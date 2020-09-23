Это не кот живёт у вас, это вы живёте у кота: 16 котиков, которые поселились в магазинах

Когда у котиков нет дома, это всегда грустно. Вот некоторые из них и прибиваются к небольшим магазинам, где сердобольные продавцы их и подкормят, и обогреют. А как вид таких пушистых продавцов умиляет посетителей! Конечно, они не могут пройти мимо и не заснять это.