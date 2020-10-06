Участница шоу «Холостяк» насмерть сбила перебегавшего дорогу пешехода в Москве

Участвовавшая в шоу "Холостяк" 25-летняя Виктория Короткова сбила человека в Москве на Кутузовском проспекте. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения.
Инцидент произошел 5 октября около 23:00. На кадрах видно, что пешеход перебегал автомагистраль в неположенном месте. По данным СМИ, за рулём была участница телевизионного проекта «Холостяк» Виктория Короткова.
Источник:
Ссылки по теме:
- В страшной аварии под Саранском несколько человек сгорели заживо
- Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве
- Пьяный Михаил Ефремов устроил лобовое столкновение в Москве: видео
- Помимо алкоголя в анализах устроившего смертельное ДТП Ефремова обнаружены следы наркотиков
- Ferrari стоимостью более 22 миллионов влетела в столб рядом с полицейскими в Москве
Метки: 360подмосковье авария видео дтп москва шоу шоу холостяк
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
"Тело" совершает противоправные действия -его наказывают. Ок.
"Тело" повреждает стоящий автомобиль (прыгает на него, врезается головой, бьёт конечностями и прочее)- его наказывают и заставляют возмещать ущерб. Ок.
Но как только автомобиль начал движение- всё переворачивается с ног на голову: "тело" уже ничего не возмещает в случае повреждения автомобиля, а наоборот даже - получает компенсации или его родственники, если оно получило "Премию Дарвина". Вот тут уже совсем не "ок". Я бы понял, если бы "управление средством повышенной опасности" усугубляло степень вины, НО только в случае наличия этой самой вины, как с алкогольным опьянением, например. А так получается вины нет, но она -ЕСТЬ...
какая разница кто был за рулем. на кутузе 10 или 12 полос. ограничение по скорости 80кмч. на ее месте мог быть кто угодно и в таком потоке среагировать на пешехода - близкое к невозможному.
другое дело догадаться вечером, в условиях ограниченной видимости, перебежать 10 полос дороги, где все едут 80+ - это талант!
Чем нужно руководствоваться, чтобы так поступать?
"Пешехода" не жалко, он сам выбрал свою судьбу и как окончить жизненный путь.
Знаете, когда заходил в пост, думал, что дурак, перебегающий дорогу перед машинами скорее редкое исключение, но встретил Вас.
p/s в последнее время пешеходы выучили только 1 (неправильное) правило!- пешеход всегда прав((( как жаль, что ПДД даже никто не открывает. Вот например: Пункт 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
p/s Человек переходящий Мкад, Кутуз - это больше камикадзе, а не пешеход!