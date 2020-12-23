Подписаны законы о расширении гарантий и сенаторстве бывшему президенту: я устал, я ухожу?

Авторами инициативы о расширении или принятии дополнительных гарантий стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым летом поправкам в конституцию. Утверждённый документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициативу о пожизненном праве на кресло в верхней палате палате парламента Путин подготовил и внёс для себя сам.Текст закона о порядке формирования Совета Федерации размещён на том же официальном ресурсе.