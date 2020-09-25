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Байкерша из Ярославля врезалась в открытую дверь авто - момент столкновения попал на видео

Байкерша из Ярославля врезалась в открытую дверь авто - момент столкновения попал на видео (7 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 10:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   байкер   встретилась с дверью   дтп   мотоцикл   ярославль   
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Мотосезон для Анжелики Денисовой оказался закрыт после встречи с дверью авто, за рулем которого находилась женщина.

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Метки: аварии   байкер   встретилась с дверью   дтп   мотоцикл   ярославль   
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36  комментариев
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33k
dima423 Час назад
у меня видео нет почему то...
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2k
aleksei 50 секунд назад
Повезло, что хоть ехала медленно
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10k
Алекс 12 минут назад
Если бы дело происходило в Германии.
- в зоне 30 была бы виновата байкерша.
- в зоне 50 соотвеьственно автомобилистка.
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19k
hebpat 19 минут назад
две дебилки это силка
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6k
DumDum 24 минуты назад
Таксист - плохой охотник. Если бы не чукча, баба ушла б...
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16k
Lunatic Asylum Полчаса назад
Да обе хороши. Одна без эквипа ездит и жмется к припаркованным тачкам, вторая по сторонам не смотрит.
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4k
Борис Полчаса назад
Двери от машин очень коварная штука, всегда смотрю на щели в кузове, когда просачиваюсь в пробках. Обычно за мгновение до открытия можно успеть заметить увеличение зазора.
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65k
Варакин Алексей Полчаса назад
Ну вот нихрена не пойму...а че, как все по своему ряду не ехать? Для хрустов это западло?
Ну вот нихрена не пойму...а че, как все по своему ряду не ехать? Для хрустов это западло?
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7k
Иван Акимов Полчаса назад
Первое правило водилы это "Верти башкой!!!". У дуры в тачке следет отобрать права!
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56k
Viktor 37 минут назад
Бля, они то и на четырёх колёсах не очень - куды ты на два прёсси?
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2k
Андрина 40 минут назад
6 лет стажа,а так опасно едет.
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7k
Maddy8 42 минуты назад
Не байкер,а хруст.
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1k
Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
Две писды соревновались кто из них тупее
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3k
алексей 46 минут назад
Посмотрел внимательно видео, моцик в какой то момент был в мёртвой зоне и время у нее было объехать дверь, короче обе зевнули.
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1k
Андрей 48 минут назад
Хруст он и есть хруст
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292
dogz 55 минут назад
Рег снимал на тапок (по качеству видео)?
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6k
KOSTELLO Час назад
Одна дура в зеркала не смотрит и двери как в холодильнике распахивает, другая дура едет по ублюдски, вечно с прицелом на междурядье, плюс еще без экипа.
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4k
Алексей Час назад
Обоюдка. Мотодама нарушила сразу два пункта пдд
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2k
мемфрид Час назад
Ну шо скажешь- не свезло
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234
Юрий Матвеев Час назад
вот поэтому в германии учат открывать водительскую дверь правой рукой. Тут хочешь - не хочешь придётся повернуться телом и заодно посмотришь в зеркало. Вина автоледи 100%
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565
Kanifolkin Час назад
Вот и встретились, два - одиночества... Это ж надо такое совпадение - ну просто праздник какой-то...

Вот и встретились, два - одиночества... Это ж надо такое совпадение - ну просто праздник какой-то...
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