"У меня Терешковой нет, чтобы думать о вечном": Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко

Далее "Лукашенко" пересказал рассуждения Дональда Трампа с самим собой и сообщил, как сможет выиграть следующие выборы. Также он заявил, что в его стране никакой пандемии нет и "все должны работать", а те, кто не хочет этого делать, могут пересидеть в изоляции, в тюрьме.

А в конце "Лукашенко" поделился с "Путиным", что на улицах белорусских городов люди кричат "уходи" не ему, а осточертевшему 2020 году, который явно надоел гражданам больше, чем сам президент.