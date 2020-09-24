Картошка в СССР: 6 интересных фактов

На полу в магазине стояли большие весы. Продавец включал механизм и транспортная лента, как эскалатор, доставляла картофель к весам. Покупатель подставлял сумку, обычно плетёную сетку, и в неё сыпался картофель вместе с комками земли и грязью.

А ещё в городе было много небольших овощных павильонов.