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Картошка в СССР: 6 интересных фактов

Картошка в СССР: 6 интересных фактов (10 фото)

Автор:
24 сентября 2020 12:42
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   факты   
1309
10

Не будем тянуть резину, а сразу начнем вспоминать

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Метки: СССР   интересно   факты   
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35k
doker 5 часов назад
Вплоть до 82г года мать посылала за картошкой в "Овощи". Брал на рубль 10кг в сетках (точную фасовку не помню). Нести было тяжело и далеко. Не нравилось мне это дело. В 82 отцу выделили "дачу".

Лучше бы я картошку с магазина носил!
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11k
Змей Горыныч 2 часа назад
Картошка в СССР: 6 интересных фактов
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754
all7ex 2 часа назад
Рабочие, тоже участвовали. У завода ,где я работал ,был подшефный совхоз. Ездили и на прополку и на уборку. И там же картоху покупали, значительно дешевле.
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Мы ленинградцы. Картошка - из магазина.
Может и дёшево, да только не к нашей зарплате.
Свекровь купила 10 кг картошки. Я честно почистила эти гнилушки.
Знаю же, что запах картофельной гнили не вывести, но деньги потрачены!
Попробовала сделать хоть что-нибудь.
Натёрла, добавила немного муки и соли, испекла картофельные оладьи.
Воняют!
Мы совсем уже собрались их выкинуть.
Тут свёкор заходит на кухню. Цапает оладушку. Игнорирует мой вопль: "Брось эту гадость!"
И началось!
Свёкр на свекровь "наезжает", мол, она не умеет готовить картофельные оладьи, а вот невестка сделела "как у мамы"!
Свекровь чуть не плачет - она готовить очень хорошо.
И тут до меня доходит: свёкор-то - блокадник. Вот ТЕ картофельные оладьи из гнилых очисток мне случайно удалось воспроизвести.
Никакие уговоры не помогли - утащил миску в комнату, и всё съел.
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24k
Acu900 4 часа назад
Значит так: автобусом до Сходни доезжаем,
А там рысцой, и не стонать!
Небось картошку все мы уважаем,
Когда с сальцой её намять.
(В. Высоцкий)
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3k
ezhik 4 часа назад
нас на картоху не возили

Но! мы ездили на морковь)
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59k
Gogaren_3Meu 5 часов назад
По ценам: в центральной России в 70-е годы в сентябре цена картошки падала даже до 5 копеек за кило, а, например, в Саратове она стоила не ниже 30 копеек.
Что касается выезда школьников на картошку, то, например, у нас во Владимире это было не несколько раз за осень, а мы весь сентябрь вместо учёбы работали на плантациях соседнего совхоза, и собирали не только картошку, но и вообще всё, что там выращивалось - морковь, капусту, свёклу, турнепс. То же самое касалось и института: первый-второй курсы начинали учебный год с месячного сбора урожая, освобождались от трудовой повинности только те, кто летом работал в стройотряде или смог на сентябрь пристроится на свою кафедру каким-нибудь лаборантом.

P.S. Честно говоря, у меня эти выезды "на картошку" привили полнейшее отвращение к сельскохозяйственному труду, больше сорока лет прошло с тех пор, а я до сих пор бегу, как чёрт от ладана, от малейших попыток привлечь меня на даче к аграрным занятиям:)
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6k
sumrаknn 5 часов назад
Ох уж эти "факты" ))). Что ж как воняет то от таких фактов?
1) "В овощных магазинах часто стоял очень плохой запах" "Не просто грязная, среди картошки были и комья земли!"... Что за пропагандоновское передергивание? Картофель проходил черезвыбро сетку, поэтому комьев земли не было, но от клубня бывало отваливалась присохшая земля. Куски бывали изредка размером в несколько сантиметров, обычно просто обсыпающаяся пыль-земля. Несколько грамм на кило, ну может максимум грамм 100 на полную сетку в 10кг. При цене в 8 копеек обычный человек на дневную зарплату мог купить около 100 кг картофеля. Автор пойдет сегодня и купит мытого картофеля при сегодняшних зарплатах - около 30 кг. И зачем говорить про 1% земли если картошка была почти бесплатной. На овощные базы мы, школьники часто бегали - помогали грузить ящики и получали благодарность - когда виноградом, когда квашеной капустой, когда еще чем. Но неофициально понятно. Выезд на картошку всегда было праздником. Работы мало, веселья много
Я ходил в разные ов магазины и нигде не было плохого запаха, конечно повышенная сырость и запах овощей. Никакой тухлятины. Если автор не русофоб - значит его магазин имел таких тухлых сотрудников, но это - редкость.
2) картофель вместе с комками земли и грязью.
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6k
Izrin Maria sumrаknn 2 часа назад
Из плюсов там был большой умный кот, который терпеливо сносил приставания моего ребёнка. А укусил его лишь однажды, и-то не до крови - при попытке перенести поближе ко мне - за хвост.
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6k
Izrin Maria wilddewill 2 часа назад
В описываемые времена зарплата в 120 рублей в месяц была вполне приличной.
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10k
wilddewill Izrin Maria 2 часа назад
Да ну? У меня у матери была зарплата 128 рублей. Жили совсем в притык.
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2k
Денис Колосов Izrin Maria Час назад
в 80ые годы зп уже мало что значила, все определялось близостью к блату.. не знаю как раньше, я 76 г.р. У нас денег было много, отец летчиком был.. Но купить ничего не могли без очередей.. стенка - очередь, холодильник - очередь, машина - очередь, все - очередь..Отец гордый, никогда не унижался, не просил начальство поспособствовать.
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5k
JeanLuk sumrаknn Час назад
Картошка сейчас стоит 19 рублей и это еще не самая дешевая, мне жаль, что у вас зарплата 570 руб и вы можете позволить себе всего 30 кг картофеля.
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5k
Вася 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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578
Hornet 5 часов назад
Вот и наступают времена когда очевидное становится невероятным. Сейчас складывается впечатление, что картошку у нас вообще не сажают. В супермаркетах египетская в основном.
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10k
wilddewill Hornet 2 часа назад
Это в каких? У нас в основном Тамбовская и подмосковная.
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3k
schmubu 5 часов назад
< как весело и интересно было на картошке.
да, если осень солнечная и тёплая, то было классно. по вечерам "танцы- шманцы-обжиманцы", "ах корнет, молодость, молодость", "Мы бродили с тобой до зари... Как поют до утра соловьи".
зашибись.

а потом как зарядят дожди 24/7, а отопления в бараке нет, одежда не сохнет, постели сырые, и тепло только в бане раз в неделю, и в поле грязь на сапоги налипает по самые колокольчики.
и всё, сразу 3,14дец всей романтике. :)

но всё-равно, вспоминаешь с теплом.

ах корнет, молодость, молодость...
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