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Порция печальной для жителей России статистики о суперкомпьютерах

Порция печальной для жителей России статистики о суперкомпьютерах (2 фото)

Автор:
11 сентября 2020 10:42
Сообщество : Секта свидетелей Linux
Метки: hi-tech   ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   интересное   исследования   наука   суперкомпьютер   
753
2

Без лишней "воды" о машинах огромной вычислительной мощности.

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Метки: hi-tech   ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   интересное   исследования   наука   суперкомпьютер   
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5  комментариев
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137k
☭Cheкаво☭ 15 минут назад
И что же эти страны вакцину не придумали на этих супер компах?
В России вроде строится такой комп. где то читал.
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10k
Анатолий Соколов 2 минуты назад
а нафига нужно такое количество "суперкомпьютеров" если с большинством вычислений справляются обычные?
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6k
Alexandr Barhudarov 5 минут назад
Моя печаль безбрежна как море ....
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2k
Денис Колосов 12 минут назад
у нас уничтожили компанию, что суперкомпьютеры делали Т-Платформа
https://www.bfm.ru/news/452450https://www.bfm.ru/news/452450
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1k
SSD Полчаса назад
2018 год. Актуальная новость... В коме был что ли?
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