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Телеведущий Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни из-за коронавируса

Телеведущий Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни из-за коронавируса (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 11:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Михаил Борисов   интересное   лотерея   русское лото   смерть   умер   фото   шоу бизнес   
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Бессменный телеведущий телепередачи "Русское лото" Михаил Борисов скончался после того, как на съёмочной площадке ему стало плохо. От госпитализации телеведущий отказался, пообещав сходить в больницу. На съёмках Борисову стало хуже и уже вторая карета скорой помощи экстренно доставила его в больницу. Родственники телеведущего во всём винят руководство телепрограммы "Русское лото".

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Метки: Михаил Борисов   интересное   лотерея   русское лото   смерть   умер   фото   шоу бизнес   
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23  комментария
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29k
Опаньки 4 часа назад
стекловатой

у меня батя на эту хрень всю пенсию спускал и фиг остановишь... верил..
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10k
Toxictofa 47 минут назад
Не могу сказать ничего хорошего про человека, помогавшего разводить миллионы обычных людей.
А по поводу "загнали, работал сверхурочно" - тут никто кроме него самого не виноват. Захотел бы, просто взял и ушел. Сам за бабками гнался.
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1k
zenon Час назад
От проверки до смерти иногда проходит не более часа. Иногда корона проходит без видимых признаков. Потом удар по сердцу и... уноси готовенького. В больнице одна девочка лет пятнадцати, шестнадцати страшно кричала. Хотел ей помочь, может воды или чего, а медсестра сказала - никому не подходить у неё коронавирус, за ней уже едет специальная скорая. Этот вирус не смотрит на возраст.
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5
Alex 2 часа назад
Сам зомбоящик несмотрю, тем более лохотрон. Но вот, что любопытно, по словам родственников его заставляли пахать каждый день, розыгрыш лотереи 1 раз в неделю, отсюда вывод, что ещё не скоро увидим нового ведущего.
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244
Центаврианин 2 часа назад
Le Escroc est morte, vive le Escroc!
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5k
KOSTELLO 2 часа назад
Звучит, конечно кощунственно, но будет крайне забаыно, если в резцльтате претензий, родственники покойного ведущего получат компенсацию лотерейными билетами
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5k
Вася 2 часа назад
клон якубовича
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68
Дядя Витя 3 часа назад
Очевидно карма за бессовестную ложь!
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12k
aalexey3 3 часа назад
Быстрый какой вирус! За несколько часов в могилу свёл...
А теперь правда: Дедуле стало плохо с сердцем на сьёмках (давление и сахарный диабет) вызвали скорую, укололи - полегчало. Давай дальше снимать. Стало ещё хуже. вызвали вторую скорую. Пока везли клиническая смерть (остановка сердца), откачали. А как привезли уже ставят диагноз пневмония и коронавирус.

«Пациент скончался из-за двусторонней пневмонии, спровоцированной коронавирусной инфекцией на фоне сахарного диабета и гипертензии». Об этом сообщает "Рамблер".

При двусторонней пневмонии и речи не идёт чтобы съемки вести. Я когда этой дрянью болел до туалета еле доходил - задыхался. При пневмонии человек умирает от отёка лёгких, а не от остановки сердца. А если отёк лёгких с летальным исходом то уже не откачают...
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10k
Yasen_Perec 4 часа назад
Так вакцину же изобрели, на фига он умер?
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35k
Нанук Паналык Yasen_Perec 4 часа назад
Вакцину лукашу продали...
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11k
Роберт Шекли Yasen_Perec 3 часа назад
Возрастным и хроникам ее не ставят. Опасно
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7k
Владимир Yasen_Perec 2 часа назад
Вакцину колят предварительно и далеко заранее, чтобы выработался иммунитет, а не когда уже.
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10k
P.F. 4 часа назад
Мадам подключили интернет? Поздравляю.
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60k
HundeBeißer2 4 часа назад
Жалко дядьку..
Хотя впервые о нем слышу!
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