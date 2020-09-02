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На 77-м году ушёл из жизни народный артист России Борис Клюев

На 77-м году ушёл из жизни народный артист России Борис Клюев (5 фото)

Автор:
02 сентября 2020 06:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрёр   воронины   интересное   клюев   рак   смерть   фото   шоу бизнес   
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1 сентября из-за онкологического заболевания скончался народный артист Борис Клюев, знаменитый по роли Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николая Воронина в ситкоме «Воронины».

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Метки: актрёр   воронины   интересное   клюев   рак   смерть   фото   шоу бизнес   
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Sergiy Rambus Час назад
На 77-м году ушёл из жизни народный артист России Борис Клюев
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10
Алексей Троцкий 2 минуты назад
Прощайте, граф
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6k
hetrick 6 минут назад
Граф Рошфор запомнился сразу, классный актер.
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Анатолий Бекишев Полчаса назад
На 77-м году ушёл из жизни народный артист России Борис Клюев
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Проктолог-иллюзионист 49 минут назад
Египетская сила
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5k
KOSTELLO 49 минут назад
Прощайте Граф Рошфор!
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3k
tamin 2 часа назад
Очень разноплановый актер. Грустно...
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aolti 2 часа назад
Роль графа Рошфора не в счет? А совместный дуэт с Соломиным-младшим в "Горе от ума" тоже?
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58k
HomMiss Автор поста aolti 2 часа назад
Он исполнил более 100 ролей в кино. К сожалению, я не могу все-все роли описать. Каждая из них достойна восхищения!
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123k
Leff 2 часа назад
Харизматичный ,разноплановый актер ...Очень жаль..
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7k
Cornho 2 часа назад
Безумно жаль, безумно.
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121
Витюшка 2 часа назад
Хороший актёр, очень жаль.... Царствие ему Небесное...
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