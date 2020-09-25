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Волосогрызка: Почему считается, что эти сибирские жуки опасны для волос?

Волосогрызка: Почему считается, что эти сибирские жуки опасны для волос? (7 фото)

Автор:
25 сентября 2020 19:31
Сообщество : Факты
Метки: интересно   насекомые   факты   
432
7

В средней полосе России, особенно в Сибири, ходит молва о кусачем чудище, что волосогрызом зовётся. Стал этот жук настоящим кошмаром для модниц и красоток земли русской. Большое усатое пугалище как сядет на голову, так непременно клок сострижёт и проплешину сделает. Летают жуки эти по сёлам и городам в поисках жертвы, а девки как увидят, так в стороны с визгом шарахаются... Так что же это за зверь такой фантастический?

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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6  комментариев
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978k
Сергей 3 часа назад
Интересный поворот!
Первый раз слышу (читаю), что этих забавных, но, в общем-то вредных жуков где-то называют волосогрызами!
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10k
Yasen_Perec 24 минуты назад
На этих личинок плотва хорошо идёт.
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9k
Сергей Гурковский 2 часа назад
Я родом из Якутии, там их было дофига, назывались "Стригуны"
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8k
котегRUS 3 часа назад
А если ему футболку в зубы вставить и резко дернуть жука за тело, то на футболке останется замечательный значок из головы усатого.. одним деревом станет больше на планете!
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15k
Олег 3 часа назад
А если этому жуку в жвала сунуть его же ус, он его перекусит.
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17k
kamanch 3 часа назад
Класс! Миф детства развеялся )))
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