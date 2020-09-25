Волосогрызка: Почему считается, что эти сибирские жуки опасны для волос?

Стопэ, стопэ, а как же волосы? Как же лысины на голове? Ведь неспроста же берутся такие байки! Да, на голове у неумытых таёжных модниц действительно могут появляться проплешины. Вот только учёные уже давным-давно доказали, что виной тому стригущий лишай. А жукам волосы нафиг не нужны, они безвкусной трухи в детстве наелись по самые гланды.

Максимум — могут коготками что-нибудь нечаянно поцарапать или порвать. Но это не со зла: жуки просто привыкли к экстремальному древесному альпинизму и не вдупляют, что нежная одежда такой цепкой хватки не терпит. Ну, и за палец больно цапнут, если вы будете больно ему докучать.