Суд отказал сбившему пешеходов рэперу в домашнем аресте

Авария с рэпером Эллеем произошла в центре Москвы 21 сентября. Музыкант сбил пешеходов и врезался в здание после столкновения с другой иномаркой. В итоге серьезно пострадали три человека. Мужчина получил травмы позвоночника и головы, он долгое время находился в коме. Одна из пострадавших лишилась части ноги, вторая получила перелом таза и сотрясение мозга. Сам Эллей в суде признал свою вину, попросил не отправлять его в заключение и заплакал.