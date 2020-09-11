Порция печальной для жителей России статистики о суперкомпьютерах

Без лишней "воды" о машинах огромной вычислительной мощности.
Распределение суперкомпьютеров по странам по состоянию на июнь 2018 г.
Основные направления использования суперкомпьютеров по десятилетиям
1970-е годы Прогноз погоды, аэродинамические исследования (Крэй-1).
1980-е годы: Вероятностный анализ, моделирование радиационной защиты (CDC Cyber).
1990-е годы: Взлом кода грубой силой (EFF DES cracker).
2000-е годы: 3D-моделирование ядерных испытаний в качестве замены правового поведения Договора о нераспространении ядерного оружия (ASCI Q).
2010-е годы: Моделирование молекулярной динамики (Тяньхэ-1А)
2020-е годы: Научные исследования для предотвращения вспышек / исследования электрохимических реакций
Использование операционных систем на суперкомпьютерах:
Особенностью операционной системы Linux является то, что ещё на уровне ядра настраивается система под те или иные задачи. Популярность CentOS объясняется тем, что эта система изначально заточена для использования на серверах. А многие суперкомпьютеры в настоящее время представляют собой, объединённые в суперкластеры, сервера.
Можно бы было подумать, что с годами суперкомпьютеры будут дешеветь, но на деле это не так. Если в 1990-м году средняя стоимость одного суперкомпьютера составляла $10 000 000, то спустя всего 10 лет чек вырос в 5 раз.
Кстати, за прогнозы погоды в настоящее время отвечают суперкомпьютеры.
А основными производителями суперкомпьютеров являются корпорации IBM, Fujitsu, Cray Inc. (дочерняя компания Hewlett Packard Enterprise), Национальный университет оборонных технологий Китая и NRCPC.
Источник:
- "Америка - наш?": ученые установили, что первые индейцы пришли на континент из Сибири
- НАСА ударилось в стимпанк
- В Бразилии нашли предка современных птиц
- Археологи нашли следы жизни аборигенов у берегов Австралии
- Фермер нашел «волосатый» камень и принес его домой. Оказалось, что «волосы» продолжают расти
Понравилось25
В России вроде строится такой комп. где то читал.
https://www.bfm.ru/news/452450https://www.bfm.ru/news/452450