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Рэпер на Infiniti сбил пешеходов и протаранил здание - одной из пострадавших ампутировали ступню

Рэпер на Infiniti сбил пешеходов и протаранил здание - одной из пострадавших ампутировали ступню (8 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 08:12
Сообщество : Аварии
Метки: infiniti   Эллей   авария   дтп   москва   столкновение   
1364
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И снова лихачи на дорогих машинах доказывают свою крутость. Вчера, 21 сентября, днем рэпер Эллей на большой скорости врезался в стену здания в Москве, попутно сбив нескольких пешеходов. Одна женщина серьезно пострадала.

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Метки: infiniti   Эллей   авария   дтп   москва   столкновение   
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15  комментариев
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725
ZAeblos 44 минуты назад
Еб@ло крошить нужно таким мудакам. Царëк бл@дь. Ломать колени в обратную сторону что бы не мог больше за руль садиться.
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639
pbkadastr2008 Полминуты назад
Гражданин Пашаев! Вас тут надо...
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1k
Запускайте Берлагу! 4 минуты назад
Теперь вон гражданин-рэпер
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1k
Гончаров Николай 14 минут назад
Эй, рэпер! Есть контак хорошего адвоката, правда берет дорого. Зато с ним 100% засветишься на ТВ!
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269
Себастьян Перейра 16 минут назад
Реперов развелось как педиков. Хотя может это закономерность.
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584
Derzkiy_xAxAlb Полчаса назад
Рэп - говномузыка для быдлоты и подражание нЭграм черножопым.
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11k
Corvus Corax Derzkiy_xAxAlb 4 минуты назад
А он и есть черножопый...
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2k
aleksei Полчаса назад
Пусть свой нигерский рэп на нарах зачитает, сразу узнает, где ему место
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−34
Юрий Полчаса назад
За ефремовым отправьте, пусть друг другу стихи читают. Псц, вроде с одним разобрались - так тут второй вылез.
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2k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Понторез! Жаль что в тюрьму а не на погост.
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18k
Батончик с маком 36 минут назад
кто этим обезьянам права выдаёт? им даже на ишаках нельзя разрешать передвигаться - либо съедят, либо вые.бут
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4k
sivanov1079 37 минут назад
И что, трезвый был? А диаспора взяла ситуацию на контроль? Вся надежда на Пашаева.

З.ы. зае..ли артисты...
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7k
Кыся 42 минуты назад
Вот пусть там свой реп и читает. Лет 10, а лучше больше. Там оценят.
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11k
Колька Валеркин сын 44 минуты назад
3.14здец, вот лучше бы этого козла на столб размотало.
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2k
Арт 45 минут назад
Опять очередной читатель рэпа ртом, и к тому же ссаный хач, опять наехал на людей! На рудники его с*ку, лет на 15... И пожизненно лишить прав!
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