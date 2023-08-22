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25 странных тату, которые хочется развидеть

25 странных тату, которые хочется развидеть

Автор:
22 августа 2023 18:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жутко   люди   неудачные тату   неудачные татуировки   странные тату   тату   тату-мастер   татуировка   татуировки   
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Не все люди ответственно и осознанно подходят к выбору татуировки или тату-мастера. Некоторые живут по принципу "И так сойдёт!", не особо задумываясь о качестве или смысле, заложенном в рисунок на теле. Взглянем на странные и жутковатые примеры татуировок, которыми поделились в сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   жутко   люди   неудачные тату   неудачные татуировки   странные тату   тату   тату-мастер   татуировка   татуировки   
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MPEG-8 Час назад
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Дмитрий Круглов 20 минут назад
Фу, гангрена!
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Егор 48 минут назад
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