конечно, редкость. Самая старая морская свинка дожила до 15 лет, и этот случай зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. Интересно, закралась ли в надписи ошибка, или Кларабелль тоже была долгожительницей?
11. «Прогуливался по лесу и заметил этого симпатичного скелета и его питомцев, сидящих на террасе под деревом»
13. «Рождественское украшение в лесу»
Казалось бы, что такого? Это же мило! Но, знаете ли, увидев наряженное дерево прямо посреди леса — это на самом деле довольно жутковато. А если на нём ещё и светящаяся гирлянда, то можно перепугаться не на шутку.
14. Замечено в лесу
Пытаясь выяснить, что это за дичь, комментаторы предположили, что, возможно, кто-то повесил головы кукол или манекенов, а осы свили там гнёзда.
Источник:
Ссылки по теме:
- Потерянное фамильное кольцо нашлось благодаря чесноку
- Исследователи обнаружили в индонезийских водах сверхгигантского «морского таракана»
- Методы проверки грибов на ядовитость
- Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн
- В реке обнаружили скульптуру Девы Марии XIV века
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...