25 странных тату, которые хочется развидеть

1260
26
Не все люди ответственно и осознанно подходят к выбору татуировки или тату-мастера. Некоторые живут по принципу "И так сойдёт!", не особо задумываясь о качестве или смысле, заложенном в рисунок на теле. Взглянем на странные и жутковатые примеры татуировок, которыми поделились в сети.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Эти люди даже не осознают, насколько ужасны их татуировки
- Художник делает татуировки, похожие на нашивки
- 20 случаев, когда люди очень сильно пожалели о сделанной татуировке
- Тонкая работа: изысканные татуировки Евы Карабудак
- Гиперреалистичные портретные татуировки от Олега Шепеленко
Метки: Юмор жутко люди неудачные тату неудачные татуировки странные тату тату тату-мастер татуировка татуировки
Новости партнёров
реклама