На 77-м году ушёл из жизни народный артист России Борис Клюев

1 сентября из-за онкологического заболевания скончался народный артист Борис Клюев, знаменитый по роли Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николая Воронина в ситкоме «Воронины».
Народный артист России Борис Клюев объявил об онкологическом заболевании ещё 2018 году. Несмотря на диагноз, артист продолжал сниматься в кино и играть в театре. 1 сентября 2020 года Клюева не стало. Об этом сообщила "Московскому комсомольцу" директор Малого театра Тамара Михайлова.
Когда актёр скончался, ему было 76 лет. Прощание пройдет в Малом театре, дата пока неизвестна.
Борис Клюев родился в бедной семье и уже с 13 лет работал грузчиком, а с 16 лет на стройке. Казалось бы, как бедный парень-работяга может стать популярным? Первой ролью Клюева стала роль «чёрта первого разряда» в школьном спектакле «Чёртова мельница». Открыв в себе талант актёра, Клюев поступил в Театральное училище имени Щепкина. Вернувшись из армии Клюев стал подрабатывать в массовке спектаклей Малого театра. После окончания училища, Клюева позвали на работу в Малый театр.
Впервые в кино Борис Клюев появился в 1968 году в роли патрульного в фильме «Каратель». После этой роли Клюев снялся во многих фильмах, из которых самыми известными ролями стали: Майкрофт Холмс в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», шпион в фильме «ТАСС уполномочен заявить…». Так же принял участие в съёмках «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро».
Кроме актёрской деятельности Клюев с удовольствием преподавал в Театральном училище имени Щепкина предмет «Мастерство актёра». Борис быстро стал художественным руководителем ВТУ и получил звание профессора. Но главной страстью актёра являлся всё же театр. Клюев до последнего играл в Малом театре, даже несмотря на болезнь.
Среди молодого поколения Клюев стал известен благодаря своей роли отца семейства Николая Петровича в ситкоме «Воронины». Воронин-старший любил покушать и свою жену Галину. Коронная фраза этого персонажа «Египетская сила!» стала поводом для кучи мемов!
Актриса Анна Фроловцева прокомментировала смерть Клюева
Коллега по съёмочной площадке сериала «Воронины» Анна Фроловцева прокомментировала известие о смерти коллеги и знаменитого российского и советского актера Бориса Клюева.
"Он болел. Вы знаете, что я ничего вам не могу сказать на данном этапе. Я сейчас в шоковом состоянии, ничего не могу вам сказать", - сказала она в комментарии РЕН ТВ.
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