Телеведущий Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни из-за коронавируса

19 сентября 2020 года на съёмках "Русского лото" у знаменитого телеведущего Михаила Борисова поднялась температура. Коллеги вызвали две кареты скорой помощи: — обычную и платную. Когда приехала первая, Борисов заявил, что чувствует себя не плохо и в понедельник сходит в больницу. Однако, легче телеведущему не становилась и вторая скорая уже увезла его в больницу.

В больнице Борисову диагностировали воспаление лёгких и коронавирус, сообщает Life.

— Борисов скончался в 52-й больнице 19 сентября в 23:08. Диагноз — "коронавирусная инфекция, двустороннее осложнение в лёгких", — рассказал источник Лайфа.

Информацию о смерти заслуженного деятеля искусств РФ подтвердили в Театральном институте имени Б. Щукина.