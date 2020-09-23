Это не кот живёт у вас, это вы живёте у кота: 16 котиков, которые поселились в магазинах

Когда-то эти коты были бездомными, но их жизнь изменилась, когда они переступили порог магазина. Забавная подборка котов, которые поселились в небольших магазинах и теперь чувствуют себя там как у себя дома.
Когда у котиков нет дома, это всегда грустно. Вот некоторые из них и прибиваются к небольшим магазинам, где сердобольные продавцы их и подкормят, и обогреют. А как вид таких пушистых продавцов умиляет посетителей! Конечно, они не могут пройти мимо и не заснять это.
3. «Я ходил по мокрой футболке»
Возможно, ходил он не просто так, а желая улучшить местное производство футболок. Кто знает, может быть в нём спит будущий великий дизайнер?
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 котиков, которые забыли, что они не супергерои
- 16 котов, чьё недовольное мяуканье можно услышать даже через монитор
- Пойманные во время чихания коты будто созданы для мемов
- Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота
- 19 раз, когда коты установили в доме свои порядки
62
Понравилось62
Новости партнёров
Загрузка...