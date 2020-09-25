15 котоработников, которым доверили ответственную должность

Кошки по своей натуре очень любопытны, и обожают следовать всюду за своим хозяином. Им нравится наблюдать за делами человека, и иногда кажется, что они смогут заменить некоторых сотрудников. В этом посте усатые застуканы, так сказать, при исполнении...
Источник:
Ссылки по теме:
- Котики, которых не надо спасать с деревьев. Им и так хорошо
- 18 пушистых «преступников», которых поймали с поличным и пристыдили
- Это не кот живёт у вас, это вы живёте у кота: 16 котиков, которые поселились в магазинах
- Обрили уже: 30 котов, которым сделали забавные стрижки перед операциями
- 19 раз, когда коты установили в доме свои порядки
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...