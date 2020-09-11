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"У меня Терешковой нет, чтобы думать о вечном": Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко

"У меня Терешковой нет, чтобы думать о вечном": Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 15:36
Сообщество : Юмор
Метки: видео   галкин   лукашенко   пародия   политика   путин   разговор   
1765
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1

Комик высмеял главу Белоруссии и пересказал те самые "перехваченные Минском переговоры".

Источник:

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Метки: видео   галкин   лукашенко   пародия   политика   путин   разговор   
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34  комментария
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1k
Том Сойер Час назад
"У меня Терешковой нет, чтобы думать о вечном": Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко
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5k
Maxo Минуту назад
Старушка видать достала...
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3k
Ваник 13 минут назад
У ваты пердаки порвало , вон сколько набежало , уверен если бы Галкин постебался над Трампом , они бы его до небес вознесли. Тупые х.ули , что с них взять .
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5k
Валерий 14 минут назад
И ничего ему за это не будет: ни концертов, ни зАмков, ничего абсолютно!
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−27
Филимонов Александр 18 минут назад
Всё это семейство Пугачевых зае.... Одна десять лет со сценой прощалась, всё не могла закончить прощание. Другой стал сочинять х....ю всякую.
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5k
B0n 22 минуты назад
Экий смельчак. А главное СМЕШНО-ТО КАК!
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1k
Ян Баян Полчаса назад
У мальчика есть бабушка. Она ему видимо и юморные сказки пишет.
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8k
кира 39 минут назад
Был неплохим юмористом, а стал бездарным клоуном.
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339
im240 52 минуты назад
не тем занимается. у него дома бабка невыебанная валяется, а он кривляется...
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921
Дмитрий ! im240 Полчаса назад
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41k
Цыц тут у меня im240 Полчаса назад
Я, конечно, свечку не держал, но может он кривляется после основной работы в личное время?
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339
im240 Цыц тут у меня 3 минуты назад
вы ту бабку видели? там 'работы' на 20 часов в сутки. когда у него свободное время может быть
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4k
RomaXz 54 минуты назад
Интересно. Я думал, Галкин - второй Задорнов. Только " ну тупыыые" не хватает. А он вдруг стал шутить на властью. Что произошло?
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711
Go Час назад
Жыденок, клоун и геронтофил. Больше добавить нечего.
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86k
сапер Водичка Час назад
"У меня Терешковой нет, чтобы думать о вечном": Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко
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5k
maclay Час назад
Ему, где-то на Садовом кольце, надо убить действительно человека, что-бы ...
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75
Alex Wist Час назад
Молодец, деньги не пахнут и на Первом у "тирана" подрабатывает и когда "хозяева" попросят тоже тявкнет. Наш вот тоже и нашим и и вашим "шутил" на сцене, выбрали президентом. Может и этот мылится, надоело каждый день браться за старое...
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426
Любушка Час назад
Для того, чтобы прокормить престарелую жену, талантливый сатирик превратился в подобие погремушки. Главное, чтобы шумело, а о чем, не важно.
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7k
Prostovopros Любушка Полчаса назад
А при чём тут прокорм жены? И тебя прокармливает кто-то? И за что?
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4k
vitenok Час назад
Бл.ть, меня от этого геронтофила блевать тянет.
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7k
Prostovopros vitenok Полчаса назад
Но вот слушаешь же - раз ты здесь...
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405
Полнооборудованный лосось vitenok Полчаса назад
Только от этого? А остальные норм?...
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9k
Taximaxi Час назад
Птичка Божия не знает,
Ни заботы ни труда,
Галка загалдела,
Под окном с утра,
Птичке неизвестны ,
Чем живёт страна,
Птичка бабку топчет,
Думает одна,
Я не верю птичкам,
Доля их одна,
Поклевать погадить,
Прыгать у окна,
Не сужу я птичку,
Не сужу дитя,
Нет мозгов у птички,
Думает умна.)))
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181
Старичок Час назад
Так вот как выглядит мамкин иксперд
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40k
Дмитрий 2 часа назад
Чет он не смешной какой-то стал.
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18k
Тр-тр Митя Дмитрий Час назад
А разве был?
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2k
Архимед 2 часа назад
а пусть он спародирует то, как вся западная "прогрессивная" общественность доказывала , как мы отравили скрипалей и навального
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3k
Горожанин Архимед Час назад
Здесь ум и совесть нужны. А Галкин - это не Задорнов.
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2k
Архимед Горожанин Час назад
бесспорно
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9k
Taximaxi Горожанин Час назад
Здесь нужна смелость отказаться от гастролей в [мат]. Где причмокивая можно доказывать местным выживающим русским ,что у них как бы ,с точки зрения педераста Московского , нет совсем проблем.Не обращая при этом на ох’уевшие от таких новостей лица в зале.
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405
Полнооборудованный лосось Горожанин 22 минуты назад
Лучше не скажешь. Задорнов человечище был. А это просто Максим Пугачёв...
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736
The mask Горожанин 17 минут назад
Интересно есть ли у Галкина американское гражданство? У "ума и совести" было.
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1k
Том Сойер 2 часа назад
"У меня Терешковой нет, чтобы думать о вечном": Галкин опубликовал пародию на разговор Путина и Лукашенко
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