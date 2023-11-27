14 человек, которые обновили свои татуировки, вдохнув в них новую жизнь

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Татуировка - это на всю жизнь. Но можно её переделать при желании, если рисунок не нравится. Герои нашего поста обновили свои картинки на теле: кто-то добавил красок, другие сделали совершенно новый рисунок.
1. Техника "кавер-ап" стала настоящим спасением для тех, кто хочет избавиться от устаревших тату
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4. Яркие линии, абстрактные формы и яркие цвета создают уникальные и невероятно стильные образы
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