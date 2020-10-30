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Путин объяснил своё отношение к нетрадиционным бракам

Путин объяснил своё отношение к нетрадиционным бракам (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 октября 2020 01:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Нетрадиционные   браки   демография   отношение   политика   путин   россия   традиция   
921
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Россия настороженно, но и с пониманием относится ко всему нетрадиционному, в том числе бракам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"

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Метки: Нетрадиционные   браки   демография   отношение   политика   путин   россия   традиция   
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26  комментариев
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417
andr1kkk 3 часа назад
Что значит не производят детей? Лесбиянки не могут искусственно оплодотвориться ? Педики таки да. Я вообще не понимаю как в жопу можно долбиться, да [мат] с ним, Путин хотел сказать, что не могут новых налогоплательщиков рожать, а это невыгодно.
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7k
Star Link andr1kkk 2 часа назад
Настораживает, что ты очень хорошо знаешь все нюансы.
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3k
Vadim 4 минуты назад
Ой. Где-то я уже слышал "Пока я президент...". А вспомнил, про повышение пенсионного возраста. Ситуация начинает напрягать.
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5k
vitenok Полчаса назад
Пе.де.рас.тов на кол!!!
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6k
Сергей vitenok 8 минут назад
Так им это,вроде,нравится.
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5k
vitenok Сергей 7 минут назад
Уточняю, на раскалённый железный заточенный кол.
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5k
vitenok Полчаса назад
Я так понял, судя поминусам и плюсам, в этой теме п.ед.ер.асты веселятся.
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4k
Сергей 55 минут назад
Интересно а Алинка, к тому времени уже было можно?и по любви все было?
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19k
мистер Конвей Твитти Час назад
Ты сначала со своей личной жизнью разберись - странный развод на старости лет,какие-то мутные слухи о сожительстве с бывшей гимнасткой и т.д.,а потом учи жить других...
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57
Михаил Час назад
В чём коренное отличие путинского строя от демократии?
При демократии об однополых браках (и о других важных вещах) спрашивают народ - устраивают референдум. Народ высказывает своё мнение - за, или, плять, против. Как ни странно, но против тоже бывает. Ещё одно коренное отличие демократий - при демократиях голоса считают честно.
При Путине за народ решает Путин и объявляет всем о том, как должен думать народ. А потом путинские СМИ объявляют его защитником интересов народа.
Вот и всё, вот и всё
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8k
Antique computer Михаил 51 минуту назад
При демократии народ не спрашивают - просто начинают в начальной школе детям рассказывать об этой гомосексуальной мерзости и гендерах, не спрашивая родителей.

В итоге в Великобритании юные дурачки меняют пол, а потом об этом жалеют, а в Германии наказывают родителей, которые против таких уроков в школе.

Так что ты или признай, что в тех странах демократии нет, или чушь не пиши.
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155
ятам 2 часа назад
а как наличие или отсутствие однополых браков влияют на рождаемость?
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8k
Antique computer ятам 23 минуты назад
Для тех, кто не испорчен гомопропагандой, а в силу юного возраста еще не может разобраться, что хорошо, а что плохо - это очень плохой пример. Они смотрят и думаю, что это нормально, что можно быть геем , заключить однополый брак и жить без детей.

Какие ж вы блин одноклеточные, все-таки..
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7k
ГородДомов 3 часа назад
пи .да .ра .сам здесь не место .. сказал президент ..это если коротко
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57
Михаил ГородДомов Час назад
Да, но почему тогда президент всё ещё на месте?
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46
Бородач 4 часа назад
Вообще то производят. А проблема с демографической ситуацией так он и создал.
Семьи, традиционные, из России валят пачками.
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8k
Antique computer Бородач 22 минуты назад
Пруфов, разумеется, не будет.
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7k
Мегапихель 4 часа назад
"получается, что если бы гомосексуальные браки производили на свет детей, то и разрешить можно?"

- если бы они производили детей, значит это было бы заложено природой, значит это норма. Есть в нашем мире существа двуполые или самооплодотворяющиеся, но человек к ним не относится)

"Неужели ситуация развивается по аналогии с пенсионным возрастом?"

- автор стал что-то подозревать!
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44k
Albert GER 4 часа назад
Редька, а ты то шо этой темой озаботился???
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89k
Редька с хреном Автор поста Albert GER 4 часа назад
А Вы уважаемый, разглядели в моём скромном "творчестве" наличие определённого амплуа?
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44k
Albert GER Редька с хреном 3 часа назад
шо за на Вы???
мы тут уже почти родня. былаб другая тема, предложил бы "тыкать".
а тут засомневался. тебе шо, актуально????
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57
Михаил Albert GER Час назад
Всё нормально, он освещает все стороны его величества. Народу очень важно знать мнение величества на всё-всё-всё.
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44k
Albert GER Михаил 37 минут назад
к тебе ктото говорил???
никшни воще..

с Редькой вопросёбсуждаем.
не подмахивай когда джигиты говорят.
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−174
иван чернов 4 часа назад
все ясно пока рождаемость не повысится геев в стране не будет
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