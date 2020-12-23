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Подписаны законы о расширении гарантий и сенаторстве бывшему президенту: я устал, я ухожу?

Подписаны законы о расширении гарантий и сенаторстве бывшему президенту: я устал, я ухожу? (1 фото + 5 видео)

Автор:
23 декабря 2020 13:24
Сообщество : Политика
Метки: Экс-президент   гарантии   дума   законы   политика   путин   россии   сенатор   
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22 декабря Президент России Владимир Путин подписал сразу два закона, непосредственно касающиеся его самого. Закон о расширении уже имеющихся гарантий неприкосновенности бывшего президента и закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.

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Метки: Экс-президент   гарантии   дума   законы   политика   путин   россии   сенатор   
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161  комментарий
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2k
Нескучный сад 6 часов назад
Старый дед понимает, что один останется на пенсии. Все теперешние "соратники" на лету переобуются и будут в рот новой власти заглядывать. А ему только что и остаётся на законы надеяться. Но, как уже правильно здесь писали, Конституцию в России можно легко и просто изменить...
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3k
aleksei 21 минуту назад
У нас правление все больше на африканские страны начинает походить
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−10
Alexander LightTiger Полчаса назад
А чего этот сцыкливый [мат] не прививается вакциной отечественного производства?
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−10
Alexander LightTiger Полчаса назад
[мат] сцыкливое!
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−9
3k
СЕРЫЙ 55 минут назад
Навальнятыши, ходорята, адепты "эха мацы" и читаели душителя анаконд снова в панике


Начали в судорогах по клавиатурам стучать, и кипятком испражняться
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1k
Denkk Час назад
Вот идиёт.! Подарил бы уже себе территорию России и усё. Чего мелочиться. Свободное посещение чего угодно и где угодно. Право трахать всё что шевелится, (если конечно у самого ещё шевелится), брать всё, что душа пожелает и т.д. и т.п. список можно продолжать до бесконечности.
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14k
Изподвыперта 3 часа назад
Презент для хохлов и либерастов. Не благодарите
Презент для хохлов и либерастов. Не благодарите
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13k
Hairy. Изподвыперта 2 часа назад
Это здесь причем?
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14k
Изподвыперта Hairy. 2 часа назад
Местным гейволюционерам распечатать и повесить в углу как икону.
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13k
Hairy. Изподвыперта 2 часа назад
Наху.я?
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14k
Изподвыперта 3 часа назад
Окропим либерастное кубло святой водичкой немного. Чтоб трясло аж на генетическом уровне
Окропим либерастное кубло святой водичкой немного. Чтоб трясло аж на генетическом уровне
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65k
max Изподвыперта 2 часа назад
Ну вот иди и окропи либерала антисоветчика Владимира Владимировича, вместе с его командой.
Лаврентия он показывает...
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281
Юрий 3 часа назад
Ну всё, скоро в мавзолей, менять Ленина
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36k
Андрей 3 часа назад
Ну что, чегевары, когда революция?
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14k
Изподвыперта Андрей 3 часа назад
Ща, вождя только для гейволюции выберут из недотравленных смурфиков
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36k
Андрей Юрий 3 часа назад
Мир переменился. Хавчик на самом деле стоит копейки, благодаря новым технологиям. Голод можно сделать только искусственно, чтобы поднять массы. А так - голод, потому что неурожай и все вышли или потому что нет денег, то такого не будет. Пряники на такой случай есть и их раздадут. А бунт сам по себе бесполезен. в нём нет согласия. Лебедь тянет в небеса, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Бунт от малоэффективный и легко разгоняемый.
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36k
Андрей Изподвыперта 3 часа назад
А старый чем плох? Трусы постирать и снова в бой!
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121
Вася с ложкой Андрей 47 минут назад
Мне как то тема по барабану ..Мне интересно какие технологии сделали хавчик копеечным .И какой именно ....Не будите так любезны, в 2 словах .
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11k
Алекс Юрий 5 минут назад
Ипло от голода не трескается еще?
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5k
any_key 3 часа назад
не люблю авторов, пишущих о правильном пользовании старых зажигалок и, имеющих претензию на оригинальность своих политических взглядов.
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968
Андрей Манахов 3 часа назад
Дурень думкой богатеет))) В Гааге сенаторствовать будешь. )))
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592
Ratibor 3 часа назад
Ни куда он не уйдет, дед ни чем уже не управляет и не понимает что происходит и где он находится, он боится...
Ссылка youtu.be

Вот мне кажется тут все по делу сказано, хотя....
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Комментарий удален. Причина: флуд
90
90
маленький вовочка 3 часа назад
ограбил страну и неприкосновенным стал
так россиян ещё не разводили .....
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36k
Андрей маленький вовочка Час назад
а как хохловцев разводили?
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90
маленький вовочка Андрей Час назад
спроси у них, если легче станет, лошара
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Комментарий удален. Причина: флуд
2k
377
Serg Dex 4 часа назад
Можно подумать что-то изменится с его уходом, систему он выстроил ого-го, пока бюрократы не доведут дело до полного пи_ца или олигархи не сольют все в обмен на плюшки ничего тут не изменится, ну а если сапог или ещё такой раведчег какой прийдет то вообще жить будем за забором.
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Андрей Serg Dex 3 часа назад
так какие ваши предложения?
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13k
19k
мистер Конвей Твитти 4 часа назад
Старый предводитель стерхов хорошо устроился.Буквально как в любимом всей быдлотой тосте:"Чтобы всё было и ничего за это не было"...
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36k
Андрей Слава 2 часа назад
Дык может скинемся всем миром за нашего, народного, не мироедушку?
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3k
Слава Андрей 2 часа назад
Можно. Чур я собираю деньги. Номер Яндекс кошелька 545678867766
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36k
Андрей Слава Час назад
Мы же деньги на предвыборную гонку мистера Конвэя Твинти собираем, я правильно понял?
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3k
СЕРЫЙ Андрей 52 минуты назад
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32k
Гёз Уленшпигель мистер Конвей Твитти 14 минут назад
Подписаны законы о расширении гарантий и сенаторстве бывшему президенту: я устал, я ухожу?
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5k
Игорь Михайлов 4 часа назад
Подписаны законы о расширении гарантий и сенаторстве бывшему президенту: я устал, я ухожу?
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