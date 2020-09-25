Волосогрызка: Почему считается, что эти сибирские жуки опасны для волос?

В средней полосе России, особенно в Сибири, ходит молва о кусачем чудище, что волосогрызом зовётся. Стал этот жук настоящим кошмаром для модниц и красоток земли русской. Большое усатое пугалище как сядет на голову, так непременно клок сострижёт и проплешину сделает. Летают жуки эти по сёлам и городам в поисках жертвы, а девки как увидят, так в стороны с визгом шарахаются... Так что же это за зверь такой фантастический?
Где обитают фантастические твари? В России, конечно же!
Волосогрызками, или жуками-стригунами, называют больших жуков-усачей, чаще всего сосновых дровосеков. Не, ну а что? Они крупные (до 3 сантиметров), страшные (только гляньте на их усы, которые в 2,5 раза больше тела) и встречаются повсеместно по всей России-матушке: и в городских рощах, и в горных лесах, и в суровой северной тайге.
А связано это с пищевыми предпочтениями их червеобразных личинок, которых хлебом не корми — дай деревяшку заточить. Жизнь у личинки стригуна — то ещё удовольствие. Вся их диета состоит из твердокаменной древесины, которую не то что пережевать — откусить сложно! Титановыми челюстями они скоблят целлюлозные волокна, отгрызая щепочку за щепочкой.
Свежевыпеченная сосиска в древесине.
Но мало деревяшку сожрать, надо её ещё и переварить. Потому в желудке несъедобное месиво из опилок принимает ватага кишечных микробов. Благодаря им можно усвоить даже самую лютую дичь. Так живые бурилки медленно продвигаются вперёд, проедая в деревяшках длинные полые галереи.
Бригада шахтёров к вашим услугам.
Ясен пень, рост и развитие в таких условиях сильно замедляются — ведь питательных нутриентов в такой пище с гулькин нос, и почти вся добытая энергия тут же расходуется на проедание следующего участка туннеля. Так что личинкой усач может оставаться годами, а то и десятилетиями!
Известны случаи, когда жуки появлялись из мебели, сделанной более полувека назад!
А вот взрослые жуки живут недолго. Обычно всего несколько месяцев, в крайнем случае — лет. Жизнь их проста и незатейлива: летают по лесу, бухают забродивший древесный сок да размножаются. Самки ещё делают детей, запихивая кладку прямиком в ствол дерева. Чтобы пробить толстую кору, мамочка обзавелась жёстким и длинным яйцекладом, которому любой мужик обзавидуется. Так цикл повторяется год за годом, век за веком...
Стопэ, стопэ, а как же волосы? Как же лысины на голове? Ведь неспроста же берутся такие байки! Да, на голове у неумытых таёжных модниц действительно могут появляться проплешины. Вот только учёные уже давным-давно доказали, что виной тому стригущий лишай. А жукам волосы нафиг не нужны, они безвкусной трухи в детстве наелись по самые гланды.
Максимум — могут коготками что-нибудь нечаянно поцарапать или порвать. Но это не со зла: жуки просто привыкли к экстремальному древесному альпинизму и не вдупляют, что нежная одежда такой цепкой хватки не терпит. Ну, и за палец больно цапнут, если вы будете больно ему докучать.
Так что вот так. Не обижайте стригунов — и они вас не обидят...
Источник:
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Первый раз слышу (читаю), что этих забавных, но, в общем-то вредных жуков где-то называют волосогрызами!