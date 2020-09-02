На 77-м году ушёл из жизни народный артист России Борис Клюев

Народный артист России Борис Клюев объявил об онкологическом заболевании ещё 2018 году. Несмотря на диагноз, артист продолжал сниматься в кино и играть в театре. 1 сентября 2020 года Клюева не стало. Об этом сообщила "Московскому комсомольцу" директор Малого театра Тамара Михайлова.

Когда актёр скончался, ему было 76 лет. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.