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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4251 пост • 605 подписчиков подписаться
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Суд отказал сбившему пешеходов рэперу в домашнем аресте

Суд отказал сбившему пешеходов рэперу в домашнем аресте (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 15:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 360подмосковье   Эллей   авария   видео   дтп   москва   столкновение   суд   
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Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты 26-летнего рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов и отказал в домашнем аресте. Менять меру пресечения с двух месяцев в СИЗО на отсидку дома никто не будет.

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Метки: 360подмосковье   Эллей   авария   видео   дтп   москва   столкновение   суд   
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28  комментариев
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1k
Serge Novikoff 3 часа назад
Не пьяный. Без погибших, но с тяжкими. Почему ему СИЗО, а Ефремову домашний арест?
С другой стороны, раньше сядет - раньше выйдет.
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929
2die4 3 минуты назад
- В чём разница между американскими реперами и российскими?
- Американские друг-друга хоть иногда, но отстреливают...
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4k
кот базилий 17 минут назад
Вот этому и надо 8 лет, без вариантов. Ждемс.
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5k
Bhaal 23 минуты назад
Кто этот чурка?
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238
Nane First NameLast 2 часа назад
Крутой такой репер и в суде заплакал и что-то клянчил? Это кусок распонтованного говна, а не репер и даже не человек.
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1k
Feathery Nane First NameLast Час назад
Он уже давно должен был достойно, как настоящий гангста-нигга, погибнуть в перестрелке...
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643
Симплекс 2 часа назад
Ого! Вот это популярность! Уже вторая тема про никому ранее неизвестного недорэпера. Может Ефремова догонит по количеству упоминаний.
Да всем должно быть посрать! От посадки одного лоха ничего на дорогах не изменится. Только дебилы порадуются, что очередного "успешного и молодого" на машине за целый миллион рублей в кутузку засадили)
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5k
Енот Потаскун 2 часа назад
Не ну а че ноет то, пусть посидит немного, зато сможет всем говорить, что он гангста-рэпер.
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7k
djinn Енот Потаскун 2 часа назад
потому что наверное понял, какие приключения ждут его попку в ближайшие годы
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10k
P.F. 2 часа назад
Чем меньше чуркобесов-говнореперов, тем лучше!
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18k
Добрый Алабай 2 часа назад
Всё правильно. Опасное дикое животное должно сидеть в клетке. Потом - усыпить.
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441
Никита 3 часа назад
Я понимаю,что от сумы и тюрьмы,не зарекаются,но это тот случай когда я полностью поддерживаю решение суда.Этот персонаж с начала года 29 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
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4k
Владимир 3 часа назад
И это прекрасно
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Picard

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