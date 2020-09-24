Картошка в СССР: 6 интересных фактов

Не будем тянуть резину, а сразу начнем вспоминать
1. Советские граждане делали запасы картофеля
Осень. На зиму нам нужно сделать запас картошки. Не килограмм или десять. Покупали большими мешками. В каждый мешок вмещалось примерно 35 - 40 кг. картофеля. Мы покупали от 4 до 6 мешков (конечно в зависимости от размера семьи). Такой картофель родители заказывали у себя на работе. Отец на заводе, мама в своём НИИ. Мешки привозили на грузовике к подъезду. Хранили картошку в подвале дома, где у каждой семьи было своё место, с дверью и замком.
2. В овощных магазинах часто стоял очень плохой запах
Если же нужно было «немного» картошки, килограмм 10, то покупали ее в овощном магазине. Цену я помню такую (в разные годы) от 8 до 12 копеек за килограмм. В овощном магазине всегда стоял запах гниющей капусты и картошки. Картошка продавалась такая, какой её и привезли с поля или с овощной базы. Не просто грязная, среди картошки были и комья земли!
На полу в магазине стояли большие весы. Продавец включал механизм и транспортная лента, как эскалатор, доставляла картофель к весам. Покупатель подставлял сумку, обычно плетёную сетку, и в неё сыпался картофель вместе с комками земли и грязью.
А ещё в городе было много небольших овощных павильонов.
3. Картошка на рынке
Можно было пойти на рынок и купить картошку там. Цена была уже выше. Но и картошку на рынке можно было выбрать разную по качеству, и она была значительно чище. Вот цену к сожалению не помню. Мы редко ходили на рынок за покупками.
4. Работа на овощной базе
Сегодня я приду домой пораньше — так говорила мама, когда её институт привлекали к работе на овощных базах. Обычно работали до обеда. Что делали на овощной базе работники умственного труда? В основном перебирали овощи, в том числе и картошку. Рабочих на такую работу не привлекали. По крайней мере мой отец ни разу не был на овощной базе.
5. Школьники на картошке
Несколько раз осенью старшеклассников везли «на картошку». Когда привозили нас, мы лишь подбирали с поля тот картофель, который не смог забрать комбайн. Собирали в вёдра, потом ссыпали в мешки. Работали пару дней за осень.
Нас привозили на автобусе. Работали до обеда, а потом вкусно кормили в колхозной столовой, и везли домой. Деньги мы за это не получали. Это была помощь колхозникам.
6. Студенты на картошке
А вот когда студенты ехали на картошку, это было уже совсем не так. Я ездил сразу после поступления в институт. Работали мы больше месяца. Жили в отдельном доме. Сами готовили еду, топили печь, ходили на ферму за молоком. Работали вплоть до заморозков. Там и познакомился со своими будущими друзьями. Работали на картофелеуборочных комбайнах.
Такой комбайн ехал по полю, собирал картофель, а мы четверо находились в специальной полуоткрытой кабине. Перед нами шла конвейерная лента, мы откидывали с неё камни, различные железяки, которые вместе с картошкой выкапывал комбайн. Девчонки визжали, когда по ленте вдруг пробегала мышь или крыса. В кабине был сильный шум и вибрация.
Сейчас уже мало кто делает запасы картошки на зиму. Про картофельные мешки наверное знают лишь огородники и дачники. А современные студенты и не подозревают, как весело и интересно было на картошке. Они многое потеряли.
Источник:
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Лучше бы я картошку с магазина носил!
Может и дёшево, да только не к нашей зарплате.
Свекровь купила 10 кг картошки. Я честно почистила эти гнилушки.
Знаю же, что запах картофельной гнили не вывести, но деньги потрачены!
Попробовала сделать хоть что-нибудь.
Натёрла, добавила немного муки и соли, испекла картофельные оладьи.
Воняют!
Мы совсем уже собрались их выкинуть.
Тут свёкор заходит на кухню. Цапает оладушку. Игнорирует мой вопль: "Брось эту гадость!"
И началось!
Свёкр на свекровь "наезжает", мол, она не умеет готовить картофельные оладьи, а вот невестка сделела "как у мамы"!
Свекровь чуть не плачет - она готовить очень хорошо.
И тут до меня доходит: свёкор-то - блокадник. Вот ТЕ картофельные оладьи из гнилых очисток мне случайно удалось воспроизвести.
Никакие уговоры не помогли - утащил миску в комнату, и всё съел.
А там рысцой, и не стонать!
Небось картошку все мы уважаем,
Когда с сальцой её намять.
(В. Высоцкий)
Но! мы ездили на морковь)
Что касается выезда школьников на картошку, то, например, у нас во Владимире это было не несколько раз за осень, а мы весь сентябрь вместо учёбы работали на плантациях соседнего совхоза, и собирали не только картошку, но и вообще всё, что там выращивалось - морковь, капусту, свёклу, турнепс. То же самое касалось и института: первый-второй курсы начинали учебный год с месячного сбора урожая, освобождались от трудовой повинности только те, кто летом работал в стройотряде или смог на сентябрь пристроится на свою кафедру каким-нибудь лаборантом.
P.S. Честно говоря, у меня эти выезды "на картошку" привили полнейшее отвращение к сельскохозяйственному труду, больше сорока лет прошло с тех пор, а я до сих пор бегу, как чёрт от ладана, от малейших попыток привлечь меня на даче к аграрным занятиям:)
1) "В овощных магазинах часто стоял очень плохой запах" "Не просто грязная, среди картошки были и комья земли!"... Что за пропагандоновское передергивание? Картофель проходил черезвыбро сетку, поэтому комьев земли не было, но от клубня бывало отваливалась присохшая земля. Куски бывали изредка размером в несколько сантиметров, обычно просто обсыпающаяся пыль-земля. Несколько грамм на кило, ну может максимум грамм 100 на полную сетку в 10кг. При цене в 8 копеек обычный человек на дневную зарплату мог купить около 100 кг картофеля. Автор пойдет сегодня и купит мытого картофеля при сегодняшних зарплатах - около 30 кг. И зачем говорить про 1% земли если картошка была почти бесплатной. На овощные базы мы, школьники часто бегали - помогали грузить ящики и получали благодарность - когда виноградом, когда квашеной капустой, когда еще чем. Но неофициально понятно. Выезд на картошку всегда было праздником. Работы мало, веселья много
Я ходил в разные ов магазины и нигде не было плохого запаха, конечно повышенная сырость и запах овощей. Никакой тухлятины. Если автор не русофоб - значит его магазин имел таких тухлых сотрудников, но это - редкость.
2) картофель вместе с комками земли и грязью.
да, если осень солнечная и тёплая, то было классно. по вечерам "танцы- шманцы-обжиманцы", "ах корнет, молодость, молодость", "Мы бродили с тобой до зари... Как поют до утра соловьи".
зашибись.
а потом как зарядят дожди 24/7, а отопления в бараке нет, одежда не сохнет, постели сырые, и тепло только в бане раз в неделю, и в поле грязь на сапоги налипает по самые колокольчики.
и всё, сразу 3,14дец всей романтике. :)
но всё-равно, вспоминаешь с теплом.
ах корнет, молодость, молодость...