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Тайский парень учит косплейщиков экономить

Тайский парень учит косплейщиков экономить (46 фото)

Автор:
25 сентября 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Ануча Саенгчарт   дизайн   идеи   интересно   косплей   костюмы   образы   экономия   
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46
Косплей - хобби не из дешевых. Обычно косплейщики тратят на средний, ничем не выдающийся наряд не меньше нескольких сотен долларов. А вот Ануча Саенгчарт из Бангкока утверждает, что косплей может вообще не стоить вам денег: главное - фантазия! О том, как косплеить дешево, он рассказывает в своем блоге, который так и называется - дешевый косплей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ануча Саенгчарт   дизайн   идеи   интересно   косплей   костюмы   образы   экономия   
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6  комментариев
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SolomonA Час назад
У парня дохрена свободного времени. Я еле долистал до конца поста, чтоб лайк поставить...
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Юлия Фоксина 37 минут назад
На конкурсе креативности у него бы не было конкурентов.
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Дарвин и аморальная премия 58 минут назад
Какая поскудь,проблевался с утра
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24k
Aleksandr Час назад
Тайский парень учит косплейщиков экономить
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9k
abasg Час назад
Шайтанама! Чертов Гений!
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0
Жан-П0ль Час назад
Так и не все фотки выложены его. Нету морщинистых, на которые прозрачные наклейки он накладывал
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