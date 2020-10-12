Суд отказал сбившему пешеходов рэперу в домашнем аресте

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты 26-летнего рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов и отказал в домашнем аресте. Менять меру пресечения с двух месяцев в СИЗО на отсидку дома никто не будет.
Авария с рэпером Эллеем произошла в центре Москвы 21 сентября. Музыкант сбил пешеходов и врезался в здание после столкновения с другой иномаркой. В итоге серьезно пострадали три человека. Мужчина получил травмы позвоночника и головы, он долгое время находился в коме. Одна из пострадавших лишилась части ноги, вторая получила перелом таза и сотрясение мозга. Сам Эллей в суде признал свою вину, попросил не отправлять его в заключение и заплакал.
Защита музыканта подавала апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.
«Изучив материалы дела, выслушав доклад судьи и мнение участников процесса, Мосгорсуд постановил постановление Таганского районного суда города Москвы от 23 сентября 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Эльмина Гулиева оставить без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — зачитала судья на заседании.
Она добавила, что суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения меры пресечения. Гулиев может обжаловать это решение.
«Изучив материалы дела, выслушав доклад судьи и мнение участников процесса, Мосгорсуд постановил постановление Таганского районного суда города Москвы от 23 сентября 2020 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Эльмина Гулиева оставить без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — зачитала судья на заседании.
Она добавила, что суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения меры пресечения. Гулиев может обжаловать это решение.
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Да всем должно быть посрать! От посадки одного лоха ничего на дорогах не изменится. Только дебилы порадуются, что очередного "успешного и молодого" на машине за целый миллион рублей в кутузку засадили)