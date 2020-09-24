Отрывной блокнот, который станет отличным подарком фанату Гарри Поттера

Японская компания по изготовлению архитектурных моделей Triad Inc. показала блокнот , который понравится многим фанатам Гарри Поттера. Основная его часть выполнена в форме замка Хогвартс, в котором учился волшебник и его друзья. Однако изначально замок вы не увидите.
Японская компания по изготовлению архитектурных моделей решила выпустить забавный блокнот, посвятив его самому знаменитому мальчику волшебнику в истории. Только вот этот блокнот не совсем обычный.
Но как только вы начнёте отрывать листы, то быстро заметите, что верхняя часть блокнота начинает принимать определённую форму
Всего в блокноте 150 листов, которые придётся выдрать, чтобы увидеть Хогвартс
Скорее всего листочки разлетятся в первый же день покупки блокнота.
Использовав (или просто выдрав) все листы блокнота у вас останется на память крутая модель Хогвартса, которую можно использовать как подставку под пишущие принадлежности
К блокноту также прилагаются некие сменные панельки из картона, но для чего они будут нужны пока трудно сказать
Видео, показывающее, как получить Хогвартс из блокнота
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Метки: блокнот гарри поттер дизайн интересно креатив
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