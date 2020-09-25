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Сообщество Без кота и жизнь не та 660 постов • 326 подписчиков подписаться
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15 котоработников, которым доверили ответственную должность

15 котоработников, которым доверили ответственную должность (16 фото)

Автор:
25 сентября 2020 23:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Любопытны   заменить   коты   наблюдать   работники   сотрудник   
397
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Кошки по своей натуре очень любопытны, и обожают следовать всюду за своим хозяином. Им нравится наблюдать за делами человека, и иногда кажется, что они смогут заменить некоторых сотрудников. В этом посте усатые застуканы, так сказать, при исполнении...

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Метки: Любопытны   заменить   коты   наблюдать   работники   сотрудник   
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