Рэпер на Infiniti сбил пешеходов и протаранил здание - одной из пострадавших ампутировали ступню

И снова лихачи на дорогих машинах доказывают свою крутость. Вчера, 21 сентября, днем рэпер Эллей на большой скорости врезался в стену здания в Москве, попутно сбив нескольких пешеходов. Одна женщина серьезно пострадала.
По последним данным четыре человека пострадали в результате ДТП с Infiniti, которой управлял некто Эллей (Эльмин Гулиев). За три года это четвертая авария, в которую попал певец ртом. На нем висят неоплаченные штрафы, но автолюбитель по-прежнему садится за руль.
Камеры зафиксировали, как белая Infiniti сначала нарушает ПДД всего за сто метров до места происшествия, двигаясь на красный свет, сталкивается с Мерседесом, а затем на скорости влетает в стену здания на Остоженке (в районе дома 47).
Один из пострадавших, как можно заметить на видео, оказался буквально впечатанным в стену здания. Другие пешеходы от удара разлетелись по сторонам.
Видео с места происшествия
Виновник ДТП об аварии говорит так: "Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей."
Между тем, водитель "Мерседеса", с которым столкнулась машина Эллея, говорит, что ехал на разрешенный сигнал светофора и увернуться от столкновения с Infiniti просто не мог - авто неслось на высокой скорости. Такого же мнения придерживаются и эксперты, считающие, что авто нарушителя двигалось со скоростью не менее 90 км/час (при разрешенной - до 60км/ч). На такой скорости даже при желании затормозить перед пешеходами было просто невозможно. Что касается водителя "Мерседеса", то он "вообще не имел шансов заранее увидеть эту машину, которая двигалась на красный сигнал светофора. Тем более с регулируемого перекрестка он выезжал вторым, что приглушает внимание к помехам", - считает эксперт Татьяна Елисеева.
В результате аварии серьезно пострадали две женщины и мужчина. Одной из раненых, 49-летнему преподавателю московского вуза в ходе операции удалили стопу. Другая пострадавшая получила переломы рук и ног, а также серьезную травму головы. У мужчины предварительно диагностированы тяжелые травмы позвоночника, закрытая ЧМТ и переломы бедер. Рэпер виновником ДТП себя не считает - просто стечение обстоятельств, но от ответственности за совершенное не отказывается и готов помогать жертвам аварии.
Уроженец Азербайджана около пяти лет назад переехал в Москву. На жизнь в столице зарабатывает, выступая в ночных клубах. В отношении лихача будет возбуждено уголовное дело. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.
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