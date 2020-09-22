Рэпер на Infiniti сбил пешеходов и протаранил здание - одной из пострадавших ампутировали ступню

В результате аварии серьезно пострадали две женщины и мужчина. Одной из раненых, 49-летнему преподавателю московского вуза в ходе операции удалили стопу. Другая пострадавшая получила переломы рук и ног, а также серьезную травму головы. У мужчины предварительно диагностированы тяжелые травмы позвоночника, закрытая ЧМТ и переломы бедер. Рэпер виновником ДТП себя не считает - просто стечение обстоятельств, но от ответственности за совершенное не отказывается и готов помогать жертвам аварии.