Путин объяснил своё отношение к нетрадиционным бракам

Россия настороженно, но и с пониманием относится ко всему нетрадиционному, в том числе бракам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю, с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят", - высказал своё отношение Путин.
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Напомним, что не далее как восемь месяцев назад лидер России одобрил формулировку понятия "брак", как союз мужчины и женщины. Путин также заявил: «Пока я президент, у нас не будет родителей 1 и 2 — у нас будут папа и мама» . Иными словами, высказался против однополых браков.
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P.S. Хорошо высказался президент восемь месяцев назад, однако последние высказывания получились какие-то смазанные - получается, что если бы гомосексуальные браки производили на свет детей, то и разрешить можно? Неужели ситуация развивается по аналогии с пенсионным возрастом?
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При демократии об однополых браках (и о других важных вещах) спрашивают народ - устраивают референдум. Народ высказывает своё мнение - за, или, плять, против. Как ни странно, но против тоже бывает. Ещё одно коренное отличие демократий - при демократиях голоса считают честно.
При Путине за народ решает Путин и объявляет всем о том, как должен думать народ. А потом путинские СМИ объявляют его защитником интересов народа.
Вот и всё, вот и всё
В итоге в Великобритании юные дурачки меняют пол, а потом об этом жалеют, а в Германии наказывают родителей, которые против таких уроков в школе.
Так что ты или признай, что в тех странах демократии нет, или чушь не пиши.
Какие ж вы блин одноклеточные, все-таки..
Семьи, традиционные, из России валят пачками.
- если бы они производили детей, значит это было бы заложено природой, значит это норма. Есть в нашем мире существа двуполые или самооплодотворяющиеся, но человек к ним не относится)
"Неужели ситуация развивается по аналогии с пенсионным возрастом?"
- автор стал что-то подозревать!
мы тут уже почти родня. былаб другая тема, предложил бы "тыкать".
а тут засомневался. тебе шо, актуально????
никшни воще..
с Редькой вопросёбсуждаем.
не подмахивай когда джигиты говорят.