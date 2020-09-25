Тайский парень учит косплейщиков экономить

Косплей - хобби не из дешевых. Обычно косплейщики тратят на средний, ничем не выдающийся наряд не меньше нескольких сотен долларов. А вот Ануча Саенгчарт из Бангкока утверждает, что косплей может вообще не стоить вам денег: главное - фантазия! О том, как косплеить дешево, он рассказывает в своем блоге, который так и называется - дешевый косплей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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