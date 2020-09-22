Телеведущий Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни из-за коронавируса

Бессменный телеведущий телепередачи "Русское лото" Михаил Борисов скончался после того, как на съёмочной площадке ему стало плохо. От госпитализации телеведущий отказался, пообещав сходить в больницу. На съёмках Борисову стало хуже и уже вторая карета скорой помощи экстренно доставила его в больницу. Родственники телеведущего во всём винят руководство телепрограммы "Русское лото".
19 сентября 2020 года на съёмках "Русского лото" у знаменитого телеведущего Михаила Борисова поднялась температура. Коллеги вызвали две кареты скорой помощи: — обычную и платную. Когда приехала первая, Борисов заявил, что чувствует себя не плохо и в понедельник сходит в больницу. Однако, легче телеведущему не становилась и вторая скорая уже увезла его в больницу.
В больнице Борисову диагностировали воспаление лёгких и коронавирус, сообщает Life.
— Борисов скончался в 52-й больнице 19 сентября в 23:08. Диагноз — "коронавирусная инфекция, двустороннее осложнение в лёгких", — рассказал источник Лайфа.
Информацию о смерти заслуженного деятеля искусств РФ подтвердили в Театральном институте имени Б. Щукина.
По мнению коллег и врачей, Борисов запустил болезнь, не занимаясь своим лечением. Его родственники считают, что его попросту загнали: в последнее время он чувствовал себя неважно, однако продолжал день и ночь сниматься. Руководство "Русского лото" попросту не отпускало Борисова, заставляя его приезжать на съёмки.
Сестра Борисова заявила, что почти не видела брата из-за работы. Борисов работал сверхурочно, и начальство якобы давило на него насчёт записи передач, сообщает Life.
Последнее выступление Борисова
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В последний раз Борисов появился на сцене в Казани, читая стихи своего сына Вениамина Борисова. 16 сентября он прочитал стихи своего сына на телевизионном молодёжном фестивале эстрадного искусства "Созвездие". Как раз после возвращения в Москву Борисову стало плохо.
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у меня батя на эту хрень всю пенсию спускал и фиг остановишь... верил..
А по поводу "загнали, работал сверхурочно" - тут никто кроме него самого не виноват. Захотел бы, просто взял и ушел. Сам за бабками гнался.
А теперь правда: Дедуле стало плохо с сердцем на сьёмках (давление и сахарный диабет) вызвали скорую, укололи - полегчало. Давай дальше снимать. Стало ещё хуже. вызвали вторую скорую. Пока везли клиническая смерть (остановка сердца), откачали. А как привезли уже ставят диагноз пневмония и коронавирус.
«Пациент скончался из-за двусторонней пневмонии, спровоцированной коронавирусной инфекцией на фоне сахарного диабета и гипертензии». Об этом сообщает "Рамблер".
При двусторонней пневмонии и речи не идёт чтобы съемки вести. Я когда этой дрянью болел до туалета еле доходил - задыхался. При пневмонии человек умирает от отёка лёгких, а не от остановки сердца. А если отёк лёгких с летальным исходом то уже не откачают...
Хотя впервые о нем слышу!