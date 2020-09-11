"У меня Терешковой нет, чтобы думать о вечном": Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко

Комик высмеял главу Белоруссии и пересказал те самые "перехваченные Минском переговоры".
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал пародию на переговоры президентов России и Белоруссии. В ролике юморист высмеивает перехваченные разговоры Варшавы и Берлина, выборы и пандемию COVID-19 в Белоруссии.
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По словам "Лукашенко", белорусские спецслужбы получили первые слова очнувшегося Навального в немецкой клинике "Шарите", который просит, чтобы его срочно забрали домой.
"Здесь ужасная медицина! Все плохо. Рубли поменять очень сложно. Люблю Путина. Хочу домой", — передал слова Навального "Лукашенко".
"Глава Белоруссии" продолжил делиться нелепыми добытыми данными и заявил, что Ангела Меркель недавно заказывала пиццу "Четыре сыра" и попросила "добавить грибов". Что наверняка, по его словам, является неким шифром - ведь "добавьте", значит "навалите", то есть речь, очевидно, идет о Навальном. А "грибы" - это отравление.
Далее "Лукашенко" пересказал рассуждения Дональда Трампа с самим собой и сообщил, как сможет выиграть следующие выборы. Также он заявил, что в его стране никакой пандемии нет и "все должны работать", а те, кто не хочет этого делать, могут пересидеть в изоляции, в тюрьме.
А в конце "Лукашенко" поделился с "Путиным", что на улицах белорусских городов люди кричат "уходи" не ему, а осточертевшему 2020 году, который явно надоел гражданам больше, чем сам президент.
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Понравилось21
Ни заботы ни труда,
Галка загалдела,
Под окном с утра,
Птичке неизвестны ,
Чем живёт страна,
Птичка бабку топчет,
Думает одна,
Я не верю птичкам,
Доля их одна,
Поклевать погадить,
Прыгать у окна,
Не сужу я птичку,
Не сужу дитя,
Нет мозгов у птички,
Думает умна.)))