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14 человек, которые обновили свои татуировки, вдохнув в них новую жизнь

14 человек, которые обновили свои татуировки, вдохнув в них новую жизнь

Автор:
27 ноября 2023 17:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   красиво   новая жизнь старых тату   перекрытие тату   тату   тату-мастер   татуировки   фото   
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Татуировка - это на всю жизнь. Но можно её переделать при желании, если рисунок не нравится. Герои нашего поста обновили свои картинки на теле: кто-то добавил красок, другие сделали совершенно новый рисунок.

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Метки: до и после   красиво   новая жизнь старых тату   перекрытие тату   тату   тату-мастер   татуировки   фото   
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