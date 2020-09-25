Байкерша из Ярославля врезалась в открытую дверь авто - момент столкновения попал на видео

Мотосезон для Анжелики Денисовой оказался закрыт после встречи с дверью авто, за рулем которого находилась женщина.
И снова традиционная рубрика "Женщина и руль". На этот раз в ней история, в которой поучаствовали сразу две представительницы прекрасного пола. Одна из них сидела за рулем авто, другая - "пилотировала" байк.
Анжелика Денисова спешила в салон красоты, но коварная встреча с дверью автолюбительницы помешала ее планам.
Анжелика, водительский стаж которой составляет шесть лет, с горечью заметила, что придется закрыть мотосезон. Сама девушка, к счастью, практически не пострадала, а вот ее железный конь нуждается в починке.
ДТП, которое произошло на проспекте Ленина в Ярославле, считают жители города, произошло по невнимательности обеих дам. Одна просто не посмотрела в зеркало, прежде чем открыть дверь. Другая не просчитала того, что ее можно и не заметить. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?
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- в зоне 30 была бы виновата байкерша.
- в зоне 50 соотвеьственно автомобилистка.