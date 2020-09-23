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Сообщество Без кота и жизнь не та 656 постов • 324 подписчика подписаться
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Это не кот живёт у вас, это вы живёте у кота: 16 котиков, которые поселились в магазинах

Это не кот живёт у вас, это вы живёте у кота: 16 котиков, которые поселились в магазинах (18 фото)

Автор:
23 сентября 2020 19:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   магазин   позитив   прикол   
1140
18
Когда-то эти коты были бездомными, но их жизнь изменилась, когда они переступили порог магазина. Забавная подборка котов, которые поселились в небольших магазинах и теперь чувствуют себя там как у себя дома.

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Метки: животные   кот   коты   магазин   позитив   прикол   
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1  комментарий
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Александр 2 часа назад
Это не кот живёт у вас, это вы живёте у кота: 16 котиков, которые поселились в магазинах
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3dmonkey

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