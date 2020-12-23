Подписаны законы о расширении гарантий и сенаторстве бывшему президенту: я устал, я ухожу?

22 декабря Президент России Владимир Путин подписал сразу два закона, непосредственно касающиеся его самого. Закон о расширении уже имеющихся гарантий неприкосновенности бывшего президента и закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.
Авторами инициативы о расширении или принятии дополнительных гарантий стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Она соответствует принятым летом поправкам в конституцию. Утверждённый документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициативу о пожизненном праве на кресло в верхней палате палате парламента Путин подготовил и внёс для себя сам.Текст закона о порядке формирования Совета Федерации размещён на том же официальном ресурсе.
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Согласно закону бывший глава государства получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру.
Это правило также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку. Привилегии предоставляются не только в отношении действий в период исполнения президентских полномочий, но и вне него.
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Лишить таких гарантий бывшего лидера может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении: решение должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения её специальной комиссии.
При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае его отклонят.
Как отмечал Клишас, неприкосновенность экс-президента по истечении полномочий предусмотрена и в других странах.
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Согласно разработанного и уже подписанного президентом Путиным закона о праве на пожизненное сенаторство, бывший президент приобретает статус сенатора с момента подачи заявления в Совфед: на это даётся три месяца со дня прекращения полномочий. Если же они истекли до принятия закона, заявление можно подать в любое время.
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Закон также позволяет действующему главе государства назначать сенаторов. Их, должно быть, не больше 30, причём на пожизненное членство могут претендовать лишь семеро (остальные — на шесть лет) и только граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
Учитывая, как-то так совпавшее одновременное подписание действующим президентом двух законов, регламентирующих права бывших президентов, а также вспоминая, как первый президент России Борис Николаевич Ельцин, чьим приемником являлся Путин, неожиданно сделал заявление и ушёл в отставку перед самым Новым 2000 годом, невольно задаёшься вопросом: а не собирается ли Владимир Владимирович повторить шаг своего учителя и наставника, спустя двадцать один год?
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Начали в судорогах по клавиатурам стучать, и кипятком испражняться
Лаврентия он показывает...
Вот мне кажется тут все по делу сказано, хотя....