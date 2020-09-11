Порция печальной для жителей России статистики о суперкомпьютерах

Особенностью операционной системы Linux является то, что ещё на уровне ядра настраивается система под те или иные задачи. Популярность CentOS объясняется тем, что эта система изначально заточена для использования на серверах. А многие суперкомпьютеры в настоящее время представляют собой, объединённые в суперкластеры, сервера.

Можно бы было подумать, что с годами суперкомпьютеры будут дешеветь, но на деле это не так. Если в 1990-м году средняя стоимость одного суперкомпьютера составляла $10 000 000, то спустя всего 10 лет чек вырос в 5 раз.

Кстати, за прогнозы погоды в настоящее время отвечают суперкомпьютеры.

А основными производителями суперкомпьютеров являются корпорации IBM, Fujitsu, Cray Inc. (дочерняя компания Hewlett Packard Enterprise), Национальный университет оборонных технологий Китая и NRCPC.