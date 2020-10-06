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Участница шоу «Холостяк» насмерть сбила перебегавшего дорогу пешехода в Москве

Участница шоу «Холостяк» насмерть сбила перебегавшего дорогу пешехода в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 10:43
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   авария   видео   дтп   москва   шоу   шоу холостяк   
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Участвовавшая в шоу "Холостяк" 25-летняя Виктория Короткова сбила человека в Москве на Кутузовском проспекте. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения.

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Метки: 360подмосковье   авария   видео   дтп   москва   шоу   шоу холостяк   
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2k
Vladimir Lysikov Час назад
Мне тоже не всегда понятна логика законодателей.
"Тело" совершает противоправные действия -его наказывают. Ок.
"Тело" повреждает стоящий автомобиль (прыгает на него, врезается головой, бьёт конечностями и прочее)- его наказывают и заставляют возмещать ущерб. Ок.
Но как только автомобиль начал движение- всё переворачивается с ног на голову: "тело" уже ничего не возмещает в случае повреждения автомобиля, а наоборот даже - получает компенсации или его родственники, если оно получило "Премию Дарвина". Вот тут уже совсем не "ок". Я бы понял, если бы "управление средством повышенной опасности" усугубляло степень вины, НО только в случае наличия этой самой вины, как с алкогольным опьянением, например. А так получается вины нет, но она -ЕСТЬ...
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5k
Bhaal 4 минуты назад
Ну а при чем тут девушка? Заголовок такой как будто ее убийцей выставить хотят. Идиот решил перебежать 10 полосную магистраль. Исход очевиден.
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682
Tashka75 16 минут назад
Кутузовский проспект в Москве - это дорога смерти! там всегда бегали, бегают и будут бегать "самоубийцы". что должно быть в голове у человека, чтоб решить перейти дорогу в 10 полос? непонятно, сколько должно погибнуть, чтоб другие начали хоть немного пользоваться своим мозгом? а водителям потом жить с этим.....
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2
Desmond170588 20 минут назад
Нужно писать иначе: «Перебегавший дорогу в неположенном месте пешоход попал под машину...»
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8k
Serg2001 Полчаса назад
В детстве попадалась электронная игра. Там надо было через многополосную дорогу курицу перевести на другую сторону. Пять жизней давалось на это. Было реально сложно. Как с одной жизнью можно было решиться на такое в реале, у меня в голове не укладывается. Надо ждать экспертизу на алкаголь и/или наркоту.
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4k
Ya Полчаса назад
А травля начнется как Ефремова? Ведь диагноз "ТП" для бабы это похуже будет чем алкоголизм(это состояние постоянное, можно сказать запойное). К тому же медийная личность, можно адвокатам и попиариться и бабла нарубить.
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3k
ayekaramba Ya Полчаса назад
Не делая суждений ни по поводу ее вины, ни по поводу Ефремова - а в чем она виновата? Чел реально бросился под колеса. Про алкоголь вроде ни слова нигде.
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770
Алексей Александрович ayekaramba 18 минут назад
не тупи - автомобиль это источник повышенной опасности, перебегал дорогу человек или животное, или поломка у кого-то впереди. Дебилка должна была соблюдать скоростной режим, а не убивать человека, переходившего дорогу. На дорогу может выбежать и ребенок и человек с умственными расстройствами и даже глухонемые и ответственность полностью на водителе
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2k
kirsanos 49 минут назад
Повезло, что никто, кроме террориста-смертника не пострадал.
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2k
Georgy Aleksandrov 50 минут назад
сми как всегда раздувают шумиху если за рулем был кто-то известный.
какая разница кто был за рулем. на кутузе 10 или 12 полос. ограничение по скорости 80кмч. на ее месте мог быть кто угодно и в таком потоке среагировать на пешехода - близкое к невозможному.
другое дело догадаться вечером, в условиях ограниченной видимости, перебежать 10 полос дороги, где все едут 80+ - это талант!
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3k
ayekaramba Georgy Aleksandrov Полчаса назад
На Кутузе надо шиканы делать, как на гоночных трассах, только из бетонных блоков. Постоянно гонщики сами бьются и других убивают. Не в этом случае конечно, но все же...
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24k
Aqueronte Час назад
Красиво ушел, наверное хотел прокатиться на Гелике а судьба-злодейка пошутила.
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6k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Перебегая 10 полосную магистраль, оставь завещание
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7k
Антон Семёныч Дмитрий Данилов Час назад
Участница шоу «Холостяк» насмерть сбила перебегавшего дорогу пешехода в Москве
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6k
KOSTELLO Дмитрий Данилов 48 минут назад
Вот и я о том же.
Чем нужно руководствоваться, чтобы так поступать?
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9k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Название поста - полнейшее извращение сути публикации: не "сбила пешехода", но "нарушитель ПДД бросился под автомобиль переходя проезжую часть в непредназначенном для этого месте".
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7k
Кыся 2 часа назад
Да будь там хоть Шумахер за рулем, против идиота у него нет шансов. На такие аварии я б даже расследование не заводил, только бумагу и время тратить. Самовыпилился - и хрен с ним.
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9k
Karelian Кыся 2 часа назад
А у нас мужика под арест отправили: двум "дамам" приспичело в ночи на красный перейти, он обеих и сбил. Насмерть. Потом от страха сдриснул, может и пьяный был, кто знает. Так что бабы "самовыпилились", а мужик ждёт суда.
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4k
Странник Karelian Полчаса назад
А если бы не свалил - может и не получил бы 2 года.
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38
4apai 2 часа назад
Грустно одно, что по идее состава преступления нет, а материальная ответственность есть. Иногда Закон удивляет своей противоречивостью.
"Пешехода" не жалко, он сам выбрал свою судьбу и как окончить жизненный путь.
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140
Мистер Фикс 2 часа назад
Пешеход, конечно, полный дебил. Но с другой стороны, до ближайшего перехода иногда пара остановок транспортом...
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38
4apai Мистер Фикс 2 часа назад
И это повод переходить Кутузовский проспект? Вы видели сколько там полос?)
Знаете, когда заходил в пост, думал, что дурак, перебегающий дорогу перед машинами скорее редкое исключение, но встретил Вас.
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140
Мистер Фикс 4apai 2 часа назад
Конечно видел. Живу в Давыдково.
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1k
Vladimir Taranovich Мистер Фикс 2 часа назад
прекрасное сравнение. Пара остановок на транспорте и жизнь. Ипануцца. При чем жизнь не только твоя, а еще и тучи водителей, которые тоже могут погибнуть из-за "бегуна", что не захотел пройтись/доехать до положенного места перехода. Пишите властям/своим депутатам на районе - требуйте надземный переход. Может не получится, а может и найдется сознательный депутат. Но бежать сквозь поток в 10 полос - это чистой воды суицид с отягощающими последствиями для всего движения
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140
Мистер Фикс Vladimir Taranovich Час назад
Ну что поделать, каждый думает, что в чем-то выиграет. Кто-то в столото, кто-то на форексе, кто-то - время на дороге...
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24k
Aqueronte Мистер Фикс 58 минут назад
Я возде Мкад живу, и ничего, если очень нужно топаю до перехода, не бегаю даже когда там лютые пробки.
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11k
Совранский 2 часа назад
насмерть сбила пешехода в Москве (с) - новостные ленты, как всегда((((((( название ради хайпа(( какого ПЕШЕХОДА??? - т.е. это участник движения, совершающий пересечение в положенном месте с обозначенной разметкой или без оной. Убедившийся в безопасности, своего манёвра?
p/s в последнее время пешеходы выучили только 1 (неправильное) правило!- пешеход всегда прав((( как жаль, что ПДД даже никто не открывает. Вот например: Пункт 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

p/s Человек переходящий Мкад, Кутуз - это больше камикадзе, а не пешеход!
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1k
SSD 2 часа назад
Кутузовский перейти - только бессмертный может... но не точно. )))
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49k
pynh SSD 2 часа назад
Они могут
Они могут
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1k
SSD pynh 2 часа назад
Как раз бабку то и сбил, в свое время сын Иванова (министра обороны бывшего). Тоже насмерть.
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49k
pynh SSD 2 часа назад
то был естественный отбор бабок
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9k
Олегbl4 SSD Час назад
Там все обстоятельства против бабки были, пп, зелёный свет, светлое время суток...
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
Не понимаю самоубийц, что так решили уйти из жизни...Им всеравно как, но человек их убивший ни в чем не виноват, ему всю жизнь мучатся с виной что убил человека, пусть и виноват в этом..
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
"...пешеход перебегал автомагистраль в неположенном месте..." - сдох "Максим" и х-у-й с ним! Ибо нех-у-й!
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5k
Lev Asriev 2 часа назад
Перебегать Кутузовский проспект в неположенном месте, в темное время суток-это очень жесткий способ самоубийства.
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
как он туда попал ?
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3k
panama 2 часа назад
Автор мудэ название поста поменяй
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