15 котоработников, которым доверили ответственную должность

Кошки по своей натуре очень любопытны, и обожают следовать всюду за своим хозяином. Им нравится наблюдать за делами человека, и иногда кажется, что они смогут заменить некоторых сотрудников. В этом посте усатые застуканы, так сказать, при исполнении...