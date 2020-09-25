Байкерша из Ярославля врезалась в открытую дверь авто - момент столкновения попал на видео

ДТП, которое произошло на проспекте Ленина в Ярославле, считают жители города, произошло по невнимательности обеих дам. Одна просто не посмотрела в зеркало, прежде чем открыть дверь. Другая не просчитала того, что ее можно и не заметить. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?