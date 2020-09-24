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Отрывной блокнот, который станет отличным подарком фанату Гарри Поттера

Отрывной блокнот, который станет отличным подарком фанату Гарри Поттера (14 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 08:29
Сообщество : Фабрика идей
Метки: блокнот   гарри поттер   дизайн   интересно   креатив   
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Японская компания по изготовлению архитектурных моделей Triad Inc. показала блокнот , который понравится многим фанатам Гарри Поттера. Основная его часть выполнена в форме замка Хогвартс, в котором учился волшебник и его друзья. Однако изначально замок вы не увидите.

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Метки: блокнот   гарри поттер   дизайн   интересно   креатив   
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1  комментарий
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Nefrion Полчаса назад
Прикольно, но не очень функционально... и дофига дорого: такого плана блокнотики (OMOSHIROI BLOCK) на ebay-е от 50 долларов.
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Forestdude

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